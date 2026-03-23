Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Техника Импортонезависимость
|

«Новиком» внедряет новейшие банкоматы российского производства

«Новиком» начал оснащать свои отделения современными российскими банкоматами. Устройства, произведенные компанией «Банковские и финансовые системы» (БФС), полностью соответствуют критериям импортозамещения и интегрированы в процессинговую инфраструктуру банка. Об этом CNews сообщили представители «Новиком».

«Новиком» и БФС с 2024 г. ведут работу по интеграции передового отечественного оборудования и программного обеспечения в системы банка. Одним из практических результатов этой деятельности стало оснащение сети банкоматов «Новикома» моделями БФС 2032. Они уже работают в московских и омском отделениях банка и, по оценкам экспертов и клиентов, показали себя как надежные, современные и функциональные устройства. В ближайшее время оборудование будет установлено в отделениях банка в других регионах.

Модели БФС 2032 производятся с 2022 г. на собственном заводе БФС в индустриальном парке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» с производственной мощностью 15 тыс. устройств в год. Банкоматы с сенсорным 32-дюймовым экраном и биометрической камерой выполняют полный набор операций с банковскими картами и токенизированными носителями. Технология предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию.

Активной эксплуатации банкоматов предшествовало тестирование, проведенное специалистами «Новикома» и БФС. Его результаты позволили доработать программное обеспечение на базе российской операционной системы Astra Linux в соответствии с требованиями процессингового центра банка.

Внедрение отечественных банкоматов стало очередным шагом в реализации стратегии банка по цифровой трансформации и укреплению технологической независимости. «Новиком» системно реализует проекты, направленные на развитие современной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, уделяя особое внимание внедрению российских технологий и решений. Такой подход позволяет банку повышать надежность и безопасность сервисов, обеспечивая клиентам стабильный и качественный доступ к финансовым услугам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

