Афанасьев Денис


СОБЫТИЯ


15.12.2025 CorpSoft24 подвел итоги года на рынке ИТ 3
Импортозамещение 2023 1
Облачные сервисы 2023 1
11.08.2025 CorpSoft24 предоставила клиенту сервера для нужд машинного обучения 1
30.06.2025 CorpSoft24 улучшил внутреннюю ИТ-инфраструктуру 1
24.12.2024 CorpSoft24 запустил веб-портал для клиентов 1
03.10.2024 CorpSoft24 расширяет линейку решений по информационной безопасности в облаке 1
09.09.2024 ВДНХ перенесла СЭД в защищенное облако CorpSoft24 1
10.07.2024 CorpSoft24 – в топ-5 провайдеров IaaS по стоимости услуг по версии CNews 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 2
01.12.2023 CorpSoft24 запускает клиентский портал облачных услуг 1
28.09.2023 CorpSoft24: российский рынок IaaS покажет рост на 45-50% к концу 2023 года 1
15.09.2023 Денис Афанасьев -

Денис Афанасьев, CorpSoft24: Ужесточение санкций увеличило спрос на развертывание ИТ-сервисов на локальных ресурсах

 1
31.07.2023 «Сколково» выбрал SberJazz своим сервисом видеоконференций 1
21.06.2023 ВКС в огромной стране оптимизирует ресурсы 1
21.06.2023 Отечественное ПО и китайское «железо»: российские игроки рынка ВКС стремительно растут 1
21.06.2023 Рынок ВКС в России и мире: итоги 2022 года и перспективы 2023-го 1
20.06.2023 CorpSoft24 и компания «Бином» реализовали миграцию почтовых сервисов Fesco в российское облако 1
07.06.2023 «Сбер» открыл полный доступ к своей платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech 1
06.06.2023 SberDevices и ГК Softline заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
29.05.2023 Александр Белясников -

SberDevices и «СберСервис» обеспечат бизнес и госсектор импортонезависимым ПО 

 1
21.02.2023 CorpSoft24 будет поставлять решения «Р7-Офис» из облака 2
09.02.2023 «Сбер» представил набор инструментов для встраивания систем компьютерного зрения в мобильные приложения 1
26.01.2023 МГУ выбрал российский сервис видеоконференций SberJazz для организации дистанционного обучения 1
29.11.2022 «Сбер» открыл публичный доступ к платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech для реализации некоммерческих проектов 1
22.11.2022 Технология SaluteSpeech интегрирована с системой речевой аналитики VS Robotics 1
01.11.2022 Минцифры определило три самых популярных российских Linux 1
31.10.2022 Для вузов и школ SberJazz стал на 40% дешевле 1
19.07.2022 Какие нестандартные задачи можно поручить контакт-центру 1
15.07.2022 Нехватка оборудования затормозит, но не остановит запуск новых ЦОД 1
08.07.2022 Что пользователи ждут от сервисов видеосвязи? 1
09.06.2022 «Сбер» поможет бизнесу создать собственный голос 1
02.06.2022 Импортозамещать нельзя отложить 1
30.05.2022 Как использовать весь потенциал речевых технологий для развития бизнеса 1
31.03.2022 «Сбер» запустил бот в Telegram для текстовой расшифровки аудиофайлов и голосовых сообщений 1
18.01.2022 Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак 1
06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют» 1

Публикаций - 74, упоминаний - 79

Афанасьев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 20
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 16
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 232 15
Ростелеком - Связьинвест 1714 10
Ростелеком 10316 9
9002 7
Cisco Systems 5224 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 5
Microsoft Corporation 25242 5
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 4
SAP SE 5434 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 4
Oracle Corporation 6871 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 875 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 965 3
Huawei 4224 3
Diasoft - Диасофт 1024 3
Schneider Electric 591 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 473 3
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 3
Broadcom - VMware 2493 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 316 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 505 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Software AG & IDS Scheer 207 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 2
BI Telecom - БиАй Телеком 29 2
Teradata - Терадата 219 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 2
Accenture plc 693 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3000 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 4
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 3
ВТБ - ВТБ24 668 3
СБ Банк - Судостроительный банк 59 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 83 2
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 2
Корпорация ФНДС 5 2
Альба Альянс КБ 3 2
ВТБ Страхование 61 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Почта России ПАО 2249 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
Газпром нефть 670 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 262 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 2
Газпром ПАО 1416 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1022 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 21 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
O’STIN - Остин 12 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2005 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 2
Федеральное казначейство России 1879 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 240 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3061 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 10
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5663 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 7
Data monetization - Монетизация данных 1836 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2437 6
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 302 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 12
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 8
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 6
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMC - CleverDATA Data Monetization Center 10 5
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMP - CleverDATA Data Marketing Platform 9 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 5
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 35 5
Linux OS 10917 4
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Сбер - SberPortal 32 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform 8 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 633 3
Microsoft Teams - MS Teams 618 3
Teradata Digital Marketing Center - Teradata Marketing Applications - Teradata Integrated Marketing Cloud 7 2
VK Teams 80 2
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 2
Google Cloud Platform - GCP 345 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
Diasoft Flextera BI 17 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 2
Apache Hadoop 447 2
Diasoft Flextera 57 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 2
Microsoft Windows 16338 2
Google Android 14696 2
Apple iOS 8251 2
НКТ - Р7-Офис 478 2
Microsoft Office 365 981 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 332 2
Microsoft Azure 1461 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 661 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
CorpSoft24 - REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 1
Лещенко Михаил 33 7
Юрченко Евгений 132 6
Родионов Иван 71 5
Степаненко Кирилл 16 4
Бутрин Михаил 18 4
Ряузов Никита 18 4
Манасов Марлен 22 4
Крицкий Михаил 6 4
Черноусова Виктория 8 4
Рейман Леонид 1058 4
Малофеев Константин 117 4
Нарукавников Александр 13 4
Шевчук Александр 17 3
Приданцев Сергей 148 3
Умнова Елена 12 3
Королева Ольга 12 3
Провоторов Александр 157 3
Иодковский Станислав 100 3
Калегин Сергей 6 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Врацкий Андрей 165 2
Васильева Екатерина 17 2
Михалев Александр 26 2
Языков Александр 3 2
Стятюгин Роман 39 2
Макарова Марина 5 2
Вертоградов Владимир 29 2
Краснопольская Юлия 6 2
Ткачёв Роман 27 2
Вожегова Мария 28 2
Савченко Виктор 30 2
Куликов Денис 27 2
Тихонов Сергей 14 2
Филиппова Надежда 11 2
Гуркин Вячеслав 10 2
Кобищанов Михаил 10 2
Виктор Копченков 3 2
Корнев Юрий 7 2
Бондаренко Мирослава 2 2
Ходьков Дмитрий 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 157045 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 5
Европа 24644 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 4
Азия - Азиатский регион 5751 3
Турция - Турецкая республика 2493 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Австрия - Австрийская Республика 1335 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 1
Нидерланды - Роттердам 44 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1210 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Германия - Федеративная Республика 12941 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 1
Испания - Королевство 3761 1
Индия - Bharat 5702 1
Казахстан - Республика 5798 1
Латвия - Латвийская Республика 825 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2201 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1073 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2957 1
Ближний Восток 3033 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Америка Латинская 1884 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 249 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 79 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 10
Аудит - аудиторский услуги 3115 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 6
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 414 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 5
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 205 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 4
Аренда 2584 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 3
Импортозамещение - параллельный импорт 568 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 3
Экономический эффект 1218 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3136 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 3
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 2
ТАСС Телеком 38 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 3
Gartner - Гартнер 3610 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Fortune Business Insights 23 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Global Market Insights 15 1
Markets&Markets Research 113 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 48 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 76 1
Открытое образование 11 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1217 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 2
CNews APPWards 36 1
CNews AWARDS - награда 549 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
