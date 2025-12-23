Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188050
ИКТ 14548
Организации 11277
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 81282
География 2990
Статьи 1573
Пресса 1267
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Нидерланды Роттердам

Нидерланды - Роттердам

СОБЫТИЯ


23.12.2025 У связанного с совладельцем «Яндекса» и Ozon фонда отбирают долю в нидерландской компании 1
04.04.2025 Россиянина судят в Европе за кражу секретов у крупнейшего производителя литографов ASML 1
09.12.2024 Россиянин воровал секретные документы у самой важной для мирового производства чипов компании. Он хотел оживить отечественные заводы микросхем 1
27.04.2024 Двоих китайцев собираются посадить на 55 лет за вывоз из США оборудования для производства чипов 1
02.11.2023 Россиянина посадили в Европе в тюрьму за поставки электроники в Россию 1
15.07.2022 Нехватка оборудования затормозит, но не остановит запуск новых ЦОД 1
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 1
15.03.2021 Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность 1
03.07.2020 В России выделяют 4G-частоты не для людей 1
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 1
28.02.2019 Bentley представила приложение для проектов инфраструктурного строительства Synchro XR 1
21.03.2018 Минкомсвязи: половину паспортов болельщика ЧМ2018 заказали иностранные граждане 1
10.09.2015 Поглотитель смога создает здоровую среду и ювелирные украшения 2
23.01.2013 Нидерланды строят плавучий город 1
22.11.2012 «Транзас» вошел в состав некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» 1
25.06.2012 Заразный птичий грипп может вырваться на волю 1
23.01.2012 Ученые забудут о заразном птичьем гриппе на 60 дней 1
12.12.2011 Птичий грипп 2.0: голландский вирус-мутант угрожает общественности 1
26.09.2011 Рентген выявил неизвестное полотно Гойи 1
11.03.2011 Sony вернула 300 тыс. конфискованных PlayStation 1
05.03.2011 Sony планирует отменить запрет на ввоз PlayStation 3 в Евросоюз 1
01.09.2010 Райнье Шлатман назначен новым гендиректором Philips в Украине 1
26.05.2010 Франция и Нидерланды разработают кодекс против интернет-цензуры 1
16.04.2010 Улицу осветит идущий: опыт Тулузы 1
05.12.2007 «ВымпелКом» установит в ночных клубах «T-рубки» 1
01.11.2007 Распространенность повреждений мозга сильно недооценивается 1
21.05.2007 Adjustables: новая форма рекламы в сетевом видео 1
31.01.2007 Ship Simulator 2006 Add-on. Скриншоты 1
24.01.2007 Казахстан присоединяется к Роттердамской конвенции 1
29.11.2006 Анонсировано дополнение к Ship Simulator 2006 1
09.12.2005 Уровень загрязнения разглядят из космоса 1
02.08.2005 Турецкий суд не пошел против президента России 1
14.01.2004 Alcatel расширит сеть T-Mobile в Нидерландах 1
04.11.2003 KPN завершает тестирование UMTS-сети 1
02.04.2003 Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе 1
12.02.2003 В "Альфа Интегратор - Баан Евразия" – новое назначение 1
29.04.2002 Vodafone начала строительство сети 3G-связи в Нидерландах 1
22.10.2001 Imation продаст бизнес принтеров подразделению Kodak 1
02.10.2001 Imation обвиняет Quantum в нарушении антимонопольных законов 1
11.03.2001 Болгарского оператора мобильной связи MobilTel приобрел израильский бизнесмен 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

Нидерланды и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5741 3
Intel Corporation 12550 3
GlassBridge Enterprises - Imation 56 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
Lighthouse Interactive Game Publishing B.V. 18 2
Huawei 4228 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3038 2
Bentley Systems 57 2
МегаФон 9945 2
LG Electronics 3678 2
Sony 6636 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9206 2
Cisco Systems 5224 2
Vodafone Group 1394 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1028 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 158 2
Samsung Electronics 10639 2
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
STULZ 26 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 146 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
Telenor Sverige - Telenor Sweden - Vodafone Sweden - Europolitan Vodafone - Nordic Tel - Nordic Telecom - Telenor Nordic 29 1
A1 Telekom Austria Group - A1 Bulgaria - А1 България - Mtel - Mobiltel 23 1
Deutsche Telekom - T-Mobile Netherlands 3 1
Autodesk 622 1
Dassault Systemes 223 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
Microsoft Corporation 25260 1
Google LLC 12283 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Philips 2076 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 1
Ростелеком 10332 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 1
Bentley Motors 73 2
Cukurova 97 1
Enel Group 40 1
Империя-Фарма 90 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 14 1
Valentino S.p.A 7 1
Arthur D. Little 12 1
Dura Vermeer 1 1
Sandoz Family Foundation 3 1
Lever Brothers - Левер Бразерс 1 1
Heinz - Хайнц 26 1
Charles de Gaulle Airport - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Аэропорт Шарля де Голля - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 2 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
BIST - Borsa Istanbul - Стамбульская фондовая биржа 3 1
AECOM 10 1
VFS Global 9 1
Альфа-Групп 731 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
Газпром ПАО 1419 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
Kickstarter 131 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 16 1
Diesel 15 1
Unilever Lipton 9 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1662 1
Газпром нефть 671 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 379 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17135 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 3
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 62 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9370 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2365 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4839 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1518 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4918 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6162 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2352 2
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 154 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 189 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 193 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 1
FreePik 1456 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
WEY Smart Touch 4 1
Nokia Alcatel-Lucent Management Suite 6 1
Nokia Alcatel-Lucent OMSN - Optical Multi-Service Nodes 6 1
Splash Damage - Brink - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 26 1
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
Microsoft Azure 1463 1
Microsoft Hololens 75 1
Bentley Synchro XR 1 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 407 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2885 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Linx Datacenter 54 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 520 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 361 1
Марченко Максим 3 2
Еременко Алексей 8 1
Трещев Александр 3 1
Хохлова Зинаида 13 1
Богданчиков Евгений 12 1
Конарев Дмитрий 7 1
Herdman Thomas - Хердман Томас 2 1
Немченков Сергей 11 1
Лебедев Николай 5 1
Roosegaarde Daan - Росегард Даан 1 1
Brown Michael - Браун Майкл 36 1
Горин Олег 1 1
Петров Артур 4 1
Ленко Михаил 1 1
Caio Francesco - Кайо Франческо 3 1
Ramsey Ismail - Рэмси Исмаил 1 1
Mueller Florian - Мюллер Флориан 12 1
Eap Jean-Francois - Ип Жан-Франсуа 2 1
Климарев Михаил 48 1
Поскакухин Вадим 8 1
Романков Андрей 18 1
Eckhouse Noah - Экхаус Ноа 1 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 1
Путин Владимир 3358 1
Солдатов Алексей 101 1
Афанасьев Денис 75 1
Хала Илья 45 1
Чирков Тарас 12 1
Гурко Александр 136 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 13 1
Левиев Лев 31 1
Нидерланды 3637 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 18
Россия - РФ - Российская федерация 157320 15
Европа 24650 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4099 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 6
Германия - Федеративная Республика 12947 6
Франция - Французская Республика 7982 6
Нидерланды - Гаага 51 5
Азия - Азиатский регион 5753 5
Бельгия - Антверпен 29 5
Бельгия - Королевство 1169 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14505 4
Италия - Итальянская Республика 4431 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1052 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 4
Нидерланды - Амстердам 620 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 3
Швеция - Стокгольм 404 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Бельгия - Брюссель 236 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 3
Казахстан - Республика 5807 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 3
Германия - Гамбург 184 3
США - Миннесота 196 2
Нидерланды - Утрехт 15 2
Кипр - Ларнака 7 2
Сингапур - Республика 1906 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Испания - Королевство 3762 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 438 2
Канада 4986 2
Турция - Турецкая республика 2495 2
Япония 13555 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 4
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
Цензура - Свобода слово 507 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15178 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 21 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 2
Nature 821 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 2
The Register - The Register Hardware 1703 2
Tom’s Hardware 522 2
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Phys.org 972 1
Total Telecom 613 1
Cellular News 234 1
Казахстан Сегодня 309 1
Infosan 75 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Bloomberg 1420 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
The Guardian - Британская газета 384 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
New Scientist 1448 1
FT - Financial Times 1259 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Markets&Markets Research 113 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
ABI Research 235 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Royal Netherlands Meteorological Institute - Метеорологический институт Королевства Нидерланды 4 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 47 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще