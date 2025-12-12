Разделы

Подтверждена технологическая совместимость платформы «Кауч» с операционной системой «Ред ОС»

Технологическая совместимость платформы для управления безопасностью конфигураций «Кауч» и операционной системы «Ред ОС» версий 7.3 и 8 успешно подтверждена по итогам испытаний. Об этом CNews сообщил представитель «Кауч».

Тестирование показало корректную и стабильную работу платформы «Кауч» в среде российской операционной системы. Совместимость решений позволит компаниям комплексно автоматизировать процессы контроля защищенности и соответствия требованиям регуляторов в инфраструктурах, работающих под управлением «Ред ОС». Ранее для реализации совместных проектов компании «Кауч» и «Ред Софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве.

«Кауч» — российская платформа класса Security Configuration Management (SCM), единая среда для ИБ и ИТ и всех операций в рамках процесса управления безопасностью конфигураций: сканирования, безопасной настройки ИТ-ресурсов и мониторинга.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»
«Импортозамещение стало устойчивым трендом даже за пределами госсектора, число компаний, ориентированных на независимость от зарубежных технологий, продолжает расти. Цель нашего партнерства с «Ред Софт» – создание новых возможностей для таких компаний. Благодаря совместимости наших продуктов клиенты смогут внедрять и развивать управление безопасностью конфигураций в инфраструктурах на базе Ред ОС без дополнительных затрат и усилий», — сказал директор по продукту «Кауч» Сергей Артюхов.

«Мы рады, что в результате нашего партнерства подтверждена полная совместимость платформы «Кауч» с «Ред ОС». Это важный шаг в расширении экосистемы отечественного программного обеспечения. Совместное решение позволит нашим общим клиентам выстраивать более безопасные и отказоустойчивые ИТ-инфраструктуры, соответствующие требованиям импортозамещения», — отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

