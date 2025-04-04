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Россиянина судят в Европе за кражу секретов у крупнейшего производителя литографов ASML

Россиянину, бывшему сотруднику крупнейшего производителя оборудования для микроэлектроники ASML, суд в Нидерландах предъявил обвинение в продаже полупроводниковых секретов некоему Российскому инновационному инжиниринговому центру.

Россиянина обвинили в промышленном шпионаже

Суд в Роттердаме (Нидерланды) предъявил обвинение гражданину России Герману А. обвинение в промышленном шпионаже против производителя оборудования для микроэлектронной промышленности ASML, пишет The Register.

Полиция Нидерландов арестовала российского гражданина в августе 2024 г. и обнаружила в его компьютере, как утверждается, конфиденциальные документы ASML, а также материалы, касающиеся тайваньского производителя микросхем TSMC.

Россиянина по имени Герман, бывшего сотрудника ASML, подозревают в краже руководств по проектированию микрочипов, микрочипового оборудования и технологий с потенциальным военным применением, принадлежавших ASML, Mapper, NXP и Делфтскому технологическому университету, к которым он имел доступ в силу своей работы, как писал Reuters в декабре 2024 г. По данным издания, ему 43 года, его фамилияАксенов.

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ASML
Обвиняемы россиянин работал в ASML и якобы украл промышленные секреты компании

Нидерландская компания ASML — крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников (доля около 90% в 2024 г.). В число ее клиентов, помимо прочих, входят корейские Samsung и SK Hynix и американская Intel. ASML производит литографы, которые необходимы для производства процессоров по самым передовым на сегодняшний день техпроцессам.

Версия обвинения

Обвинение утверждает, что российский инженер загрузил ценную инсайдерскую информацию на Google Drive, а также хранил коммерческие секреты ASML на USB-флешках, которые он провозил в Россию.

По данным следствия, он совершил несколько поездок в Россию, где встречался с сотрудниками разведки и связался с Российским инновационным инжиниринговым центром — некоммерческой организацией, созданной для развития технологий производства микросхем.

Обвиняемый заявил, что взял документы домой для изучения. Он также утверждает, что файлы были старыми и не могли помочь кому-либо в производстве полупроводников.

В судебных документах указано, как выяснил Reuters, что Аксенов продал документы не менее чем за 43,9 тыс. евро ($46,44 тыс.), а затем скрыл источник полученных средств.

Карьера «шпиона»

Подозреваемый, по данным The Register, получил образование в России, а в Нидерланды переехал в 2015 г.

Его имя фигурирует в четырех патентах ASML. Несмотря на это его работа была признана неудовлетворительной и в 2021 г. он был уволен. Он перешел в крупную компанию по производству полупроводников NXP, а затем работал в Делфтском университете.

До ASML ответчик трудился в стартапе Mapper, занимающемся электронно-лучевой литографией. Стартап обанкротился в 2020 г. после чего его приобрела ASML и наняла обвиняемого.

Mapper Lithography, бывший конкурент ASML, в 2012 г. получил 40 млн евро инвестиций от российской «Роснано». Предполагалось, что в России будет создано предприятие по выпуску электронной оптики на основе микроэлектромеханических систем (МЭМС) — ключевого компонента оборудования Mapper.

Анна Любавина

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