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Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024. Аналитики провели сравнение представленных на российском рынке решений по производительности процессоров, наличию импортозамещенных компонент, уровню защищенности ЦОД, используемым гипервизорам, ценам, скидкам и другим параметрам.

Несмотря на ряд громких утечек, тренд на миграцию в облака сохраняется, а объем рынка растет двузначным темпами. Для тех, кто должен заботиться о безопасности данных, есть вариант частного облака. Для тех, кто не может выносить данные за периметр предприятия, возможно построение облака в цифровом контуре компании.

Так или иначе, облачный рынок находит пути решения актуальных проблем и привлекает отказом от крупных капитальных инвестиций в пользу операционных затрат. В прошедшем году заметно сказался и тренд на импортозамещение. Подробности — в обзоре IaaS Enterprise 2024.

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Наличие российских платформ виртуализации.
  2. Доступность российских серверных операционных систем.
  3. Уровень защищенности УЗ по ФСТЭК.
  4. Наличие сертификатов безопасности.
  5. Тип используемых процессоров.
  6. Дата-центры, в которых расположены облачные серверы.
  7. Варианты тарификации и тестовый период.
  8. Заявленный SLA.
  9. Стоимость инфраструктуры, количество конфигураций, скидки при годовой оплате и другие параметры.

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Наибольший прогресс за год на рынке IaaS мы наблюдаем, пожалуй, в вопросе импортозамещения, — комментирует ситуацию на рынке Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Если за первый год массового импортозамещения на фоне бегства западных вендоров российские платформы виртуализации и операционные системы не внедрил практически никто, то за второй год их внедрили почти все. У остальных если и нет гипервизора из реестра отечественного ПО, то есть, как минимум, OpenStack».

Лидером рейтинга признана инфраструктура #CloudMTS. Она основана на базе более чем 20 ЦОД, имеет необходимые сертификаты безопасности, характеризуется широким спектром поддерживаемых гипервизоров и гибкой тарификацией. Тестовый период составляет 30 дней, уровень цен — низкий.

На втором месте — облачная инфраструктура Selectel. К собственным дата-центрам провайдера в Москве и Санкт-Петербурге добавилась арендуемая площадка в Новосибирске. Для целей импортозамещения предусмотрена собственная облачная платформа. Тестовый период составляет 14 дней, уровень цен — средний.

Третье место — у компании Softline, облачная инфраструктура которой базируется в 8 ЦОД, расположенных в 7 городах и 4 странах (Россия, Беларусь, Казахстан, Израиль). Длительность тестового периода достигает 50 дней, уровень цен — низкий.

Таблица 1. Топ-5 провайдеров IaaS Enterprise 2024

Место Компания Сумма баллов
1 Облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-ГРАД, 1cloud) 818
2 Selectel 812
3 Softline 773
4 T1 Cloud 769
5 ITGlobal 706
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Источник: Market.CNews. Полная версия

На четвертом месте — T1 Cloud. Инфраструктура провайдера расположена в 3 дата-центрах Москвы и имеет все необходимые сертификаты безопасности, включая КИИ по 187-ФЗ.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор IaaS Enterprise 2024

Технологии
Надежность
Безопасность
Стоимость
197
40
243
140
198
226
40
183
155
208

260
20
188
115
190
202
30
194
155
188
220
20
186
100
180
246
55
123
80
198
207
40
161
125
165

182
55
156
155
149
308
60
124
85
117
199
20
192
125
156

219
55
114
125
175
179
40
185
140
115
189
198
115
155
179
35
189
125
123
181
161
140
168
179
159
155
149
183
60
170
140
88
190
20
154
115
154
194
20
158
140
91
169
30
97
140
151
89
30
169
70
165
129
30
105
50
154
118
153
45
150
140
109
25
184

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024

Обзор IaaS Enterprise 2024

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Что меняется в российских облаках

Основные изменения связаны с трендом на импортозамещение. В первую очередь российские провайдеры потеряли интерес к аренде инфраструктуры в ЦОД недружественных стран. Одновременно с этим появился интерес к дата-центрам дружественных стран.

Параллельно велись работы по обновлению базового ПО — платформ виртуализации и операционных систем. Данные усилия стали заметны в этом году: российские гипервизоры появились практически у всех провайдеров.

В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы
Облака

Однако все работы потребовали дополнительных затрат на стороне провайдера. Вкупе со сложностями поставок нового оборудования это привело к повышению цен на все сервисы. Выбрать тариф более чем от 40 провайдеров по актуальным ценам всегда можно на ИТ-маркетплейсе Market.CNews, выбрав IaaS в разделе “Услуги”.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IaaS в теме письма.

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