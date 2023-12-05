МТС подвела итоги инвестиционной питч-сессии для стартапов МТС Pitch Day

ПАО «МТС», цифровая экосистема, провела финал питч-сессии для технологических стартапов зрелых стадий МТС Pitch Day. Финалисты смогут получить инвестиции от $500 тыс. до 5 млн (в один проект), получить предложение о коммерческом партнерстве, а также получат возможность стать частью экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кроме того, партнерство с МТС подразумевает возможность продвижения продукта на 80-миллионную аудиторию компании, а также получение грантов на льготный запуск рекламной кампании в МТС Маркетолог и облакам в #CloudMTS.

Питч-сессия прошла в рамках юбилейной встречи венчурного клуба MTS StartUp Hub. Финалисты представили свои продукты топ-менеджерам МТС и ведущим инвесторам из закрытого венчурного клуба MTS StartUp Hub.

Всего было отобрано 180 решений, которые прошли многоступенчатый отбор, а шесть из них представили свои проекты бизнес-заказчикам (включая топ-менеджеров) из вертикалей МТС и внешним венчурным фондам и бизнес-ангелам.

Среди финалистов:

– Picvario — платформа для работы с медиаконтентом, включающая в себя систему хранения, поиска и управления фото-, видео-, аудиоконтентом, презентациями в больших цифровых архивах.

– Angry.Space — платформа, которая агрегирует все аккаунты соцсетей в одном окне, с возможностью использования различных инструментов общения с клиентами, мониторинга и аналитики.

– Mobidriven — набор инструментов для полного цикла programmatic-закупок (закупка персонализированных показов интернет-рекламы) для рекламодателей.

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– FitStars — сервис онлайн-тренировок по подписке.

– YOURTUNES — дистрибьютор музыки на стриминговые платформы и в интернет-магазины.

– «Квант» — CRM для контроля выполнения задач.

«Прошедшая встреча венчурного клуба MTS StartUp Hub для нас особенно важна по нескольким причинам. Во-первых, нам исполнился год — все это время мы обсуждали с лидерами рынка потенциалы различных отраслей и бизнес-моделей, стали местом притяжения ключевых игроков венчура. Мы вновь собрали экспертов и обсудили с ними, что удалось в этом году и спрогнозировали, как усилиться в следующем. Во-вторых, мы подготовили не только контентную программу, но и инвестиционную: мы отобрали шесть стартапов-финалистов MТС Pitch Day представили свои проекты перед лучшими российскими инвесторами, которые смогут усилить свой портфель. Потенциальная синергия между игроками рынка — лучшая награда для нас на этом празднике,» — сказал директор по инновациям и инвестициям МТС Дмитрий Курин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 600 магазинов в России.