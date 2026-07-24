Опрос НИУ ВШЭ и «Новикома»: молодые инженеры используют ИИ и не боятся, что он их заменит

Высшая школа экономики и «Новиком» изучили отношение молодых инженеров и специалистов промышленности к искусственному интеллекту. Опрос, проведенный среди 227 молодых специалистов, показал, что 81% респондентов уже используют нейросети в повседневной жизни, более 60% — в профессиональной деятельности, при этом 93% уверены, что искусственный интеллект не сможет заменить человека на рабочем месте. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Среди наиболее популярных инструментов респонденты назвали отечественные и зарубежные языковые модели, а также сервисы для генерации изображений и автоматизации повседневных задач. Чаще всего ИИ применяют для написания программного кода, поиска информации, анализа больших массивов данных и подготовки текстовых документов.

Несмотря на активное использование новых технологий, молодые специалисты считают необходимым обеспечить их безопасное развитие. Так, 90,2% участников уверены, что вопросам этической и технической безопасности искусственного интеллекта необходимо уделять особое внимание.

При этом мнения о необходимости законодательного регулирования разделились практически поровну. 50,3% респондентов поддерживают введение ограничений для развития ИИ, тогда как 49,7% считают, что регулирование не должно тормозить технологический прогресс.

Одним из наиболее показательных результатов исследования стало отношение участников к перспективам рынка труда. 93,4% опрошенных не опасаются, что искусственный интеллект сможет заменить их на рабочем месте. Лишь 6,6% признались, что видят подобные риски.

«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего, он уже стал повседневным инструментом для молодых инженеров. Но значительная часть специалистов сегодня используют зарубежные решения или российские, но за рамками контура безопасности организации. А важно, чтобы российского инженера, разработчика, управленца в распоряжении были российские языковые модели, не уступающие по уровню лучшим зарубежным аналогам. Аналогично, у специалиста по информационной безопасности должны быть под рукой инструменты, быстро и эффективно проверяющие защищенность моделей — как простых CV, так и сложных LLM — от атак и манипуляций», – сказал Антон Сергеев, доцент МИЭМ НИУ ВШЭ, руководитель направления «Безопасный ИИ: алгоритмическое обеспечение и инструментальные средства».

С точки зрения регулирования и стимулирования российских разработок, государство уже предпринимает определенные шаги. На рассмотрении в Госдуме находится правительственный законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ», который направлен на обеспечение технологического суверенитета в этой области и безопасность граждан.