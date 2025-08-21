Подтверждена технологическая совместимость платформы «Кауч» и операционной системы «Роса Хром»

Компания «Кауч», российский разработчик решений для управления уязвимостями и соответствием, подтвердила технологическую совместимость своей платформы с операционной системой «Роса Хром 12», созданной НТЦ ИТ «Роса» — разработчиком отечественных операционных систем и инфраструктурного программного обеспечения.

В ходе тестирования проверялась корректность функционирования платформы «Кауч» для управления безопасностью конфигураций на нескольких редакциях ОС «Роса Хром 12», в том числе сертифицированных ФСТЭК. Совместимость позволяет заказчикам использовать «Кауч» в ИТ-инфраструктурах на базе «Роса Хром», обеспечивая эффективный процесс управления конфигурациями ИТ-ресурсов. Это особенно актуально в условиях активного импортозамещения и необходимости использования отечественных технологий.

«Роса Хром» — сертифицированная российская операционная система для компьютеров и серверов, отличающаяся высокой стабильностью, оптимизацией под большие нагрузки и поддержкой современных аппаратных платформ, включая как массовые решения Intel и AMD, так и отечественные процессоры, такие как «Байкал-М» и «Эльбрус». ОС используется в государственных организациях, промышленности и бизнесе, обеспечивая единое безопасное информационное пространство и возможность интеграции с инфраструктурными продуктами компании «Роса».

«Мы работаем над тем, чтобы наш продукт максимально полно отвечал потребностям российского рынка и интегрировался в инфраструктуры клиентов просто, удобно и эффективно. Развитие технологических партнерств с ведущими отечественными вендорами ОС, такими как НТЦ ИТ «Роса», — важный шаг в этом направлении», — отметил Сергей Артюхов, директор по продукту «Кауч».

«Для НТЦ ИТ «Роса» принципиально важно формировать открытую экосистему, где заказчик получает не просто операционную систему, а полноценную инфраструктурную платформу с поддержкой ключевых российских решений по безопасности и управлению. Совместимость с платформой «Кауч» подтверждает, что ОС «Роса Хром» готова к использованию в масштабных проектах по построению защищенных ИТ-сред», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

В дальнейшем планируется расширить охват тестирования и проверить совместимость платформы «Кауч» с другими продуктами НТЦ ИТ «Роса».