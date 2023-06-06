SberDevices и ГК Softline заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Российская ИТ-компания полного цикла SberDevices (ООО «Салютдевайсы») и поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline объявили о стратегическом сотрудничестве. Расширение партнерских отношений позволит компаниям объединить экспертизу, команды и ресурсы. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В рамках партнерства ГК Softline и SberDevices предлагают рынку флагманские B2B-решения вендора: сервис видеоконференций SberJazz, корпоративный мессенджер Dialog, платформу речевых сервисов SaluteSpeech и конструктор для создания чат-ботов SaluteBot.

Большая экспертиза в области искусственного интеллекта, речевых технологий, нейросетей, генеративных моделей и машинного обучения позволят SberDevices разрабатывать уникальные и высокотехнологичные продукты для бизнеса. Все решения вендора соответствуют требованиям корпоративного сектора и имеют множество успешных кейсов внедрения, входят в Реестр отечественного ПО и отличаются высокой степенью безопасности.

В рамках партнерской программы специалисты ГК Softline пройдут обучение по внедрению продуктов SberDevices в контур компаний заказчиков (On-Premise). Это позволит Softline стать полноценным технологическим партнером SberDevices, оперативно и качественно решать задачи заказчиков.

Также Цифровая лаборатория Softline Digital и SberDevices планируют развивать совместные проекты в области голосовой аналитики, распознавания и синтеза речи.

«Новый этап партнерских отношений со SberDevices поможет ГК Softline утвердить свое положение на рынке как поставщика комплексных решений, дополнив концепцию цифрового рабочего места Softline Enterprise Agreement продуктами SberDevices, которые пользуются большим спросом. Соглашение позволит команде Softline повысить уровень технологической и сервисной экспертизы по продуктам вендора при предоставлении услуг заказчикам. В том числе это даст возможность разработать и вывести на рынок уникальные сервисные предложения от Softline премьер сервисы», – сказал Андрей Благоразумов, вице-президент группы компаний Softline.

«Softline — лидер среди поставщиков ИТ-решений в России. Компания обладает одним из самых больших sales-департаментов и, в то же время, большим штатом профессиональных инженеров. Команда использует самые разные и эффективные инструменты для реализации софта: проектные продажи, run-rate и подписочные модели, а также имеет широкий охват аудитории от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Уверен, что наше партнерство с Softline усилит sales-процессы В2В-направления SberDevices и подарит много новых масштабных кейсов внедрения наших продуктов», – отметил Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 4800 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

SberDevices — ИТ-компания полного цикла. Центр экспертизы в области искусственного интеллекта, машинного обучения, речевых технологий и потребительской электроники.

Решения SberDevices подходят для индивидуального и коммерческого использования. В2В-продукты компании — от речевых сервисов до видеоконференцсвязи — помогают автоматизировать бизнес-процессы и увеличить прибыль.