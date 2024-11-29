Андрей Врацкий, сооснователь eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече Итоги года, тенденции на рынке ВКС Market.CNews: Андрей, добрый день! С момента прошлого интервью прошел год. Каким был этот год для eXpress? Что нового на рынке ВКС? Андрей Врацкий: Если описать прошедший год двумя словами, то мы наблюдаем органический рост. Количество пользователей Федерации eXpress постоянно растет и до конца года, как ожидается, достигне

Андрей Врацкий - Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить много разных приложений СNews: Какие конкретные решения и услуги может предложить eXpress в качестве альтернативы «облачным» сервисам Microsoft? Андрей Врацкий: Платформа eXpress не только является хорошей заменой Microsoft Teams, но и более безопасным ее аналогом. Наше решение для корпоративных коммуникаций включает в себя мессенджер,

Андрей Врацкий - Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут, просто видеоконференцсвязи уже недостаточно «Наши показатели в прошлом году выросли почти в три раза» CNews: Как изменился рынок ВКС России за 2023 год? И что нового ждать в 2024 году? Андрей Врацкий: На рынке сохраняются тенденции 2022-го года. Западные решения продолжают уходить или меньше использоваться, а российские постепенно их замещают. Думаю, до завершения процесса ещ

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема Итоги года и тренды на рынке Market.CNews: Андрей, добрый день! Давайте начнем с итогов. Как вы оцениваете 2022-2023 годы на рынке корпоративных мессенджеров? Андрей Врацкий: Это был период активного роста российского рынка цифровых коммуникаций. Мы за этот год выросли в 2 раза по всем показателям: по выручке, по числу клиентов, по количеству пользов

Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты Market.CNews: Что нового в eXpress в этом году? Андрей Врацкий: Наше главное достижение — мы наконец-то смогли реализовать в нашей Федерации eXpress по-настоящему большие видеоконференции: 100++ участников в каждой комнате. Раньше было не бо

Андрей Врацкий - Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп CNews: Корпоративной мобильности сегодня уделяют много внимания. Как ее добиться? Андрей Врацкий: Допустим, вам нужна мобильность, и вы хотите, чтобы сотрудники могли работать, когда компьютера нет под рукой. Людям вне офиса, или даже в переговорной, столовой или в курилке т

Андрей Врацкий, eXpress — об основных трендах на рынке корпоративных мессенджеров ram является безусловным эталоном по скорости работы и количеству функций. Практически все используют мессенджер Дурова каждый день, и любой корпоративный продукт будут сравнивать прежде всего с ним. Андрей Врацкий, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Все новые функции, которые появились или появятся в «телеге» (ветки комментариев, реакции, группировка чатов в пап

Представлено приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративных коммуникаций eXpress Директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов и CEO eXpress Андрей Врацкий представили приложение Atom Space, разработанное на базе платформы корпоративн