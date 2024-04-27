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Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews IaaS рейтинг CNews Мишень IaaS Enterprise


УПОМИНАНИЯ


Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Спрос на услуги российских облачных провайдеров продолжает расти двузначными темпами. В свете импортозамещения существенно меняется и инфраструктурная составляющая этих усл
27.04.2024 T1 Cloud вошел в топ-5 рейтинга провайдеров Market.CNews IaaS Enterprise 2024

Т1 Cloud занял 4 строчку рейтинга провайдеров IaaS Enterprise 2024, составленного ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Российский облачный провайдер уже второй год подряд получает высокую оценку аналитиков издания. В текущем году компания была о
16.04.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024

и решения актуальных проблем и привлекает отказом от крупных капитальных инвестиций в пользу операционных затрат. В прошедшем году заметно сказался и тренд на импортозамещение. Подробности — в обзоре IaaS Enterprise 2024. Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие кр
28.03.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2023

озитивное влияние на этот рост оказало еще и санкционное давление. В России появились новые провайдеры, а многие из действующих перешли на отечественные средства виртуализации. Подробности — в обзоре IaaS Enterprise 2023. Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2023 Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие кр
04.08.2022 Рост цен компенсирует замедление роста рынка

IaaS опередил рынок ИТ в 2 раза Согласно данным нового рейтинга CNews IaaS, в 2021 г. совокупная выручка 10 крупнейших провайдеров IaaS, инфраструктуры-как-сервиса, выросла на 38% до ₽48,6 млрд. Общее число участников рейтинга выросло с 20 до 25 компаний, у
15.02.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2022

ркетплейса Market.CNews обновили данные прошлого года и добавили несколько новых критериев. Рейтинг IaaS Enterprise 2022 Сравнение поставщиков проводилось по обновленной методике, учитывающей н
19.11.2021 Рекордные темпы роста российского рынка IaaS cохраняются шестой год подряд

Потребность в «Инфраструктуре как сервис» по-прежнему быстро растет Cовокупная выручка участников рейтинга CNews IaaS по итогам 2020 г. составила ₽37,7 млрд, а общий объем рынка, по оценке CNews, превысил ₽40 млрд. Большая часть этой суммы приходится на десятку крупнейших игроков: согласно данным но

Публикаций - 60, упоминаний - 63

CNews IaaS рейтинг и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13420 35
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 469 33
8563 28
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 27
R-Vision - Р-Вижн 177 26
Ланит Интеграция 196 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 571 26
Polymedia - Полимедиа 141 26
Газинформсервис - ГИС 328 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 26
ФинГрад - FinGrad 34 26
Сбер - СберБизнес Софт 66 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 26
Аусферр ИТЦ 29 26
Selectel - Селектел 408 23
Softline - Софтлайн 3032 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 15
Diasoft - Диасофт 948 14
Ростелеком 10029 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1336 12
Северсталь Инфоком 81 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 89 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 12
МегаФон 9406 11
Microsoft Corporation 24935 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 9
Крок - Croc 1787 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 42 8
Cloud4Y 296 7
LanCloud - ЛанКлауд 55 7
Yandex - Яндекс 7882 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 7
Linx - Связь ВСД 158 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8966 6
Ланит - Онланта - Onlanta 111 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 73 6
Picvario - Пикварио 15 6
РЖД - Российские железные дороги 1952 26
ВТБ - Почта Банк 474 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 493 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 33 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7758 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 149 14
ФосАгро 133 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 260 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 14
Finn Flare - ФФ Стайл 43 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 52 14
Кофемания 60 14
Cotton Club - Коттон Клаб 22 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 13
Альфа-Банк 1804 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 210 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 12
Восток-Сервис ГК 54 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 19 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 11
Северсталь ПАО - Severstal 514 11
Hansa - Ханса 114 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1709 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1085 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2062 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1871 26
Федеральное казначейство России 1829 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 336 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2610 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 126 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4514 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3171 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 356 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 223 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 187 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22087 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69238 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21276 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53932 39
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2940 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29592 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16398 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16540 29
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7192 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11514 27
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5099 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8479 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6970 27
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6642 27
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 908 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30855 26
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1092 26
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3104 26
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1310 26
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9754 11
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1184 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14009 10
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21304 9
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 34
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 315 28
Новые облачные технологии - МойОфис 831 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 898 26
НКТ - Р7-Офис 426 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 223 26
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 64 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 26
НКТ - Р7-графика 32 26
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 566 16
Протек - Здравсити 27 12
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 772 6
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 132 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1371 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 530 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
СалютДевайсы - GigaChat 275 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 50 5
Linux OS 10345 4
Microsoft Windows 16010 4
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 139 4
Microsoft Azure 1434 3
Google Cloud Platform - GCP 325 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1854 3
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 19 3
OpenAI ChatGPT 419 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1106 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5524 2
Oracle Java - язык программирования 3176 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4800 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 159 2
1С:ERP Управление предприятием 642 2
Шадаев Максут 1067 27
Натрусов Артем 296 26
Чаркин Евгений 300 26
Абакумов Евгений 207 26
Нестеров Алексей 146 26
Малышев Сергей 85 26
Никитин Сергей 77 26
Новикова Елена 90 26
Ульянов Николай 129 26
Теплицкий Дмитрий 74 26
Воронин Павел 153 26
Урусов Виктор 132 26
Петухов Антон 48 26
Нальский Максим 37 26
Врацкий Андрей 147 26
Соловьев Виталий 38 26
Каушанский Александр 34 26
Калякин Павел 67 26
Денисов Анатолий 36 26
Распопов Алексей 35 26
Харитонов Вадим 29 26
Шмаков Антон 49 26
Шаев Виталий 45 26
Аксенов Олег 47 26
Оберемок Надежда 31 26
Аникин Дмитрий 49 26
Милованов Андрей 32 26
Солдатенкова Ксения 27 26
Белан Иван 27 26
Желнова Алина 28 26
Артюхов Сергей 47 26
Джабиев Георгий 48 16
Замаруев Владимир 41 15
Суровец Дмитрий 85 14
Глазков Александр 145 14
Михалев Евгений 90 14
Краснов Александр 76 14
Галкин Николай 112 14
Цыганков Дмитрий 38 14
Кузнецов Евгений 54 14
Россия - РФ - Российская федерация 150737 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44518 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17622 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7814 5
Россия - СФО - Новосибирск 4481 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4128 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1638 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52743 2
Ближний Восток 2994 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 268 2
Казахстан - Республика 5686 1
Европа 24442 1
Беларусь - Белоруссия 5894 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3082 1
Израиль 2762 1
Германия - Федеративная Республика 12815 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2545 1
Нидерланды 3572 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 579 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 752 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 423 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 400 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Перу - Республика 282 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 30 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53150 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49676 34
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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