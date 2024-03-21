Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024. Аналитики провели сравнение представленных на российском рынке решений по производительности процессоров, наличию импортозамещенных компонент, уровню защищенности ЦОД, используемым гипервизорам, ценам, скидкам и другим параметрам.

Несмотря на ряд громких утечек, тренд на миграцию в облака сохраняется, а объем рынка растет двузначным темпами. Для тех, кто должен заботиться о безопасности данных, есть вариант частного облака. Для тех, кто не может выносить данные за периметр предприятия, возможно построение облака в цифровом контуре компании.

Так или иначе, облачный рынок находит пути решения актуальных проблем и привлекает отказом от крупных капитальных инвестиций в пользу операционных затрат. В прошедшем году заметно сказался и тренд на импортозамещение. Подробности — в обзоре IaaS Enterprise 2024.

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Наличие российских платформ виртуализации. Доступность российских серверных операционных систем. Уровень защищенности УЗ по ФСТЭК. Наличие сертификатов безопасности. Тип используемых процессоров. Дата-центры, в которых расположены облачные серверы. Варианты тарификации и тестовый период. Заявленный SLA. Стоимость инфраструктуры, количество конфигураций, скидки при годовой оплате и другие параметры.

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Наибольший прогресс за год на рынке IaaS мы наблюдаем, пожалуй, в вопросе импортозамещения, — комментирует ситуацию на рынке Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Если за первый год массового импортозамещения на фоне бегства западных вендоров российские платформы виртуализации и операционные системы не внедрил практически никто, то за второй год их внедрили почти все. У остальных если и нет гипервизора из реестра отечественного ПО, то есть, как минимум, OpenStack».

Лидером рейтинга признана инфраструктура #CloudMTS. Она основана на базе более чем 20 ЦОД, имеет необходимые сертификаты безопасности, характеризуется широким спектром поддерживаемых гипервизоров и гибкой тарификацией. Тестовый период составляет 30 дней, уровень цен — низкий.

На втором месте — облачная инфраструктура Selectel. К собственным дата-центрам провайдера в Москве и Санкт-Петербурге добавилась арендуемая площадка в Новосибирске. Для целей импортозамещения предусмотрена собственная облачная платформа. Тестовый период составляет 14 дней, уровень цен — средний.

Третье место — у компании Softline, облачная инфраструктура которой базируется в 8 ЦОД, расположенных в 7 городах и 4 странах (Россия, Беларусь, Казахстан, Израиль). Длительность тестового периода достигает 50 дней, уровень цен — низкий.

Таблица 1. Топ-5 провайдеров IaaS Enterprise 2024 Место Компания Сумма баллов 1 Облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-ГРАД, 1cloud) 818 2 Selectel 812 3 Softline 773 4 T1 Cloud 769 5 ITGlobal 706 Перейти к полной таблице

Источник: Market.CNews. Полная версия

На четвертом месте — T1 Cloud. Инфраструктура провайдера расположена в 3 дата-центрах Москвы и имеет все необходимые сертификаты безопасности, включая КИИ по 187-ФЗ.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор IaaS Enterprise 2024 Технологии Импортозамещение Надежность Безопасность Стоимость 197 40 243 140 198 226 40 183 155 208 260 20 188 115 190 202 30 194 155 188 220 20 186 100 180 246 55 123 80 198 207 40 161 125 165 182 55 156 155 149 308 60 124 85 117 199 20 192 125 156 219 55 114 125 175 179 40 185 140 115 189 198 115 155 179 35 189 125 123 181 161 140 168 179 159 155 149 183 60 170 140 88 190 20 154 115 154 194 20 158 140 91 169 30 97 140 151 89 30 169 70 165 129 30 105 50 154 118 153 45 150 140 109 25 184

Обзор IaaS Enterprise 2024

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Что меняется в российских облаках

Основные изменения связаны с трендом на импортозамещение. В первую очередь российские провайдеры потеряли интерес к аренде инфраструктуры в ЦОД недружественных стран. Одновременно с этим появился интерес к дата-центрам дружественных стран.

Параллельно велись работы по обновлению базового ПО — платформ виртуализации и операционных систем. Данные усилия стали заметны в этом году: российские гипервизоры появились практически у всех провайдеров.

Однако все работы потребовали дополнительных затрат на стороне провайдера. Вкупе со сложностями поставок нового оборудования это привело к повышению цен на все сервисы. Выбрать тариф более чем от 40 провайдеров по актуальным ценам всегда можно на ИТ-маркетплейсе Market.CNews, выбрав IaaS в разделе “Услуги”.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IaaS в теме письма.

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