Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181671
ИКТ 14113
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26085
Персоны 78119
География 2922
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Picvario Пикварио

Picvario - Пикварио

Picvario — платформа для работы с медиаконтентом, включающая в себя систему хранения, поиска и управления фото-, видео-, аудиоконтентом, презентациями в больших цифровых архивах.

 

 

"Управление цифровыми активами, построение экосистем на базе платформы Picvario" Сергей Фомин, Генеральный директор, Picvario, CNews FORUM 2023

УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Picvario DAM, системой управления цифровыми активами 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
05.12.2023 МТС подвела итоги инвестиционной питч-сессии для стартапов МТС Pitch Day 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 2
23.10.2023 Не просто картинки: производители DAM-платформ делят рынок в 8 млрд долларов 1
26.09.2023 Василий Колосов, «Смартекс»: Любой цифровой продукт — это способ взаимодействия человека с человеком 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
05.12.2022 Как перейти от управления документами к управлению контентом 1
09.11.2022 ИТ-решение для работы с файлами организации Picvario теперь доступно для малого и среднего бизнеса 2
22.10.2019 Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 стартапов в совместный акселератор 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Picvario и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13639 10
Diasoft - Диасофт 975 9
8686 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 478 7
Ланит Интеграция 199 7
Скала^р - ранее InterLab IBS 216 7
R-Vision - Р-Вижн 186 7
Ростелеком 10084 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 596 6
Polymedia - Полимедиа 143 6
Газинформсервис - ГИС 345 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 6
Innovative People - Инновейтив Пипл 39 6
ФинГрад - FinGrad 36 6
Сбер - СберБизнес Софт 68 6
Hoff Tech - Хофф Тех 44 6
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 92 6
Аусферр ИТЦ 31 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 306 6
Сбер - СберАналитика 35 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 6
МегаФон 9536 5
Северсталь Инфоком 85 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 176 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1382 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 92 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 76 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 30 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 280 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 38 4
SAP SE 5374 3
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 27 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 137 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 88 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7847 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 494 8
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 54 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 533 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 479 7
РЖД - Российские железные дороги 1962 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 500 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 515 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 161 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 215 6
ВТБ - Почта Банк 483 6
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 35 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 168 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 228 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 6
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 54 6
Кофемания 66 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
Северсталь ПАО - Severstal 535 5
Ингосстрах СПАО 441 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 262 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2598 5
Альфа-Банк 1815 5
ФосАгро 137 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 342 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 5
Альфа-Капитал УК 126 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 131 5
Восток-Сервис ГК 54 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 101 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 48 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 193 5
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 67 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12469 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1961 9
Федеральное казначейство России 1837 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2083 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2785 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2644 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3239 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3052 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1253 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 138 2
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 117 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 148 2
МИК - Московский инновационный кластер 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5141 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 87 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 4 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Судебная власть - Judicial power 2365 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3287 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4624 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16209 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21769 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22297 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30183 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32812 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6744 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7052 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5691 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7291 8
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 923 8
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1099 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11037 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 581 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4584 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16554 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3297 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9091 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5059 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7103 7
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 806 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25410 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1365 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12664 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8592 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3168 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5176 6
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 167 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 6
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1204 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 548 6
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 103 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4280 6
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 200 6
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 562 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11862 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13060 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2306 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 301 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 321 10
Новые облачные технологии - МойОфис 837 7
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 387 7
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 87 7
Бизнес Технологии - Global-ERP 68 7
НКТ - Р7-Офис 438 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 903 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 233 6
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 47 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 64 6
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 66 6
НКТ - Р7-графика 34 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 798 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 6
БИС - ITQuick - Jumse 50 6
Аусферр ИТЦ - AF MDM 29 6
СалютДевайсы - GigaChat 289 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Протек - Здравсити 27 5
Wiseadvice - EmplDocs 8 3
1С:ERP Управление предприятием 663 2
OpenAI ChatGPT 457 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 68 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 133 1
IntellectDialog - Платформа мессенджер-маркетинга 1 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Legium - Легиум 4 1
Сател - Зиакс - Ziax 9 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 899 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1288 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5077 1
Angry.Space 2 1
FitStars - Фитстарс 4 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 572 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 246 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 108 1
1С:Аналитика 22 1
Фомин Сергей 20 12
Шадаев Максут 1094 10
Нестеров Алексей 148 8
Аксенов Олег 49 7
Абакумов Евгений 211 7
Натрусов Артем 299 7
Чаркин Евгений 302 7
Кирьянова Александра 141 7
Ульянов Николай 143 7
Урусов Виктор 135 7
Замаруев Владимир 41 7
Аникин Дмитрий 52 7
Врацкий Андрей 150 6
Харитонов Вадим 31 6
Клепиков Алексей 119 6
Малышев Сергей 87 6
Никитин Сергей 81 6
Новикова Елена 92 6
Теплицкий Дмитрий 76 6
Воронин Павел 157 6
Петухов Антон 50 6
Карпунин Алексей 49 6
Нальский Максим 39 6
Соловьев Виталий 40 6
Каушанский Александр 36 6
Калякин Павел 69 6
Денисов Анатолий 38 6
Распопов Алексей 37 6
Шмаков Антон 52 6
Шаев Виталий 47 6
Оберемок Надежда 33 6
Милованов Андрей 34 6
Солдатенкова Ксения 29 6
Белан Иван 29 6
Желнова Алина 30 6
Артюхов Сергей 50 6
Пирогова Ирина 30 6
Суровец Дмитрий 97 6
Глазков Александр 146 6
Панченко Иван 152 6
Россия - РФ - Российская федерация 152419 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44847 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3093 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18172 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52925 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3110 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1011 2
Россия - ЦФО - Орловская область 346 2
Европа 24490 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1424 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Европа Восточная 3113 1
Армения - Республика 2348 1
Беларусь - Белоруссия 5929 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 1
Америка - Американский регион 2181 1
Франция - Французская Республика 7938 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 1
Нидерланды 3584 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50118 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9638 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19754 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6062 8
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 371 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 436 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4840 7
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1389 7
Экономический эффект 1150 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30936 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6200 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5149 6
Энергетика - Energy - Energetically 5371 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4223 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7723 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17006 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8127 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8087 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5343 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25293 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6193 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2655 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2628 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6647 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5840 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4151 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2019 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6654 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3697 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4231 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5875 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10336 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1857 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14560 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7699 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11351 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 62 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 2
CNews Инновация года - награда 127 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 238 1
РАН - Российская академия наук 1965 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1205 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 917 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 644 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1171 8
CNews AWARDS - награда 533 8
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 71 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2086 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
CNews FORUM Кейсы 277 1
CNews Баттл 64 1
ИнфоКом 114 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: