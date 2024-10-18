Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

СалютДевайсы СберДевайсы SaluteJazz Jazz by Sber SberJazz


В сервисе видеоконференций Jazz by Sber, который позволяет бесплатно создавать видеовстречи до 200 человек без ограничений по времени, появилась технология автоматического распознавания речи (ASR, Automatic Speech Recognition), благодаря которой можно видеть расшифровку беседы в режиме реального времени или скачать полный текст разговора в любой момент видеовстречи.

Видеовстречи в 3D-пространствах — SberJazz XR (Extended Reality, расширенная реальность) позволит проводить яркие презентации и создавать клиентский опыт, чтобы повысить лояльность и доверие к бренду. Для сотрудников компании, которые работают в гибридных командах, это новый инструмент, позволяющий делиться идеями на расстоянии, но при этом иметь возможность отдыхать от камеры и не терять контакт с собеседниками.


18.10.2024 Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz

Российский ИТ-вендор «Инферит» и компания SberDevices подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с ИИ-платформой для корпоративных коммуникаций SaluteJazz. Теперь российские государственные организации и коммерческие компании получат новые возможности для внедрения передовых технологий видео-конференц-связи на базе отечественных решени
15.10.2024 На платформе SaluteJazz XR появился первый в России ЦОД в дополненной реальности

На платформе SaluteJazz XR создано 3D-пространство, которое представляет собой точную цифровую копию реаль
14.08.2024 ИИ-платформа коммуникаций SaluteJazz достигла миллиона пользователей в месяц

Количество уникальных пользователей ИИ-платформы коммуникаций SaluteJazz (Ранее — SberJazz) превысило один млн в месяц, тем самым увеличив показатель прошлого года более чем н
19.07.2024 Платформа для коммуникаций SaluteJazz получила масштабное обновление

Платформа для коммуникаций SaluteJazz (ранее — SberJazz) переезжает на новое медиа-ядро (основной модуль, отвечающий за обработку аудио и ви
29.02.2024 Антон Анпилов -

Антон Анпилов, SberJazz: Будущее ВКС невозможно без искусственного интеллекта

конце концов его не останется совсем. Достаточно просто посмотреть, как всего за два года развился SberJazz из простого сервиса для видеосвязи до платформы для коммуникаций, способной обеспечи
20.02.2024 Коммуникационная платформа SberJazz использует возможности GigaChat для повышения продуктивности корпоративных онлайн-встреч

Бизнес-заказчикам сервиса для видеоконференций SberJazz стала доступна функция автоматического подведения итогов видеовстреч, реализованная на базе нейросетевой модели GigaChat. Для быстрого резюмирования онлайн-собраний с коллегами или пар
02.02.2024 Сервис видеовстреч SberJazz помогает «ЛизаАлерт» дистанционно обучать добровольцев по всей России

Сервис для видеовстреч SberJazz выбран добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» одной из площадок для организации онлайн-мероприятий и дистанционного обучения добровольцев. Команда «ЛизаАлерт» всё вр
25.01.2024 SberJazz стал основным сервисом для видеовстреч в Сбербанке

Коммуникационная платформа SberJazz стала основной онлайн-площадкой для проведения деловых встреч у 280 тыс. сотрудников
13.12.2023 Вебинары, корпоративный мессенджер, интеграция с офисным ПО, встречи в 3D-пространствах: изучаем как за этот год вырос сервис видеовстреч SberJazz

2022 год: просто встречаемся в SberJazz Изначально SberJazz задумывался как простой и удобный инструмент для проведен
27.11.2023 Пользователи SberJazz XR смогут отправлять на видеовстречи своих 3D- аватаров

«Сбер» расширил возможности сервиса SberJazz и представил видеовстречи в 3D-пространствах — SberJazz XR (Extended Reality,
23.10.2023 Компаниям стал доступен SberJazz на маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес»

запустил в маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» собственный сервис для проведения видеовстреч — SberJazz. Решение отвечает всем требованиям корпоративного сектора, обеспечивает полную безоп
26.09.2023 Пользователям сервиса видеоконференций SberJazz общаться стало удобнее

В сервисе видеоконференций SberJazz в рамках закрытого бета-тестирования появилась функция корпоративного мессенджера. Пользователи смогут проводить онлайн-встречи и вести рабочую переписку в одной среде, коммуникационна
31.07.2023 «Сколково» выбрал SberJazz своим сервисом видеоконференций

Центр «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) перевёл сотрудников на платформу для видеоконференций SberJazz. Благодаря внедрению нового продукта российской разработки сотрудники «Сколково» мог
04.04.2023 В SberJazz появилась возможность проводить вебинары

Функциональность российского сервиса видеоконференций SberJazz расширилась. На платформе появилась возможность проводить интерактивные вебинары на аудиторию до 2 тыс. человек при 100 выступающих. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. Тепе
02.02.2023 Российский сервис ВКС SberJazz полностью совместим с операционной системой Astra Linux

Сервис для видеоконференций SberJazz полностью совместим с ОС Astra Linux Special Edition. Корректную работу российского программного стека официально подтверждает сертификат № 10498/2022, выданный вендором в рамках прогр
26.01.2023 МГУ выбрал российский сервис видеоконференций SberJazz для организации дистанционного обучения

МГУ имени М. В. Ломоносова выбрал сервис для видеоконференций SberJazz «Сбера» одной из площадок для организации онлайн-мероприятий и дистанционного учебного процесса. С помощью SberJazz вуз сможет проводить неограниченное количество лекций, семина
31.10.2022 Для вузов и школ SberJazz стал на 40% дешевле

«Сбер» сделал свой сервис видеоконференций SberJazz еще более доступным для учебных заведений. Теперь российские школы, техникумы и университеты могут подключить его корпоративные лицензии по специальному тарифу на 40% дешевле стандартн
05.03.2022 Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber

В сервисе видеоконференций Jazz by Sber, который позволяет бесплатно создавать видеовстречи до 200 человек без ограничен
06.12.2021 Сервис видеоконференций Jazz by Sber обрел мобильную версию в приложении «Салют»

Сервис видеоконференций Jazz by Sber появился в мобильном приложении «Салют», сообщили CNews представители «Сбера». Т

Публикаций - 64, упоминаний - 79

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 29
8213 17
Ростелеком 9700 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Базальт СПО - BaseALT 655 13
R-Vision - Р-Вижн 153 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Diasoft - Диасофт 870 12
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 12
МСК Групп - Даком М 61 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
Microsoft Corporation 24624 11
TrueConf - ТруКонф 397 11
Cisco Systems 5114 9
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 9
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 8
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 8
SAP SE 5276 8
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 7
Yandex - Яндекс 7339 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 5
Poly - Plantronics 136 4
Telegram Group 1983 4
Eltex - Предприятие Элтекс 151 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
VideoMost - ВидеоМост 274 3
Google LLC 11775 3
Softline - Софтлайн 2810 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Oracle Corporation 6687 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 3
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 14 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 15
Кофемания 51 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Русагро Группа Компаний 277 3
Альфа-Банк 1769 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 18 1
O’STIN - Остин 11 1
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Силовые машины 111 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 29
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 20
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 20
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 18
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 16
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 16
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 14
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 14
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 13
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 13
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 12
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 12
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 11
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 9
Новые облачные технологии - МойОфис 778 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 14
Microsoft Teams - MS Teams 547 13
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 27 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 12
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 9
СалютДевайсы - GigaChat 190 9
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 7
Сбер - SberPortal 31 6
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 6
Linux OS 9936 6
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 13 6
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Microsoft Skype 2067 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 4
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 4
Google Meet 45 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
СКБ Контур - Контур.Толк 62 4
OpenAI ChatGPT 338 4
Google Android 13994 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 3
НКТ - Р7-Офис 380 3
ХайТэк - ВКурсе 21 3
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
VK Teams 66 3
Microsoft Outlook 1390 3
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Шадаев Максут 1008 16
Анпилов Антон 17 16
Кирьянова Александра 135 15
Урусов Виктор 127 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Глухов Иван 27 14
Семенов Михаил 22 14
Масляный Константин 18 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Давиденко Алексей 15 14
Нестеров Алексей 143 13
Аникин Дмитрий 44 13
Афанасьев Денис 71 12
Пирогова Ирина 28 12
Желтухин Вадим 31 12
Галкин Николай 104 12
Суровец Дмитрий 76 12
Шустрова Наталья 14 12
Богдашов Валерий 20 12
Лазуков Станислав 29 12
Панченко Иван 138 12
Глазков Александр 137 12
Мельникова Алиса 90 12
Козырев Алексей 321 12
Шарак Андрей 62 12
Закоржевский Вячеслав 30 12
Ермаков Иван 27 12
Кубарев Алексей 52 12
Трандин Сергей 91 12
Ларин Андрей 22 12
Иодковский Станислав 81 7
Филиппов Денис 54 5
Попов Борис 24 3
Одинцов Дмитрий 113 2
Янышев Денис 5 2
Ульянов Николай 112 2
Натрусов Артем 284 2
Романов Роман 30 2
Сливко-Кольчик Елена 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Индия - Bharat 5432 2
Ближний Восток 2943 2
Европа 21767 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Америка - Американский регион 2160 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Европа Восточная 3075 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Америка Южная 850 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 231 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 316 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 15
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 5
Экономический эффект 1067 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 4
Аудит - аудиторский услуги 2657 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 4
CNews Инновация года - награда 111 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
Gartner - Гартнер 3556 2
Global Market Insights 13 1
Markets&Markets Research 112 1
Fortune Business Insights 15 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Открытое образование 10 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 14
CNews AWARDS - награда 519 13
CNews FORUM Кейсы 225 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
ИнфоКом 102 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще