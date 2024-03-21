Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024. Аналитики провели сравнение представленных на российском рынке решений по производительности процессоров, наличию импортозамещенных компонент, уровню защищенности ЦОД, используемым гипервизорам, ценам, скидкам и другим параметрам.
Несмотря на ряд громких утечек, тренд на миграцию в облака сохраняется, а объем рынка растет двузначным темпами. Для тех, кто должен заботиться о безопасности данных, есть вариант частного облака. Для тех, кто не может выносить данные за периметр предприятия, возможно построение облака в цифровом контуре компании.
Так или иначе, облачный рынок находит пути решения актуальных проблем и привлекает отказом от крупных капитальных инвестиций в пользу операционных затрат. В прошедшем году заметно сказался и тренд на импортозамещение. Подробности — в обзоре IaaS Enterprise 2024.
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Наличие российских платформ виртуализации.
- Доступность российских серверных операционных систем.
- Уровень защищенности УЗ по ФСТЭК.
- Наличие сертификатов безопасности.
- Тип используемых процессоров.
- Дата-центры, в которых расположены облачные серверы.
- Варианты тарификации и тестовый период.
- Заявленный SLA.
- Стоимость инфраструктуры, количество конфигураций, скидки при годовой оплате и другие параметры.
По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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«Наибольший прогресс за год на рынке IaaS мы наблюдаем, пожалуй, в вопросе импортозамещения, — комментирует ситуацию на рынке Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Если за первый год массового импортозамещения на фоне бегства западных вендоров российские платформы виртуализации и операционные системы не внедрил практически никто, то за второй год их внедрили почти все. У остальных если и нет гипервизора из реестра отечественного ПО, то есть, как минимум, OpenStack».
Лидером рейтинга признана инфраструктура #CloudMTS. Она основана на базе более чем 20 ЦОД, имеет необходимые сертификаты безопасности, характеризуется широким спектром поддерживаемых гипервизоров и гибкой тарификацией. Тестовый период составляет 30 дней, уровень цен — низкий.
На втором месте — облачная инфраструктура Selectel. К собственным дата-центрам провайдера в Москве и Санкт-Петербурге добавилась арендуемая площадка в Новосибирске. Для целей импортозамещения предусмотрена собственная облачная платформа. Тестовый период составляет 14 дней, уровень цен — средний.
Третье место — у компании Softline, облачная инфраструктура которой базируется в 8 ЦОД, расположенных в 7 городах и 4 странах (Россия, Беларусь, Казахстан, Израиль). Длительность тестового периода достигает 50 дней, уровень цен — низкий.
Таблица 1. Топ-5 провайдеров IaaS Enterprise 2024
|Место
|Компания
|Сумма баллов
|1
|Облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-ГРАД, 1cloud)
|818
|2
|Selectel
|812
|3
|Softline
|773
|4
|T1 Cloud
|769
|5
|ITGlobal
|706
Источник: Market.CNews. Полная версия
На четвертом месте — T1 Cloud. Инфраструктура провайдера расположена в 3 дата-центрах Москвы и имеет все необходимые сертификаты безопасности, включая КИИ по 187-ФЗ.
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024. Структура баллов
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Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024
Обзор IaaS Enterprise 2024
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.
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Что меняется в российских облаках
Основные изменения связаны с трендом на импортозамещение. В первую очередь российские провайдеры потеряли интерес к аренде инфраструктуры в ЦОД недружественных стран. Одновременно с этим появился интерес к дата-центрам дружественных стран.
Параллельно велись работы по обновлению базового ПО — платформ виртуализации и операционных систем. Данные усилия стали заметны в этом году: российские гипервизоры появились практически у всех провайдеров.
Однако все работы потребовали дополнительных затрат на стороне провайдера. Вкупе со сложностями поставок нового оборудования это привело к повышению цен на все сервисы. Выбрать тариф более чем от 40 провайдеров по актуальным ценам всегда можно на ИТ-маркетплейсе Market.CNews, выбрав IaaS в разделе “Услуги”.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IaaS в теме письма.
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