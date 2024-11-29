Врацкий Андрей
|29.11.2024
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Андрей Врацкий, сооснователь eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече
Итоги года, тенденции на рынке ВКС Market.CNews: Андрей, добрый день! С момента прошлого интервью прошел год. Каким был этот год для eXpress? Что нового на рынке ВКС? Андрей Врацкий: Если описать прошедший год двумя словами, то мы наблюдаем органический рост. Количество пользователей Федерации eXpress постоянно растет и до конца года, как ожидается, достигне
|18.11.2024
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Андрей Врацкий -
Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить много разных приложений
СNews: Какие конкретные решения и услуги может предложить eXpress в качестве альтернативы «облачным» сервисам Microsoft? Андрей Врацкий: Платформа eXpress не только является хорошей заменой Microsoft Teams, но и более безопасным ее аналогом. Наше решение для корпоративных коммуникаций включает в себя мессенджер,
|14.06.2024
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Андрей Врацкий -
Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут, просто видеоконференцсвязи уже недостаточно
«Наши показатели в прошлом году выросли почти в три раза» CNews: Как изменился рынок ВКС России за 2023 год? И что нового ждать в 2024 году? Андрей Врацкий: На рынке сохраняются тенденции 2022-го года. Западные решения продолжают уходить или меньше использоваться, а российские постепенно их замещают. Думаю, до завершения процесса ещ
|18.12.2023
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Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема
Итоги года и тренды на рынке Market.CNews: Андрей, добрый день! Давайте начнем с итогов. Как вы оцениваете 2022-2023 годы на рынке корпоративных мессенджеров? Андрей Врацкий: Это был период активного роста российского рынка цифровых коммуникаций. Мы за этот год выросли в 2 раза по всем показателям: по выручке, по числу клиентов, по количеству пользов
|31.10.2023
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Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты
Market.CNews: Что нового в eXpress в этом году? Андрей Врацкий: Наше главное достижение — мы наконец-то смогли реализовать в нашей Федерации eXpress по-настоящему большие видеоконференции: 100++ участников в каждой комнате. Раньше было не бо
|31.05.2023
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Андрей Врацкий -
Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп
CNews: Корпоративной мобильности сегодня уделяют много внимания. Как ее добиться? Андрей Врацкий: Допустим, вам нужна мобильность, и вы хотите, чтобы сотрудники могли работать, когда компьютера нет под рукой. Людям вне офиса, или даже в переговорной, столовой или в курилке т
|16.12.2022
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Андрей Врацкий, eXpress — об основных трендах на рынке корпоративных мессенджеров
ram является безусловным эталоном по скорости работы и количеству функций. Практически все используют мессенджер Дурова каждый день, и любой корпоративный продукт будут сравнивать прежде всего с ним. Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Все новые функции, которые появились или появятся в «телеге» (ветки комментариев, реакции, группировка чатов в пап
|09.12.2022
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Представлено приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративных коммуникаций eXpress
Директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов и CEO eXpress Андрей Врацкий представили приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративн
|30.09.2022
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Андрей Врацкий -
Андрей Врацкий, eXpress: Супер-аппы вытеснят большинство приложений для работы
CNews: Какие тенденции определяют сегодня развитие мирового и российского рынка корпоративной мобильности? Андрей Врацкий: На мой взгляд, есть несколько трендов, достойных упоминания. Перечислю их по порядку.Тренд №1 — мобильность должна быть. В постпандемийное время вопрос «быть или не быть» не сто
Врацкий Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1011 56
|Натрусов Артем 284 54
|Урусов Виктор 127 53
|Чаркин Евгений 296 52
|Шпак Василий 223 39
|Артюхов Сергей 42 39
|Ульянов Николай 112 37
|Абакумов Евгений 206 36
|Воронин Павел 138 29
|Козак Николай 162 28
|Глазков Александр 137 28
|Костин Сергей 36 27
|Никитин Сергей 72 27
|Малышев Сергей 83 27
|Теплицкий Дмитрий 73 27
|Аксенов Олег 44 27
|Нестеров Алексей 143 27
|Новикова Елена 88 27
|Петухов Антон 44 27
|Соловьев Сергей 70 26
|Тутаев Михаил 47 26
|Касаев Сергей 27 26
|Романов Кирилл 31 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 28 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Паршин Максим 316 26
|Ушаков Анатолий 41 26
|Смирнова Татьяна 33 26
|Гваришвили Владимир 26 26
|Виноградов Артём 28 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 31 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Бадалов Андрей 65 26
|Казарин Станислав 175 26
|Барсуков Сергей 31 26
|Агапкин Алексей 39 26
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