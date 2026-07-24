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Опрос НИУ ВШЭ и «Новикома»: молодые инженеры используют ИИ и не боятся, что он их заменит

Высшая школа экономики и «Новиком» изучили отношение молодых инженеров и специалистов промышленности к искусственному интеллекту. Опрос, проведенный среди 227 молодых специалистов, показал, что 81% респондентов уже используют нейросети в повседневной жизни, более 60% — в профессиональной деятельности, при этом 93% уверены, что искусственный интеллект не сможет заменить человека на рабочем месте. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Среди наиболее популярных инструментов респонденты назвали отечественные и зарубежные языковые модели, а также сервисы для генерации изображений и автоматизации повседневных задач. Чаще всего ИИ применяют для написания программного кода, поиска информации, анализа больших массивов данных и подготовки текстовых документов.

Несмотря на активное использование новых технологий, молодые специалисты считают необходимым обеспечить их безопасное развитие. Так, 90,2% участников уверены, что вопросам этической и технической безопасности искусственного интеллекта необходимо уделять особое внимание.

При этом мнения о необходимости законодательного регулирования разделились практически поровну. 50,3% респондентов поддерживают введение ограничений для развития ИИ, тогда как 49,7% считают, что регулирование не должно тормозить технологический прогресс.

Одним из наиболее показательных результатов исследования стало отношение участников к перспективам рынка труда. 93,4% опрошенных не опасаются, что искусственный интеллект сможет заменить их на рабочем месте. Лишь 6,6% признались, что видят подобные риски.

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«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего, он уже стал повседневным инструментом для молодых инженеров. Но значительная часть специалистов сегодня используют зарубежные решения или российские, но за рамками контура безопасности организации. А важно, чтобы российского инженера, разработчика, управленца в распоряжении были российские языковые модели, не уступающие по уровню лучшим зарубежным аналогам. Аналогично, у специалиста по информационной безопасности должны быть под рукой инструменты, быстро и эффективно проверяющие защищенность моделей — как простых CV, так и сложных LLM — от атак и манипуляций», – сказал Антон Сергеев, доцент МИЭМ НИУ ВШЭ, руководитель направления «Безопасный ИИ: алгоритмическое обеспечение и инструментальные средства».

С точки зрения регулирования и стимулирования российских разработок, государство уже предпринимает определенные шаги. На рассмотрении в Госдуме находится правительственный законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ», который направлен на обеспечение технологического суверенитета в этой области и безопасность граждан.

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