Представлен Solar webProxy 3.9 с расширенными возможностями реверс-прокси и интеграции со сторонними решениями

Компания «РТК-Солар» представила шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.9 для контроля доступа к веб-ресурсам и защиты от веб-угроз. В новой версии расширены возможности по интеграции со сторонними решениями, добавлены новые функции реверс-прокси, а также улучшены качество фильтрации и удобство использования.

В Solar webProxy 3.9 появилась возможность добавлять в HTTP-заголовки результаты проверки файлов в смежных системах, с которыми настроено взаимодействие по ICAP. Это обеспечивает более гибкую настройку политик для интеграции со сторонними решениями. Также был расширен список доступных действий при получении результатов проверки. Теперь можно модифицировать политики таким образом, чтобы максимально гибко встраиваться в существующую инфраструктуру заказчика и соответствовать возможностям зарубежных решений.

Расширение функции обратного прокси теперь позволяет этой подсистеме работать с HTTP- и HTTPS-протоколами при взаимодействии с внешними и внутренними адресами в любых комбинациях. Это дает возможность публиковать веб-ресурсы с использованием различных протоколов доступа, что избавляет от необходимости генерации вторичных сертификатов и снижает нагрузку на серверы в доверенной зоне.

Кроме этого, в Solar webProxy 3.9 реализована возможность маркирования событий безопасности (срабатываний) по заданным правилам при фильтрации контента, что позволяет кастомизировать отчеты, быстро искать и отбирать события, зарегистрированные в результате сработок правил.

Помимо внедрения отдельных функций, также были проведены работы по улучшению быстродействия. Среди них – сокращение времени синхронизации групп в «Досье» и ускорение работы Solar webProxy в связке с песочницами.

Для более точного определения документов Microsoft Word были добавлены новые MIME-типы для расширений DOC, DOCX, DOT, DOTX, DOCM, что позволило улучшить качество фильтрации трафика. Также в новой версии продукта реализована возможность настройки статической маршрутизации непосредственно из веб-интерфейса продукта.

***

Solar webProxy - шлюз веб-безопасности (SWG). Разграничивает доступ к веб-ресурсам, приложениям и файлам, защищает от зараженных и фишинговых сайтов, блокирует утечки через веб-канал.

«РТК-Солар» обеспечивает кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, систему управления доступом Solar inRights, контроль привилегированных пользователей Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW и систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar Интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов, центров обработки данных, а также объектов КИИ и АСУ ТП. Для повышения киберустойчивости всей России «РТК-Солар» развивает Национальный киберполигон, основным компонентом которого является платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Кибермир». Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.