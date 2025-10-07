Получите все материалы CNews по ключевому слову
Козицкий Денис
УПОМИНАНИЯ
Козицкий Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 101 6
|Шадаев Максут 1112 6
|Глазков Александр 146 6
|Нестеров Алексей 154 6
|Панченко Иван 156 6
|Беляев Владислав 96 6
|Галкин Николай 120 6
|Цыганков Дмитрий 38 6
|Кирьянова Александра 142 6
|Урусов Виктор 141 6
|Фомин Сергей 20 6
|Глухов Иван 29 6
|Пирогова Ирина 31 6
|Ершов Антон 7 6
|Теняев Семен 14 6
|Чернаков Ростислав 11 6
|Аникин Дмитрий 58 6
|Желтухин Вадим 48 6
|Евсеев Артем 39 6
|Натрусов Артем 306 5
|Чаркин Евгений 308 5
|Абакумов Евгений 218 5
|Михалев Евгений 96 5
|Малышев Сергей 93 5
|Батай Илья 57 5
|Краснов Александр 82 5
|Мельникова Алиса 96 5
|Козырев Алексей 326 5
|Катамадзе Анна 113 5
|Никитин Сергей 87 5
|Смирнов Максим 59 5
|Федечкин Эдуард 55 5
|Кузнецов Евгений 55 5
|Новикова Елена 98 5
|Ульянов Николай 151 5
|Клявин Владимир 51 5
|Теплицкий Дмитрий 82 5
|Киселев Сергей 69 5
|Погорелова-Триппель Наталья 28 5
|Воронин Павел 167 5
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 68 5
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 240 1
|РАН - Российская академия наук 1982 5
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 198 5
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 946 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.