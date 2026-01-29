Разделы

В Webim появился новый канал общения — мессенджер Max

Webim, омниканальная чат-платформа для общения с клиентами, запустила интеграцию с мессенджером Max. Новый канал уже используют клиенты сервиса. Об этом CNews сообщили представители Webim.

Сообщения из Max обрабатываются в едином рабочем окне оператора вместе с обращениями из других текстовых каналов. Решение не требует изменений в существующих процессах поддержки и сохраняет единую историю переписки между клиентом и компанией.

Канал Max в Webim поддерживает базовые возможности для работы с диалогами, включая отправку и получение текстовых сообщений, цитирование, редактирование и удаление сообщений, обмен файлами и голосовыми сообщениями, а также использование эмодзи и других форматов сообщений.

Подключить Max можно самостоятельно по инструкции в личном кабинете Webim. Канал доступен всем новым клиентам Webim, а также облачным клиентам сервиса — по мере обновления платформы. Кастомные клиенты могут подключить новый канал, обратившись к своему аккаунт-менеджеру.

