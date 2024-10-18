В сервисе видеоконференций Jazz by Sber, который позволяет бесплатно создавать видеовстречи до 200 человек без ограничений по времени, появилась технология автоматического распознавания речи (ASR, Automatic Speech Recognition), благодаря которой можно видеть расшифровку беседы в режиме реального времени или скачать полный текст разговора в любой момент видеовстречи.

Видеовстречи в 3D-пространствах — SberJazz XR (Extended Reality, расширенная реальность) позволит проводить яркие презентации и создавать клиентский опыт, чтобы повысить лояльность и доверие к бренду. Для сотрудников компании, которые работают в гибридных командах, это новый инструмент, позволяющий делиться идеями на расстоянии, но при этом иметь возможность отдыхать от камеры и не терять контакт с собеседниками.