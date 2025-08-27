Разделы

Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Picvario DAM, системой управления цифровыми активами

Компании «Флант» и Picvario завершили тестирование на совместимость своих решений — платформы управления контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform и системы управления цифровыми активами Picvario DAM. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — платформа управления контейнерными нагрузками. DKP поддерживает любую инфраструктуру — от bare-metal до гибридных облачных сред — и имеет сертификат ФСТЭК для использования в системах с высокими требованиями к информационной безопасности. Компания «Флант», разработчик платформы, обладает лицензией ФСБ России на осуществление деятельности со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ).

Picvario DAM — российская платформа для централизованного управления цифровыми активами с функциями ИИ-тегирования, поиска и интеграции в корпоративные процессы. Продукт находится на рынке более пяти лет, включен в реестр отечественного ПО и обслуживает свыше 85 крупных клиентов.

Выданный сертификат подтверждает корректную работу продуктов в связке и обеспечивает предприятиям развертывание отказоустойчивых Kubernetes-кластеров с интегрированным управлением медиаконтентом.

«Интеграция с Deckhouse Kubernetes Platform расширяет возможности масштабирования системы Picvario DAM и упрощает ее внедрение в существующую контейнерную инфраструктуру. Это особенно важно для компаний, которые активно развивают цифровые продукты и нуждаются в эффективном управлении растущими объемами медиаконтента», — отметил Сергей Фомин, генеральный директор Picvario.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Решения прошли полный цикл тестирования, включая проверку производительности при высокой нагрузке, стабильности сетевых функций и отказоустойчивости системы. Результат — быстрая установка, отлаженный механизм доставки обновлений и гарантированная работоспособность интегрированной среды.

«Совместимость DKP с Picvario DAM предоставляет нашим клиентам готовое решение для построения современных архитектур с централизованным управлением цифровыми активами. Это критически важно для компаний, где эффективное управление контентом становится ключевым фактором конкурентоспособности и устойчивого бизнес-роста», — сказал Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

