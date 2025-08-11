Разделы

Облака
|

CorpSoft24 предоставила клиенту сервера для нужд машинного обучения

Провайдер решений для бизнеса CorpSoft24 предоставил в аренду мощные серверы, оснащенные видеокартами Nvidia A100 PCIe, компании, предлагающей свои продукты на базе SaaS. Оборудование предназначено для выполнения сложных вычислений – в частности, для решения различных задач в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

Заказчик арендовал у CorpSoft24 три мощных сервера, оснащенных профессиональными видеокартами Nvidia A100 PCIe на архитектуре Nvidia Ampere с объемом памяти 80 ГБ. Хорошие показатели объема памяти и пропускной способности обеспечивают этим устройствам высокую производительность при выполнении таких задач как аналитика большого объема данных, моделирование, машинное обучение. Новые мощные серверы позволят заказчику развивать это направление, имея большой резерв вычислительных мощностей.

«Количество сценариев, в которых могут применяться технологии искусственного интеллекта, постоянно растет. Многие крупные ИТ-компании видят в развитии этого направления перспективную точку роста. При этом им необходимы большие вычислительные мощности – например, для обучения языковых моделей, поддержки производительной работы нейросети и других», – сказал Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

По его словам, одним из вариантов решения этой задачи является аренда мощных вычислительных серверов. Преимущество такого подхода состоит в том, что компания получает в пользование сервер (или несколько) целиком, в нужной конфигурации и может развернуть на нем любые долгосрочные ресурсоемкие проекты. Выбор ПО, размещаемого на сервере, остается за заказчиком, а за его обслуживание, физическую защиту и организацию доступа к высокоскоростному каналу связи отвечает провайдер. Кроме того, производительное оборудование требует повышенного энергопотребления, что, с учетом необходимости резервирования каналов энергоснабжения, выгоднее доверить дата-центру.

«Мы видим, что все больше ИТ-компаний внедряют элементы машинного обучения в свои продукты, занимаются интеллектуальной аналитикой больших данных, обучением LLM, внедряют методологию MLOps. И без того огромный спрос на инфраструктуру под задачи AI/ML в ближайшие несколько лет будет только расти, и вычислительные ресурсы будут в дефиците. Поэтому мы планируем расширять наш парк серверов с GPU, приобретать более мощные карты семейства Nvidia H100 и H200 на продвинутой архитектуре Hopper, обладающие еще большими возможностями в сфере сложных вычислений», – сказал Денис Афанасьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

В Китае появилась масса ненужных вычислительных ресурсов. Для их продажи создается государственное мегаоблако

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Российская суверенная замена ПО VMware получила защиту от уничтожения инфраструктуры по ошибке

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще