Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Спрос на услуги российских облачных провайдеров продолжает расти двузначными темпами. В свете импортозамещения существенно меняется и инфраструктурная составляющая этих усл

T1 Cloud вошел в топ-5 рейтинга провайдеров Market.CNews IaaS Enterprise 2024 Т1 Cloud занял 4 строчку рейтинга провайдеров IaaS Enterprise 2024, составленного ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Российский облачный провайдер уже второй год подряд получает высокую оценку аналитиков издания. В текущем году компания была о

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 и решения актуальных проблем и привлекает отказом от крупных капитальных инвестиций в пользу операционных затрат. В прошедшем году заметно сказался и тренд на импортозамещение. Подробности — в обзоре IaaS Enterprise 2024. Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие кр

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2023 озитивное влияние на этот рост оказало еще и санкционное давление. В России появились новые провайдеры, а многие из действующих перешли на отечественные средства виртуализации. Подробности — в обзоре IaaS Enterprise 2023. Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2023 Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие кр

Рост цен компенсирует замедление роста рынка IaaS опередил рынок ИТ в 2 раза Согласно данным нового рейтинга CNews IaaS, в 2021 г. совокупная выручка 10 крупнейших провайдеров IaaS, инфраструктуры-как-сервиса, выросла на 38% до ₽48,6 млрд. Общее число участников рейтинга выросло с 20 до 25 компаний, у

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2022 ркетплейса Market.CNews обновили данные прошлого года и добавили несколько новых критериев. Рейтинг IaaS Enterprise 2022 Сравнение поставщиков проводилось по обновленной методике, учитывающей н