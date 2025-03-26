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СалютДевайсы SaluteBot Автоматизация взаимодействия с пользователями

СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями

26.03.2025 «СберКорус» внедрил ИИ в сервис электронного документооборота «Сфера Документы» 1
15.08.2024 Разработчики SaluteBot открыли возможность прямой публикации ботов в Telegram без чат-платформ 1
11.06.2024 «СберУниверситет» с помощью искусственного интеллекта выяснил, что думают о будущем высшего образования преподаватели российских вузов 1
28.05.2024 Клиентам платформы SaluteBot стали доступны новые возможности создания чат-ботов на базе GigaChat 1
21.12.2023 Wone IT и SberDevices заключили партнерское соглашение 1
18.12.2023 Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка 2
31.10.2023 Ramax Group и SberDevices заключили партнерское соглашение 1
21.09.2023 Клиентам платформы для создания чат-ботов SaluteBot теперь доступны все возможности искусственного интеллекта «Сбера» 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
06.06.2023 SberDevices и ГК Softline заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
29.05.2023 Александр Белясников -

SberDevices и «СберСервис» обеспечат бизнес и госсектор импортонезависимым ПО 

 1
14.03.2023 SberDevices и edna предложат крупным заказчикам решение для омниканальных коммуникаций с клиентами 1
26.12.2022 Партнёрам Axoft стали доступны B2B-решения SberDevices 1
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 11
Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 31 2
Telegram Group 2088 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Microsoft Corporation 24727 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 1
Корус Консалтинг ГК 1234 1
Google LLC 11876 1
Softline - Софтлайн 2888 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 514 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
8343 1
Ред Софт - Red Soft 749 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1968 1
БАРС Груп 547 1
Neoflex - Неофлекс 221 1
Qlik - QlikTech 160 1
ИИ-Технологии 120 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 16 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Ramax - Рамакс 117 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 281 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
Webim - Вебим 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 6
Шереметьево Хэндлинг 37 1
Связной ГК 1372 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
Сбер - SberShop 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2835 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Силовые машины 111 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 317 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3380 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4245 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 143 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
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Microsoft Windows 2000 8661 2
Rakuten Viber 630 2
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Сбер - Сбербанк Технологии - SaluteRPA 8 2
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Сбер - SberPortal 31 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 1
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БИС - ITQuick - Jumse 39 1
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Минприроды РФ - Экомониторинг ФГИС - Экоконтроль ФГИС 3 1
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Натрусов Артем 284 1
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