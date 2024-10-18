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В сервисе видеоконференций Jazz by Sber, который позволяет бесплатно создавать видеовстречи до 200 человек без ограничений по времени, появилась технология автоматического распознавания речи (ASR, Automatic Speech Recognition), благодаря которой можно видеть расшифровку беседы в режиме реального времени или скачать полный текст разговора в любой момент видеовстречи.
Видеовстречи в 3D-пространствах — SberJazz XR (Extended Reality, расширенная реальность) позволит проводить яркие презентации и создавать клиентский опыт, чтобы повысить лояльность и доверие к бренду. Для сотрудников компании, которые работают в гибридных командах, это новый инструмент, позволяющий делиться идеями на расстоянии, но при этом иметь возможность отдыхать от камеры и не терять контакт с собеседниками.
|18.10.2024
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Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz
Российский ИТ-вендор «Инферит» и компания SberDevices подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с ИИ-платформой для корпоративных коммуникаций SaluteJazz. Теперь российские государственные организации и коммерческие компании получат новые возможности для внедрения передовых технологий видео-конференц-связи на базе отечественных решени
|15.10.2024
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На платформе SaluteJazz XR появился первый в России ЦОД в дополненной реальности
На платформе SaluteJazz XR создано 3D-пространство, которое представляет собой точную цифровую копию реаль
|14.08.2024
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ИИ-платформа коммуникаций SaluteJazz достигла миллиона пользователей в месяц
Количество уникальных пользователей ИИ-платформы коммуникаций SaluteJazz (Ранее — SberJazz) превысило один млн в месяц, тем самым увеличив показатель прошлого года более чем н
|19.07.2024
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Платформа для коммуникаций SaluteJazz получила масштабное обновление
Платформа для коммуникаций SaluteJazz (ранее — SberJazz) переезжает на новое медиа-ядро (основной модуль, отвечающий за обработку аудио и ви
|29.02.2024
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Антон Анпилов -
Антон Анпилов, SberJazz: Будущее ВКС невозможно без искусственного интеллекта
конце концов его не останется совсем. Достаточно просто посмотреть, как всего за два года развился SberJazz из простого сервиса для видеосвязи до платформы для коммуникаций, способной обеспечи
|20.02.2024
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Коммуникационная платформа SberJazz использует возможности GigaChat для повышения продуктивности корпоративных онлайн-встреч
Бизнес-заказчикам сервиса для видеоконференций SberJazz стала доступна функция автоматического подведения итогов видеовстреч, реализованная на базе нейросетевой модели GigaChat. Для быстрого резюмирования онлайн-собраний с коллегами или пар
|02.02.2024
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Сервис видеовстреч SberJazz помогает «ЛизаАлерт» дистанционно обучать добровольцев по всей России
Сервис для видеовстреч SberJazz выбран добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» одной из площадок для организации онлайн-мероприятий и дистанционного обучения добровольцев. Команда «ЛизаАлерт» всё вр
|25.01.2024
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SberJazz стал основным сервисом для видеовстреч в Сбербанке
Коммуникационная платформа SberJazz стала основной онлайн-площадкой для проведения деловых встреч у 280 тыс. сотрудников
|13.12.2023
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Вебинары, корпоративный мессенджер, интеграция с офисным ПО, встречи в 3D-пространствах: изучаем как за этот год вырос сервис видеовстреч SberJazz
2022 год: просто встречаемся в SberJazz Изначально SberJazz задумывался как простой и удобный инструмент для проведен
|27.11.2023
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Пользователи SberJazz XR смогут отправлять на видеовстречи своих 3D- аватаров
«Сбер» расширил возможности сервиса SberJazz и представил видеовстречи в 3D-пространствах — SberJazz XR (Extended Reality,
|23.10.2023
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Компаниям стал доступен SberJazz на маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес»
запустил в маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» собственный сервис для проведения видеовстреч — SberJazz. Решение отвечает всем требованиям корпоративного сектора, обеспечивает полную безоп
|26.09.2023
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Пользователям сервиса видеоконференций SberJazz общаться стало удобнее
В сервисе видеоконференций SberJazz в рамках закрытого бета-тестирования появилась функция корпоративного мессенджера. Пользователи смогут проводить онлайн-встречи и вести рабочую переписку в одной среде, коммуникационна
|31.07.2023
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«Сколково» выбрал SberJazz своим сервисом видеоконференций
Центр «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) перевёл сотрудников на платформу для видеоконференций SberJazz. Благодаря внедрению нового продукта российской разработки сотрудники «Сколково» мог
|04.04.2023
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В SberJazz появилась возможность проводить вебинары
Функциональность российского сервиса видеоконференций SberJazz расширилась. На платформе появилась возможность проводить интерактивные вебинары на аудиторию до 2 тыс. человек при 100 выступающих. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. Тепе
|02.02.2023
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Российский сервис ВКС SberJazz полностью совместим с операционной системой Astra Linux
Сервис для видеоконференций SberJazz полностью совместим с ОС Astra Linux Special Edition. Корректную работу российского программного стека официально подтверждает сертификат № 10498/2022, выданный вендором в рамках прогр
|26.01.2023
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МГУ выбрал российский сервис видеоконференций SberJazz для организации дистанционного обучения
МГУ имени М. В. Ломоносова выбрал сервис для видеоконференций SberJazz «Сбера» одной из площадок для организации онлайн-мероприятий и дистанционного учебного процесса. С помощью SberJazz вуз сможет проводить неограниченное количество лекций, семина
|31.10.2022
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Для вузов и школ SberJazz стал на 40% дешевле
«Сбер» сделал свой сервис видеоконференций SberJazz еще более доступным для учебных заведений. Теперь российские школы, техникумы и университеты могут подключить его корпоративные лицензии по специальному тарифу на 40% дешевле стандартн
|05.03.2022
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Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber
В сервисе видеоконференций Jazz by Sber, который позволяет бесплатно создавать видеовстречи до 200 человек без ограничен
|06.12.2021
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Сервис видеоконференций Jazz by Sber обрел мобильную версию в приложении «Салют»
Сервис видеоконференций Jazz by Sber появился в мобильном приложении «Салют», сообщили CNews представители «Сбера». Т
СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 16
|Анпилов Антон 17 16
|Кирьянова Александра 135 15
|Урусов Виктор 127 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Глухов Иван 27 14
|Семенов Михаил 22 14
|Масляный Константин 18 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Нестеров Алексей 143 13
|Аникин Дмитрий 44 13
|Афанасьев Денис 71 12
|Пирогова Ирина 28 12
|Желтухин Вадим 31 12
|Галкин Николай 104 12
|Суровец Дмитрий 76 12
|Шустрова Наталья 14 12
|Богдашов Валерий 20 12
|Лазуков Станислав 29 12
|Панченко Иван 138 12
|Глазков Александр 137 12
|Мельникова Алиса 90 12
|Козырев Алексей 321 12
|Шарак Андрей 62 12
|Закоржевский Вячеслав 30 12
|Ермаков Иван 27 12
|Кубарев Алексей 52 12
|Трандин Сергей 91 12
|Ларин Андрей 22 12
|Иодковский Станислав 81 7
|Филиппов Денис 54 5
|Попов Борис 24 3
|Одинцов Дмитрий 113 2
|Янышев Денис 5 2
|Ульянов Николай 112 2
|Натрусов Артем 284 2
|Романов Роман 30 2
|Сливко-Кольчик Елена 16 2
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