Получите все материалы CNews по ключевому слову
Афанасьев Денис
СОБЫТИЯ
Афанасьев Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Лещенко Михаил 33 7
|Юрченко Евгений 132 6
|Родионов Иван 71 5
|Степаненко Кирилл 16 4
|Бутрин Михаил 18 4
|Ряузов Никита 18 4
|Манасов Марлен 22 4
|Крицкий Михаил 6 4
|Черноусова Виктория 8 4
|Рейман Леонид 1058 4
|Малофеев Константин 117 4
|Нарукавников Александр 13 4
|Шевчук Александр 17 3
|Приданцев Сергей 148 3
|Умнова Елена 12 3
|Королева Ольга 12 3
|Провоторов Александр 157 3
|Иодковский Станислав 100 3
|Калегин Сергей 6 2
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Врацкий Андрей 165 2
|Васильева Екатерина 17 2
|Михалев Александр 26 2
|Языков Александр 3 2
|Стятюгин Роман 39 2
|Макарова Марина 5 2
|Вертоградов Владимир 29 2
|Краснопольская Юлия 6 2
|Ткачёв Роман 27 2
|Вожегова Мария 28 2
|Савченко Виктор 30 2
|Куликов Денис 27 2
|Тихонов Сергей 14 2
|Филиппова Надежда 11 2
|Гуркин Вячеслав 10 2
|Кобищанов Михаил 10 2
|Виктор Копченков 3 2
|Корнев Юрий 7 2
|Бондаренко Мирослава 2 2
|Ходьков Дмитрий 4 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.