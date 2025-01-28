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Новиком Novicom

Новиком - Novicom

ООО «НОВИКОМ» - производитель телекоммуникационного радиооборудования для технологических сетей связи. Компания НОВИКОМ осуществляет комплекс услуг по строительству сетей радиосвязи,  ключая: радиочастотный консалтинг, планирование радиорелейных систем, строительство, пуско-наладку, техническую поддержку на этапе эксплуатации и обучение персонала.

Компания производит под брендом РЕКОМ следующую продукцию: радиорелейные системы, оборудование системы ретрансляции радиосигнала в диапазонах частот UHF и VHF, решения на базе оборудования радиосвязи стандарта DMR, ИБП, АФУ, радиочастотный кабель, аксессуары.


28.01.2025 В России ограничат внесение денег на виртуальные карты 1
17.06.2024 «Инфосистемы Джет» провела комплексную оценку соответствия «Новикома» требованиям ЦБ РФ и стандарта PCI DSS 3
20.04.2022 Новикомбанк запустил чат-бот от BSS 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Новиком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 701 1
Webim - Вебим 3 1
Huawei 3938 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1986 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1273 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 123 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 619 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4702 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4111 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1950 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3152 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
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