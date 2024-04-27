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CNews IaaS рейтинг CNews Мишень IaaS Enterprise
УПОМИНАНИЯ
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Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Спрос на услуги российских облачных провайдеров продолжает расти двузначными темпами. В свете импортозамещения существенно меняется и инфраструктурная составляющая этих усл
|27.04.2024
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T1 Cloud вошел в топ-5 рейтинга провайдеров Market.CNews IaaS Enterprise 2024
Т1 Cloud занял 4 строчку рейтинга провайдеров IaaS Enterprise 2024, составленного ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Российский облачный провайдер уже второй год подряд получает высокую оценку аналитиков издания. В текущем году компания была о
|16.04.2024
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Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
и решения актуальных проблем и привлекает отказом от крупных капитальных инвестиций в пользу операционных затрат. В прошедшем году заметно сказался и тренд на импортозамещение. Подробности — в обзоре IaaS Enterprise 2024. Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие кр
|28.03.2023
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Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2023
озитивное влияние на этот рост оказало еще и санкционное давление. В России появились новые провайдеры, а многие из действующих перешли на отечественные средства виртуализации. Подробности — в обзоре IaaS Enterprise 2023. Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2023 Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие кр
|04.08.2022
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Рост цен компенсирует замедление роста рынка
IaaS опередил рынок ИТ в 2 раза Согласно данным нового рейтинга CNews IaaS, в 2021 г. совокупная выручка 10 крупнейших провайдеров IaaS, инфраструктуры-как-сервиса, выросла на 38% до ₽48,6 млрд. Общее число участников рейтинга выросло с 20 до 25 компаний, у
|15.02.2022
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Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2022
ркетплейса Market.CNews обновили данные прошлого года и добавили несколько новых критериев. Рейтинг IaaS Enterprise 2022 Сравнение поставщиков проводилось по обновленной методике, учитывающей н
|19.11.2021
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Рекордные темпы роста российского рынка IaaS cохраняются шестой год подряд
Потребность в «Инфраструктуре как сервис» по-прежнему быстро растет Cовокупная выручка участников рейтинга CNews IaaS по итогам 2020 г. составила ₽37,7 млрд, а общий объем рынка, по оценке CNews, превысил ₽40 млрд. Большая часть этой суммы приходится на десятку крупнейших игроков: согласно данным но
CNews IaaS рейтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 223 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 187 1
|Шадаев Максут 1067 27
|Натрусов Артем 296 26
|Чаркин Евгений 300 26
|Абакумов Евгений 207 26
|Нестеров Алексей 146 26
|Малышев Сергей 85 26
|Никитин Сергей 77 26
|Новикова Елена 90 26
|Ульянов Николай 129 26
|Теплицкий Дмитрий 74 26
|Воронин Павел 153 26
|Урусов Виктор 132 26
|Петухов Антон 48 26
|Нальский Максим 37 26
|Врацкий Андрей 147 26
|Соловьев Виталий 38 26
|Каушанский Александр 34 26
|Калякин Павел 67 26
|Денисов Анатолий 36 26
|Распопов Алексей 35 26
|Харитонов Вадим 29 26
|Шмаков Антон 49 26
|Шаев Виталий 45 26
|Аксенов Олег 47 26
|Оберемок Надежда 31 26
|Аникин Дмитрий 49 26
|Милованов Андрей 32 26
|Солдатенкова Ксения 27 26
|Белан Иван 27 26
|Желнова Алина 28 26
|Артюхов Сергей 47 26
|Джабиев Георгий 48 16
|Замаруев Владимир 41 15
|Суровец Дмитрий 85 14
|Глазков Александр 145 14
|Михалев Евгений 90 14
|Краснов Александр 76 14
|Галкин Николай 112 14
|Цыганков Дмитрий 38 14
|Кузнецов Евгений 54 14
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2011 2
|Vc.ru - Виси.ру 37 1
|Мобильные системы 117 1
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