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Индексная книга (каталог) CNews*
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Email S/MIME Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа MacMIME MIME Encapsulation of Macintosh Files

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.09.2026 Контроль Telegram и «Макс», перехват «Одноклассников» и подбор чужих паролей. Как в ИТ устраивают охоту на своих 1
07.09.2026 «Яндекс 360» добавил электронную подпись в почту, режим рецензирования и MCP-серверы 1
22.07.2026 В VK WorkSpace расширились возможности администраторов 1
20.07.2026 У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает 2
19.03.2026 MaxPatrol SIEM 27.6: улучшенные аналитические инструменты и двукратное ускорение MaxPatrol BAD 1
11.09.2025 В зоне .ru число TLS‑сертификатов выросло почти на треть за год 1
14.08.2025 Бегом от Gmail. Российский бизнес отказывается от бесплатных почтовых сервисов 1
13.08.2025 «Рунити» и ТЦИ: Российские компании переходят на именную почту 1
14.04.2025 В WhatsApp* для Windows нашли «дыру». Злоумышленики отправляют россиянам вирусы под видом документов или картинок 2
09.04.2025 Любимейший мессенджер россиян испещрен дырами. WhatsApp* тайно загружает и запускает вредоносное ПО 2
10.03.2025 Solar webProxy 4.2.1: усовершенствованные возможности для веб-безопасности и управления киберрисками 1
05.12.2024 Новый Solar webProxy 4.2 с функциями централизованного управления 1
17.01.2024 Solar webProxy 4.0: гранулярное управление веб-трафиком и автоматизация рутинных задач 1
20.12.2023 Первое обновление Communigate Pro от новой команды 2
07.12.2023 «КриптоАРМ ГОСТ» совместим с почтовым сервером TEGU 1
10.10.2023 ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 2
04.10.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с «КриптоАРМ ГОСТ 3» 1
01.08.2023 Во взломанных и уже давно починенных почтовых шлюзах Barracuda нашелся затаившийся китайский бэкдор 1
04.07.2023 Представлен Solar webProxy 3.9 с расширенными возможностями реверс-прокси и интеграции со сторонними решениями 1
29.11.2022 Почтовые шлюзы Cisco можно легко взломать тремя способами и разослать зараженные письма 2
26.09.2022 Продукты «Мой офис» совместимы с приложением «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи и шифрования 1
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light 1
08.11.2021 Какие письма стоит шифровать при отправке — 4 примера 1
11.11.2020 В обновлении «МойОфис» появились 122 новые функции и поддержка российской криптографии 1
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 1
23.10.2020 Что такое фаерволы и как они работают 1
19.05.2020 Галина Рябова, «Ростелеком-Солар»: Российский рынок DLP-систем интереснее и сильнее, чем западный 1
25.03.2020 Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 13.4 1
13.06.2019 Microsoft за три месяца не закрыла дыру, позволяющую легко сломать множество ПК и серверов под Windows 10 1
07.06.2018 HTML в электронной почте: красота оформления за счет безопасности? 3
15.05.2018 Шифрование электронной почты стало бессмысленным: В PGP нашлась серьезная «дыра» 3
05.02.2018 CommuniGate Systems: какая защита нужна внутренним коммуникациям 1
31.10.2017 Microsoft выпустил бесплатный инструмент для проверки зараженных сайтов 1
15.03.2017 Пользователей WhatsApp и Telegram можно обокрасть, прислав одну картинку 1
14.03.2017 Traffic Inspector научился анализировать HTTPS-трафик 1
03.10.2016 Власти США потеряли контроль над интернетом 1
11.06.2015 Citrix представила новые технологии XenMobile для управления корпоративной мобильностью 1
16.07.2014 Вышла новая версия SecureTower с функцией контроля текстовой информации на изображениях с помощью FineReader 1
23.05.2013 Digital Design выпустила новую линейку продуктов для бизнеса «Защищенная мобильность» 2

Публикаций - 83, упоминаний - 97

Email и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12845 5
Microsoft Corporation 25915 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5753 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 499 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 230 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет - ЦС ТЦИ - Центр сертификации Технического центра Интернет 77 3
Ritlabs - Ритлабс Рус 19 3
Yandex - Яндекс 9451 3
IBM - International Business Machines Corp 9722 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5129 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 620 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 3
Beget - Бегет 27 2
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 36 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 180 2
Softkey - Софткей 215 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
Digt - Цифровые технологии 15 2
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 71 2
Рунити 126 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 2
Meta Platforms - Facebook 4640 2
Telegram Group 3039 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 393 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 110 2
Acros Security 4 1
Stalker Software GmbH 7 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 32 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 18 1
Инверсия - Инверсия НПФ 158 1
Анкад - Ancud 50 1
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 596 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 1
Meta Platforms 188 1
EICAR - European Institute for Computer Antivirus Research - Европейский институт компьютерных антивирусных исследований 9 1
Echoworx 2 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 39 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 57 1
Почта России ПАО 2406 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 514 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 110 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5910 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3711 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6042 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3374 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 296 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6725 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5492 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5315 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34183 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13920 17
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2083 14
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня - Сертификат безопасности 600 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36343 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13735 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4413 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28711 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10221 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7845 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14536 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8573 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5965 6
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4556 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7960 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 3
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 473 3
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3038 3
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 345 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2387 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1990 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24947 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1261 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2097 2
Apple iOS 8679 8
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КриптоПро CSP СКЗИ 261 6
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СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 328 5
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Новые облачные технологии - МойОфис 974 4
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Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 4
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 3
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 67 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7734 3
Apple iPad 4031 3
Linux OS 11731 3
Apple macOS 2486 3
Google - Gmail 1029 3
Mozilla Firefox - браузер 1965 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 3
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 232 3
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 154 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 2
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 32 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 327 2
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 36 2
Новые облачные технологии - МойОфис Контакты 2 2
Google Chrome - браузер 1730 2
Microsoft Windows 10 1963 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1302 2
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Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 46 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 215 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34513 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3832 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6728 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2545 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4694 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5573 1
Neowin 235 1
VK - Mail.ru Hi-tech 65 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1307 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 264 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 59 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
Universität Münster - WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Университет Мюнстера - Мюнстерский университет - Вестфальский университет имени Вильгельма 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483267, в очереди разбора - 722756.
Создано именных указателей - 203732.
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