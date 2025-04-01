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Артюхов Сергей
Артюхов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 138 39
|Шадаев Максут 1025 27
|Глазков Александр 139 27
|Абакумов Евгений 206 26
|Воронин Павел 140 26
|Урусов Виктор 131 26
|Аникин Дмитрий 45 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Натрусов Артем 284 25
|Аксенов Олег 46 24
|Каушанский Александр 33 23
|Белан Иван 26 23
|Желнова Алина 27 22
|Денисов Анатолий 35 20
|Шаев Виталий 43 20
|Панченко Иван 146 19
|Соловьев Виталий 37 19
|Мельникова Алиса 93 19
|Чаркин Евгений 297 18
|Оберемок Надежда 30 17
|Нестеров Алексей 145 16
|Ульянов Николай 113 16
|Замаруев Владимир 41 14
|Цыганков Дмитрий 37 14
|Суровец Дмитрий 77 14
|Новиков Денис 20 14
|Смирнов Вячеслав 42 14
|Галкин Николай 108 14
|Кирьянова Александра 138 13
|Джабиев Георгий 45 13
|Шпак Василий 230 13
|Шенберг Дмитрий 17 13
|Бессарабенко Александр 17 13
|Челидзе Джимшер 31 13
|Киселев Сергей 64 13
|Иодковский Станислав 86 13
|Фогельсон Виктор 20 13
|Харитонов Дмитрий 54 13
|Шмаков Антон 46 12
|Глухов Иван 29 12
|Мобильные системы 117 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172012.
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