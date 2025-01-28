Новиком Novicom
ООО «НОВИКОМ» - производитель телекоммуникационного радиооборудования для технологических сетей связи. Компания НОВИКОМ осуществляет комплекс услуг по строительству сетей радиосвязи, ключая: радиочастотный консалтинг, планирование радиорелейных систем, строительство, пуско-наладку, техническую поддержку на этапе эксплуатации и обучение персонала.
Компания производит под брендом РЕКОМ следующую продукцию: радиорелейные системы, оборудование системы ретрансляции радиосигнала в диапазонах частот UHF и VHF, решения на базе оборудования радиосвязи стандарта DMR, ИБП, АФУ, радиочастотный кабель, аксессуары.
|28.01.2025
|В России ограничат внесение денег на виртуальные карты 1
|17.06.2024
|«Инфосистемы Джет» провела комплексную оценку соответствия «Новикома» требованиям ЦБ РФ и стандарта PCI DSS 3
|20.04.2022
|Новикомбанк запустил чат-бот от BSS 1
Новиком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 701 1
|Webim - Вебим 3 1
|Huawei 3938 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
|Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 1
|BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
|Google Android 14007 1
|Apple iOS 7815 1
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