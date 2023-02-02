Российский сервис ВКС SberJazz полностью совместим с операционной системой Astra Linux

Сервис для видеоконференций SberJazz полностью совместим с ОС Astra Linux Special Edition. Корректную работу российского программного стека официально подтверждает сертификат № 10498/2022, выданный вендором в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Подтверждение совместимости продуктов означает, что российские организации из разных отраслей экономики, в том числе те, которым необходима максимально надежная ИТ-защита, могут использовать для видеосвязи в своем внутреннем контуре полностью отечественный программный стек и при этом на 100% быть уверенными в его работоспособности.

Применение SberJazz на ОС Astra Linux дает возможность реализовать повышенный уровень инфобезопасности. За счет наличия в решении современных систем шифрования и защищенных видеопротоколов при любом формате подключения уровень безопасности связи соответствует строгим банковским стандартам. А защиту продукта помогает обеспечивать компания BI.ZONE — инфраструктура сервиса находится под круглосуточным наблюдением экспертов Центра мониторинга и реагирования на киберугрозы.

Функционал SberJazz включает в себя текстовую расшифровку речи, одновременную демонстрацию экранов участников, шумоподавление и т.д. Предусмотренная разработчиками возможность гибкой настройки позволяет заказчику получить полный контроль над корпоративной ВКС: разрешить доступ к системе только авторизованным пользователям, анализировать события, управлять действиями участников встречи и т.д.

Продукт зарегистрирован в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры России, подходит для ИТ-импортозамещения и ориентирован на организации из различных отраслей, которым требуется обеспечить удобную и эффективную работу распределенных команд.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

«Сейчас крайне актуально обеспечить рынок современными отечественными защищенными решениями. “Сбер” — один из лидеров, не просто формирующий подобные предложения, но и, что особенно важно, делающий ставку на импортонезависимые технологии. Благодаря подтвержденной совместимости Astra Linux Special Edition с ПО SberJazz мы с уверенностью предлагаем функциональный российский программный стек с высоким уровнем защиты данных», — отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор Лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.