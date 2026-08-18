IBS выполнила для банка «Новиком» сравнительное нагрузочное тестирование двух АБС

Группа компаний IBS провела независимое нагрузочное тестирование двух автоматизированных банковских систем (АБС). Полученные данные помогли банку «Новиком» оценить целесообразность перехода на новое решение в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Основная задача проекта — исследование поведения АБС при ожидаемой нагрузке для дальнейшего выбора оптимального решения и архитектуры. Проектной команде предстояло сравнить две системы разных вендоров. Одна из них уже использовалась в банке, вторая — рассматривалась в качестве альтернативного варианта.

Разработанная специалистами IBS методика включала детальные критерии оценки, позволяющие корректно сопоставить системы различной архитектуры в интересах бизнеса. Тестирование охватывало наиболее критические и высоконагруженные операции в обслуживании юридических и физических лиц. Профиль тестирования составлялся на основе статистики их использования. Операции, не вошедшие в профиль, учитывались в общем количестве проводимых за день документов.

Первоначально планировалось провести пять итераций нагрузочного тестирования, но на практике их количество увеличили до семи ради максимальной полноты и точности измерений. Первая итерация выполнялась на объеме данных, определенном на этапе разработки методики; для каждой последующей — объем рассчитывался по результатам предыдущего этапа.

Работы в рамках проекта заняли 6,5 месяца. По итогам «Новиком» получил подробный отчет с оценкой устойчивости и стабильности обследованных систем.

Антон Бешенов, руководитель проектов дивизиона разработки и тестирования IBS: «В нагрузочном тестировании участвовали АБС, различающиеся по архитектуре. Мы понимали, что один и тот же бизнес-процесс в двух системах с большой вероятностью будет выполняться по-разному. Чтобы результаты тестирования показали действительно объективную картину, важно было сформировать унифицированные критерии сравнения. При исследовании конкретных операций также учитывалось, что большинство из них выполняется в условиях нагрузки от других источников, поэтому в профиль тестирования были включены соответствующие фоновые операции. Дополнительно мы оценили удобство выполнения отдельных действий в каждой из систем, фактически проведя еще и юзабилити-тестирование».

«АБС играет ключевую роль для банка, поэтому объективная оценка надежности такой системы критична. Благодаря тестированию мы смогли сделать обоснованные выводы о стабильности и предельных возможностях систем при пиковой нагрузке. Специалисты IBS выступили в роли независимых экспертов и помогли выявить узкие места обеих АБС с учетом целевых объемных показателей и импортонезависимого программно-аппаратного стека. Проект продемонстрировал глубину компетенций команды IBS и предоставил независимые данные для принятия решения о выборе системы», — сказал Дмитрий Максимов, руководитель направления Департамента развития ИТ, «Новиком».