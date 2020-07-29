Avanpost FAM включен в реестр российского ПО

Новый продукт компании «Аванпост» Avanpost FAM (Federated Access Manager) включен в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского ПО) на основании заключения экспертного совета, утвержденного Минкомсвязью России. Регистрационный номер ПО 6824.

Avanpost FAM пополнил список продуктов, рекомендованных к использованию в российских организациях, в котором уже присутствуют все остальные решения линейки Avanpost для управления доступом (IDM, PKI, Web SSO).

Avanpost FAM является продуктом класса SSO (Single Sign-On), подходящим для всех типов корпоративных приложений: размещаемые на собственных мощностях (on-premise) и «облачные» (SaaS) web-приложения, мобильные приложения, а также традиционное корпоративное ПО с устанавливаемыми десктопными клиентскими приложениями, унаследованное программное обеспечение любой архитектуры. Отличительной особенностью Avanpost FAM является поддержка сразу трех технологий аутентификации: Enterprise SSO (ESSO), IDP (Identity Provider) и Reverse Proxy. Это позволяет обеспечить по-настоящему «бесшовную» единую однократную аутентификацию в смешанных ИТ-инфраструктурах, где есть приложения как с «толстым», так и с «тонким» клиентом, включая мобильные приложения.

Включение Avanpost FAM в государственный реестр российского ПО является официальным подтверждением его соответствия всем установленным правилам и требованиям законодательства и рекомендации к приобретению государственными и муниципальными заказчиками в рамках своих закупок.