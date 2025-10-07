Разделы

Козицкий Денис


УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Козицкий Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13851 6
8808 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 225 6
Diasoft - Диасофт 1002 6
R-Vision - Р-Вижн 198 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 321 6
Сбер - СберАналитика 38 6
Picvario - Пикварио 18 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 33 6
Терн ГК - Tern Group 78 5
Ростелеком 10213 5
МегаФон 9691 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 497 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1443 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2079 5
Ланит Интеграция 207 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 618 5
Polymedia - Полимедиа 149 5
Газинформсервис - ГИС 383 5
Северсталь Инфоком 88 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 93 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 64 5
Innovative People - Инновейтив Пипл 45 5
ФинГрад - FinGrad 42 5
Сбер - СберБизнес Софт 78 5
Hoff Tech - Хофф Тех 45 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 184 5
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 100 5
Аусферр ИТЦ 37 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 285 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 45 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 31 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2344 1
Telegram Group 2438 1
Базальт СПО - BaseALT 763 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
Cloud4Y 300 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 352 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7959 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 173 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 239 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 505 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 6
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 55 6
Кофемания 68 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
РЖД - Российские железные дороги 1982 5
ВТБ - Почта Банк 493 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2639 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 545 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 489 5
Альфа-Банк 1842 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 510 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 532 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 544 5
ФосАгро 145 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 346 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 5
Альфа-Капитал УК 133 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 266 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 167 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 5
Восток-Сервис ГК 54 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 102 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 201 5
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 67 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 74 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 57 5
Finn Flare - ФФ Стайл 44 5
Hansa - Ханса 114 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1973 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12642 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2115 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1891 5
Федеральное казначейство России 1855 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3484 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2668 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 342 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 354 1
Судебная власть - Judicial power 2388 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16913 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9190 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33309 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 574 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4412 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22339 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5150 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7410 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7159 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22611 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11142 6
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 824 6
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 105 6
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 944 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4618 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30804 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1114 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3237 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5250 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8719 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12794 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 312 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2347 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5749 5
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 177 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3350 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1330 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6881 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 594 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1214 5
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 208 5
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 576 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6712 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7265 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1497 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  717 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 402 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 865 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 827 6
Новые облачные технологии - МойОфис 860 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 399 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 334 6
Бизнес Технологии - Global-ERP 78 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 6
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 99 6
БИС - ITQuick - Jumse 50 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 913 5
НКТ - Р7-Офис 460 5
Протек - Здравсити 27 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 74 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 244 5
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 53 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 72 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
НКТ - Р7-графика 40 5
Аусферр ИТЦ - AF MDM 35 5
СалютДевайсы - GigaChat 318 4
OpenAI ChatGPT 473 1
NVision Барьер 707 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
AutoFAQ - Xplain 10 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 80 1
1С:MES - Кабельный завод 5 1
1С:ERP Управление предприятием 676 1
Суровец Дмитрий 101 6
Шадаев Максут 1112 6
Глазков Александр 146 6
Нестеров Алексей 154 6
Панченко Иван 156 6
Беляев Владислав 96 6
Галкин Николай 120 6
Цыганков Дмитрий 38 6
Кирьянова Александра 142 6
Урусов Виктор 141 6
Фомин Сергей 20 6
Глухов Иван 29 6
Пирогова Ирина 31 6
Ершов Антон 7 6
Теняев Семен 14 6
Чернаков Ростислав 11 6
Аникин Дмитрий 58 6
Желтухин Вадим 48 6
Евсеев Артем 39 6
Натрусов Артем 306 5
Чаркин Евгений 308 5
Абакумов Евгений 218 5
Михалев Евгений 96 5
Малышев Сергей 93 5
Батай Илья 57 5
Краснов Александр 82 5
Мельникова Алиса 96 5
Козырев Алексей 326 5
Катамадзе Анна 113 5
Никитин Сергей 87 5
Смирнов Максим 59 5
Федечкин Эдуард 55 5
Кузнецов Евгений 55 5
Новикова Елена 98 5
Ульянов Николай 151 5
Клявин Владимир 51 5
Теплицкий Дмитрий 82 5
Киселев Сергей 69 5
Погорелова-Триппель Наталья 28 5
Воронин Павел 167 5
Россия - РФ - Российская федерация 154214 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45189 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53165 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4063 1
Америка - Американский регион 2183 1
Франция - Французская Республика 7955 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14414 1
Нидерланды 3607 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9902 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5202 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6133 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4889 6
Экономический эффект 1175 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54247 6
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 386 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50536 6
Энергетика - Energy - Energetically 5430 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4261 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 450 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19982 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6249 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7912 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1403 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8158 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3623 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6575 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6212 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11583 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2957 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5313 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1070 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1501 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25540 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5181 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10395 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 972 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4870 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8238 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5954 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5211 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2876 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2039 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6840 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6763 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 545 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4282 1
Металлы - Никель - Nickel 345 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 68 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 240 1
РАН - Российская академия наук 1982 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 198 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 946 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1180 6
CNews AWARDS - награда 537 6
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 78 5
ИнфоКом 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

