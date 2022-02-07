Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2022. Аналитики провели сравнение возможностей, услуг и особенностей тарификации крупнейших российских поставщиков облачной инфраструктуры.

Облачные провайдеры не стоят на месте: одни за прошедший год успели запустить новые дата-центры, другие обновили средства виртуализации, третьи проработали вопросы тарификации и обновили прейскурант. Аналитики ИТ-маркетплейса Market.CNews обновили данные прошлого года и добавили несколько новых критериев.

Рейтинг IaaS Enterprise 2022

Сравнение поставщиков проводилось по обновленной методике, учитывающей новые и прошлогодние критерии. В число новых критериев попали:

Точность тарификации. Количество операторов связи. Длина собственных каналов связи. Длительность тестового периода и его ограничения.

Облачные провайдеры не стоят на месте: одни за прошедший год успели запустить новые дата-центры, другие обновили средства виртуализации, третьи проработали вопросы тарификации и обновили прейскурант

Также при составлении рейтинга учитывались:

Применяемые платформы виртуализации (гипервизоры). Наличие сертификатов безопасности. Характеристики дата-центров. Наличие дополнительных услуг. Штат сотрудников по направлению IaaS. Заявленная доступность. Стоимость вычислительных ресурсов.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Мы отмечаем очень высокий уровень конкуренции на облачном рынке РФ, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — У каждого из лидеров рейтинга есть свои сильные стороны, в которых он обгоняет конкурентов. Наша система оценки хорошо показывает их. Далее уже выбор за клиентами: в зависимости от приоритетов компании стоит выбрать того или иного провайдера или создать мультиоблачное решение».

Лидером рейтинга признана компания Softline. За этого игрока говорят широкие возможности по части виртуализации, географически распределенная сеть ЦОД, выгодные тарифы и длинный тестовый период - 50 дней.

Второе место — у провайдера Selectel. Здесь стоит отметить надежную инфраструктуру на базе собственных ЦОД, большое количество операторов связи и самые низкие цены среди лидеров рейтинга. Тестовый период составляет 14 дней.

Таблица 1. Топ-5 российских провайдеров IaaS Enterprise 2022

Место Провайдер Сумма баллов 1 SoftLine 566 2 ActiveCloud 549 3 Selectel 529 4 Ростелеком-ЦОД 523 5 Облачный бизнес МТС 518

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — Ростелеком-ЦОД, включая DataLine. Провайдер имеет самый обширный штат ИТ-специалистов, наибольшее количество собственных дата-центров (10 штук) и широкие возможности в плане виртуализации. Тестовый период также составляет 14 дней.

Обзор IaaS Enterprise

Рейтинг IaaS Enterprise выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Некоторые выводы

Говоря о преимуществах облаков, часто упоминают гибкость: как предоставления ресурсов, так и последующей оплаты. Это действительно так, но дополнительно стоит уточнить, какой именно уровень гибкости в плане оплаты готов обеспечить провайдер.

Дело в том, что для большинства временных ресурсов не нужно брать в аренду ресурсы на целый месяц: достаточно посуточной или почасовой оплаты. А если компании нужна поминутная или посекундная оплата, то чисто подходящих провайдеров резко сокращается.

Что касается уровней надежности ЦОД, то этот пункт, несомненно, очень важный. Но стоит понимать, что гарантированное размещение сервисов клиента именно в надежном ЦОД скорее всего будет стоить дороже, чем в обычном. Отсюда вытекает необходимость уточнять на этапе пресейла, в какой именно локации провайдер выделит запрошенные вами мощности.

Также редакция Market.CNews обращает внимание, что в большинстве случаев тестовый период может быть продлен по запросу клиента.

Уровень цен в сегменте Enterprise далеко не всегда имеет решающее значение, но некоторый вклад в выбор провайдера все-таки вносит. В рамках рейтинга было проведено сравнение по ценам на базе двух конфигураций — менее мощной и более мощной. Более точные цены конкретно для вашей IaaS можно узнать в ИТ-маркетплейсе Market.CNews на странице поиска тарифов.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IAAS в теме письма.

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