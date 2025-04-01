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Индексная книга (каталог) CNews*
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Артюхов Сергей


01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
20.06.2024 СберТех рассказал на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров о способах повышения эффективности разработки 2
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1

Публикаций - 43, упоминаний - 44

Артюхов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 29
8354 29
Diasoft - Диасофт 907 27
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 27
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 26
R-Vision - Р-Вижн 163 26
Ланит Интеграция 194 26
Газинформсервис - ГИС 294 26
Сбер - СберБизнес Софт 60 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 16
Аусферр ИТЦ 28 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 15
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 246 14
SimbirSoft - СимбирСофт 79 14
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 31 13
Naumen - Наумен 636 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 134 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 124 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1236 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 12
Северсталь Инфоком 66 12
Polymedia - Полимедиа 140 10
ФинГрад - FinGrad 33 10
Примо РПА 13 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 44 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Microsoft Corporation 24736 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 7
Ростелеком 9824 6
МегаФон 9094 6
SAP SE 5308 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 6
Picvario - Пикварио 15 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 58 6
Oracle Corporation 6737 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 251 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 27
РЖД - Российские железные дороги 1929 26
ВТБ - Почта Банк 469 26
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 14
Газпром нефть 628 14
Кофемания 55 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 13
Почта России ПАО 2136 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 13
Лента - Сеть розничной торговли 2106 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 13
ПСБ - Промсвязьбанк 862 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 13
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Альфа-Банк 1785 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 11
Северсталь ПАО - Severstal 489 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 10
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 10
Газпром ПАО 1353 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 65 10
Альфа-Капитал УК 105 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1657 8
Русагро Группа Компаний 281 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 39
Федеральное казначейство России 1794 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3384 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2546 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3173 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2784 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
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