Webim Вебим

Webim - Вебим

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.01.2026 В Webim появился новый канал общения — мессенджер Max 5
15.08.2024 Разработчики SaluteBot открыли возможность прямой публикации ботов в Telegram без чат-платформ 1
20.04.2022 Новикомбанк запустил чат-бот от BSS 1
25.11.2020 BSS в сотрудничестве с Webim запустил чат-платформу в Новикомбанке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Webim и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 2
Новиком - Novicom 5 1
Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 37 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 833 1
Huawei 4270 1
Telegram Group 2622 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 398 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 530 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5766 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1387 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18537 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 431 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 1
Jivo - мессенджер 10 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2374 1
Apple iOS 8304 1
Rakuten Viber 654 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Google Android 14778 1
Белоус Герман 3 2
Холмухамедов Тимур 2 2
Патешман Виталий 42 1
Кравченко Георгий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 158006 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15223 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 641 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 1
