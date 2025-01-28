Новиком - Novicom

ООО «НОВИКОМ» - производитель телекоммуникационного радиооборудования для технологических сетей связи. Компания НОВИКОМ осуществляет комплекс услуг по строительству сетей радиосвязи, ключая: радиочастотный консалтинг, планирование радиорелейных систем, строительство, пуско-наладку, техническую поддержку на этапе эксплуатации и обучение персонала.

Компания производит под брендом РЕКОМ следующую продукцию: радиорелейные системы, оборудование системы ретрансляции радиосигнала в диапазонах частот UHF и VHF, решения на базе оборудования радиосвязи стандарта DMR, ИБП, АФУ, радиочастотный кабель, аксессуары.