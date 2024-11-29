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Индексная книга (каталог) CNews*
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Врацкий Андрей



29.11.2024 Андрей Врацкий, сооснователь eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече

Итоги года, тенденции на рынке ВКС Market.CNews: Андрей, добрый день! С момента прошлого интервью прошел год. Каким был этот год для eXpress? Что нового на рынке ВКС? Андрей Врацкий: Если описать прошедший год двумя словами, то мы наблюдаем органический рост. Количество пользователей Федерации eXpress постоянно растет и до конца года, как ожидается, достигне
18.11.2024 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить много разных приложений

СNews: Какие конкретные решения и услуги может предложить eXpress в качестве альтернативы «облачным» сервисам Microsoft? Андрей Врацкий: Платформа eXpress не только является хорошей заменой Microsoft Teams, но и более безопасным ее аналогом. Наше решение для корпоративных коммуникаций включает в себя мессенджер,

14.06.2024 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут,  просто видеоконференцсвязи уже недостаточно

«Наши показатели в прошлом году выросли почти в три раза» CNews: Как изменился рынок ВКС России за 2023 год? И что нового ждать в 2024 году? Андрей Врацкий: На рынке сохраняются тенденции 2022-го года. Западные решения продолжают уходить или меньше использоваться, а российские постепенно их замещают. Думаю, до завершения процесса ещ
18.12.2023 Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема

Итоги года и тренды на рынке Market.CNews: Андрей, добрый день! Давайте начнем с итогов. Как вы оцениваете 2022-2023 годы на рынке корпоративных мессенджеров? Андрей Врацкий: Это был период активного роста российского рынка цифровых коммуникаций. Мы за этот год выросли в 2 раза по всем показателям: по выручке, по числу клиентов, по количеству пользов
31.10.2023 Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты

Market.CNews: Что нового в eXpress в этом году? Андрей Врацкий: Наше главное достижение — мы наконец-то смогли реализовать в нашей Федерации eXpress по-настоящему большие видеоконференции: 100++ участников в каждой комнате. Раньше было не бо
31.05.2023 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп

CNews: Корпоративной мобильности сегодня уделяют много внимания. Как ее добиться? Андрей Врацкий: Допустим, вам нужна мобильность, и вы хотите, чтобы сотрудники могли работать, когда компьютера нет под рукой. Людям вне офиса, или даже в переговорной, столовой или в курилке т
16.12.2022 Андрей Врацкий, eXpress — об основных трендах на рынке корпоративных мессенджеров

ram является безусловным эталоном по скорости работы и количеству функций. Практически все используют мессенджер Дурова каждый день, и любой корпоративный продукт будут сравнивать прежде всего с ним. Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Все новые функции, которые появились или появятся в «телеге» (ветки комментариев, реакции, группировка чатов в пап
09.12.2022 Представлено приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративных коммуникаций eXpress

Директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов и CEO eXpress Андрей Врацкий представили приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративн
30.09.2022 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress: Супер-аппы вытеснят большинство приложений для работы

CNews: Какие тенденции определяют сегодня развитие мирового и российского рынка корпоративной мобильности? Андрей Врацкий: На мой взгляд, есть несколько трендов, достойных упоминания. Перечислю их по порядку.Тренд №1 — мобильность должна быть. В постпандемийное время вопрос «быть или не быть» не сто

Публикаций - 135, упоминаний - 143

Врацкий Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 195 54
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 53
Газинформсервис - ГИС 275 52
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 42
8235 35
МегаФон 8861 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 33
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 30
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 489 28
Diasoft - Диасофт 875 28
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 27
Ланит Интеграция 190 27
Polymedia - Полимедиа 138 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 26
UIPath 101 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
R-Vision - Р-Вижн 155 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
Аусферр ИТЦ 28 26
Microsoft Corporation 24640 22
Telegram Group 2005 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 20
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 19
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 232 16
SimbirSoft - СимбирСофт 75 15
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 13
Naumen - Наумен 627 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 13
Газпром ЦПС 27 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1187 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1890 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 11
РЖД - Российские железные дороги 1905 60
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 491 57
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 464 56
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7334 40
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 37
Лента - Сеть розничной торговли 2088 29
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 456 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 26
Транснефть 300 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 26
ВТБ - Почта Банк 467 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 21
ПСБ - Промсвязьбанк 854 21
Абсолют Банк 230 20
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1634 19
Ингосстрах СПАО 421 19
Сургутнефтегаз - СНГ 269 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 18
Газпром нефть 620 16
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 16
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 16
Почта России ПАО 2116 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 15
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 15
Кофемания 51 15
ФосАгро 126 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 141 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 203 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 14
Finn Flare - ФФ Стайл 43 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 73
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 52
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 46
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 45
Федеральное казначейство России 1779 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4113 29
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 19
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 12
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2893 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 2
Роскачество - Российская система качества 36 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 220 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АФТ - Ассоциация Финтех 167 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 101
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 94
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27522 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 74
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8014 72
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6984 56
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5275 54
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 54
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 51
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 44
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3074 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6679 41
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6249 41
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 39
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4129 36
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2133 35
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2803 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12542 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 30
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2938 30
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5363 30
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 30
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 757 29
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1172 28
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 830 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 27
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 27
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 27
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 146 26
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 147 26
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1290 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12044 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 25
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7400 24
НКТ - Р7-Офис 381 53
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 31
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 31
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 28
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 27
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 26
Новые облачные технологии - МойОфис 780 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 26
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 26
НКТ - Р7-графика 31 26
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 693 20
Google Android 14016 17
Apple iOS 7818 15
Microsoft Teams - MS Teams 549 15
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 15
WhatsApp Messenger 1085 14
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 14
Технос-К - Сакура PRO 19 13
Протек - Здравсити 26 12
Linux OS 9968 11
Apple - App Store 2892 10
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 10
Microsoft Windows 15683 10
Unlimited Production - eXpress.ms 20 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 9
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 9
Google Play - Google Store - Android Market 3294 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1570 8
Microsoft Skype 2067 8
СалютДевайсы - GigaChat 192 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 6
VK Teams 66 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 6
Шадаев Максут 1011 56
Натрусов Артем 284 54
Урусов Виктор 127 53
Чаркин Евгений 296 52
Шпак Василий 223 39
Артюхов Сергей 42 39
Ульянов Николай 112 37
Абакумов Евгений 206 36
Воронин Павел 138 29
Козак Николай 162 28
Глазков Александр 137 28
Костин Сергей 36 27
Никитин Сергей 72 27
Малышев Сергей 83 27
Теплицкий Дмитрий 73 27
Аксенов Олег 44 27
Нестеров Алексей 143 27
Новикова Елена 88 27
Петухов Антон 44 27
Соловьев Сергей 70 26
Тутаев Михаил 47 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Барилкин Виктор 29 26
Паршин Максим 316 26
Ушаков Анатолий 41 26
Смирнова Татьяна 33 26
Гваришвили Владимир 26 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 31 26
Спиридонов Иван 26 26
Бадалов Андрей 65 26
Казарин Станислав 175 26
Барсуков Сергей 31 26
Агапкин Алексей 39 26
Россия - РФ - Российская федерация 144634 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 12
Европа 21780 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17062 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7445 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 3
Казахстан - Республика 5536 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 3
Украина 7617 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3109 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2747 2
Россия - СФО - Новосибирск 4304 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 2
Ближний Восток 2945 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 2
Индия - Bharat 5455 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1472 2
Россия - УФО - Челябинская область 1215 1
Беларусь - Белоруссия 5674 1
Грузия 1242 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1568 1
Земля - планета Солнечной системы 10381 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Россия - СФО - Омская область 671 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1383 1
Испания - Королевство 3710 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 820 1
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
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Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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