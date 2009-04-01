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GlassBridge Enterprises Imation

СОБЫТИЯ

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01.04.2009 Imation предлагает пакеты перехода с жестких дисков на SSD

Компания Imation выпустила на рынок новую серию твердотельных накопителей в тонком формате, а также представила пакеты обновлений для улучшенного переноса данных с жестких дисков на SSD-носители, которы
23.10.2008 Imation отчиталась за третий квартал 2008 г.

Корпорация Imation опубликовала свои финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2008 г. Общий доход компании за квартал составил $527,5 млн., что на $2 млн. больше, чем прошлом год
21.07.2008 Imation представила новый ленточный привод

Компания Imation выпустила ленточный привод корпоративного уровня Sun StorageTek T10000B, который может работать с картриджами высокой емкости в 1 ТБ. Ленточный привод Imation Sun StorageTek T100
03.07.2008 Imation приобретает производителя аксессуаров XtremeMac

Компания Imation вчера, 2 июля, объявила о приобретении практически всех активов закрытой компании Xtreme Accessories по цене $9 млн, которая включает $7 млн, выплаченных наличными, и перешедшие обязате
21.05.2008 Imation Apollo: карманный накопитель на 160-320 ГБ

Компания Imation выпустила компактный портативный жесткий диск Apollo емкостью 160, 250 и 320 ГБ. В комплект поставки Apollo входит программное обеспечение Total Media Backup. Apollo разработан для рабо
23.04.2008 Твердотельные диски Imation вышли в продажу

Компания Imation объявила о выходе на европейский рынок первых твердотельных дисков (SSD). Линейка Imation SSD на базе Mtron включает серию MOBI 3000 – потребительские SSD-продукты, и серию PRO 7
13.03.2008 Imation приступил к поставкам твердотельных накопителей

Корпорация Imation объявила о начале поставок своих первых SSD-накопителей: MOBI 3000 Series для пользовательских ПК и PRO 7000 Series для корпоративных систем хранения данных и промышленного оборудования
15.02.2008 Imation разработала новую технологию записи на ленту

Компания Imation представила новую многоканальную технологию чтения и записи на ленту. Новая технология увеличивает емкость при записи на ленту, позволяя записывать 10 тыс. треков на дюйм на обычную нед
14.02.2008 Imation увеличила квартальный доход на 52,9%

Компания Imation объявила финансовые результаты четвертого квартала 2007 г. Доход за квартал составил $701,8 млн., что на 52,9% превысило аналогичный показатель 2006 г. ($459 млн.). Приобретение компани
24.01.2008 Imation и Mtron вместе разработают SSD-решения

и корпоративные рынки. Партнерство позволит объединить инновационные разработки, исследовательские и производственные мощности Mtron и мировые сети маркетинга, дистрибуции и технического обслуживания Imation. Таким образом, компании смогут быстро выйти на рынок с SSD-продуктами «powered by Mtron» под маркой Imation (выпуск первых продуктов намечен на I квартал 2008 г.). SSD – это тех
29.11.2007 Доход Imation в 3 квартале вырос на 23,7%
27.08.2007 Imation представил флэш-накопитель Nano

еля Nano - одного из самых маленьких и компактных флэш-накопителей на рынке. Это легкое устройство объемом от 1 до 4 ГБ легко поместится в кармане, сумке или на идущей в комплекте цепочке для ключей. Imation Nano Поворотный колпачок обеспечивает простой доступ к USB-портам в ограниченном пространстве и устраняет необходимость использования дополнительных USB-кабелей. Накопитель Nano имеет п
27.08.2007 Imation подала иск против Philips

Компания Imation объявила о подаче иска в окружной суд Сент-Пола, Миннесота, с просьбой разрешить продолжающийся диспут с Philips Electronics N.V., U.S. Philips Corporation и North American Philips Corp
10.08.2007 Imation завершила приобретение бизнеса TDK по записи медианосителей

Компания Imation объявила о завершении приобретения бизнеса TDK по записи медианосителей и права использования бренда TDK для выпуска медианосителей по всему миру. Сделка проводилась с использованием об
10.05.2007 Imation будет выпускать ЖК-панели под брендом Memorex

яет приблизительно $23 млн. наличными и $37,5 млн. 3-летними ценными бумагами плюс до $20 млн. дополнительных выплат в течение трех лет в зависимости от финансовых показателей приобретенного бизнеса. Imation также планирует инвестировать около $15 млн. в увеличение оборотного капитала после проведения сделки. Завершение процесса сделки намечено на III квартал 2007 года в соответствии с обыч
26.04.2007 Imation увеличила доход на 25,9%

Компания Imation объявила финансовые результаты квартала, закончившегося 31 марта 2007 года. Доход в 1 квартале составил $421,9 млн, на 25,9% больше, чем $335,2 в 1 квартале 2006 года. Рост был вызван в
19.04.2007 Imation покупает бренд TDK

Американская компания Imation купит бренд японской компании TDK для выпуска медианосителей и несколько ее подразделений по продажам за общую сумму $300 млн. Сделка позволит Imation использовать бренд TDK, зан
12.04.2007 В Imation поменялся исполнительный директор

Компания Imation объявила, что Фрэнк Руссоманно избран на должность президента, главного исполнительного директора и члена совета директоров, заменив Брюса Хендерсона. Г-н Руссоманно стал временно испол
09.04.2007 Imation Odyssey: мобильное решение для хранения данных

Компания Imation сообщила о поступлении в продажу мобильного решения для хранения данных под названием Odyssey. Каждое решение состоит из 2,5-дюймового жесткого диска объемом 40, 80 или 120 ГБ и универс
16.03.2007 Imation и Sun Microsystems заключили соглашение о международной дистрибуции

Imation и Sun Microsystems объявили о соглашении, согласно которому Imation становится дистрибьютором средств хранения данных Sun по всему миру. По условиям этого соглашения Imation станет дистрибьютором всех ленточных решений под брендом Sun начального

16.03.2007 Imation: модельный ряд Pocket Flash Drive расширен до 4 ГБ

Компания Imation объявила о расширении модельного ряда флэш-накопителей Pocket Flash Drive устройствами с объемом памяти до 4 ГБ. Накопители предназначены для безопасного переноса и хранения персонально
22.02.2007 Imation представил систему для тиражирования компакт-дисков

Компания Imation представила систему для тиражирования компакт-дисков — D20 Disc Publisher. Система оснащена встроенным пишущим DVD-приводом и цветным струйным принтером, предназначенным для оформл
05.02.2007 Imation сообщила о финансовых показателях 4 квартала

Компания Imation объявила финансовые результаты 4 квартала и всего 2006 г. Доход в 4 квартале составил $459 млн., что на 34% больше, чем $343,0 млн. в 4 квартале 2005 г. Рост был вызван поглощением комп
30.08.2006 Imation представил диски формата HD-DVD

Компания Imation объявила о выпуске своих первых записываемых HD-DVD дисков. Теперь носители Imation HD-DVD и Imation Blu-ray, о выпуске которых было объявлено в прошлом месяце, предоставл
13.07.2006 Imation отметил 10-летний юбилей

Компания Imation, производитель устройств для хранения данных, отметила 10 лет со дня получения независимости. В 1996 году, отделившись от компании 3М, Imation вышла на новый этап своей деятельно
21.06.2006 Imation представил ультранадежный жесткий диск

Компания Imation Corp представила новую серию сменных жестких дисков начального уровня Odyssey с повышенными показателями надежности. Картридж Odyssey включает 2,5-дюймовый жесткий диск с интерфейсом SA
22.05.2006 Imation выпустил водоустойчивую флэшку

Голландская компания Imation объявила о выпуске нового поворотного флэш-накопителя. Устройство помещено в прорезиненный водоустойчивый корпус, снабженный армированным кольцом, а также защищено поворачивающимся колп
28.03.2006 Imation представила накопители с карабином

Компания Imation объявила о появлении в своем модельном ряду новых USB-накопителей под названием Clip USB 2.0 Flash Drives. Эти модели обладают повышенной защитой от ударов и оборудованы карабином, благ
31.01.2006 Imation разработала самый маленький внешний винчестер

Компания Imation объявила о выпуске самого маленького в мире жесткого диска Imation Micro Hard Drive. Диск Imation Micro Hard Drive снабжен встроенным кабелем USB, с помощью которого диск

18.01.2006 Imation выпустила миниатюрный USB-накопитель с жестким диском

Японская компания Imation анонсировала выпуск миниатюрного USB-накопителя, который использует вместо привычной флэш-памяти жесткий диск. Винчестер имеет объем 4 ГБ, а его размер составляет 0,85 дюймов. Габариты

21.11.2005 Imation создала защитное покрытие для HD DVD и Blu-ray

Компания Imation объявила о завершении разработки оптических носителей данных на основе технологий HD DVD и Blu-ray с применением защитного покрытия собственной разработки для дисков обеих форматов. Све
13.10.2005 Imation Ulysses: первый ленточный картридж с диском

Компания Imation, производитель съемных носителей данных, представила Ulysses — первый съемный дисковый картридж. Решение Ulysses было разработано с целью повышения автоматизации работы с ленточным
07.09.2004 Imation выпустила флэш-драйвы емкостью до 1 ГБ

Компания Imation представила новые флэш-накопители емкостью от 128 МБ до 1 ГБ - USB 2.0 Swivel Flash Drive. Модель весит менее 30 граммов. Скорость чтения составляет 8 МБ/сек., а скорость записи – 7 МБ/
27.11.2001 Seagate и Imation выпустили новое семейство накопителей Travan 40

Компания Seagate Technology и корпорация Imation объявили о предстоящем выпуске нового семейства ленточных накопителей Travan 40 и картриджей к ним, представляющих седьмое поколение технологии Travan. Применение новой технологии, испо
31.10.2001 Quantum выиграла дело в суде против Imation

Судья Верховного суда графства Санта-Клара, Калифорния, Уильям Элфвинг (William Elfwing) вынес предварительное решение по иску Quantum против Imation. По условиям решения, Imation обязана выплачивать 30% лицензионных отчислений компании Quantum за производство картриджей для ленточных DLT накопителей. По словам судьи, "после д
22.10.2001 Imation продаст бизнес принтеров подразделению Kodak

Компания Imation решила продать свой бизнес ПО и услуг для цветокорректирования принтеров и сосредоточиться на своем основном занятии - производстве и продаже флоппи-дисков, "болванок" компакт-дисков, м
02.10.2001 Imation обвиняет Quantum в нарушении антимонопольных законов

Корпорация Imation подала в суд на компанию Quantum за нарушение антимонопольного законодательства, по информации www.infosan.ru. Поводом для иска послужил отказ Quantum сертифицировать ленты DLT, выпуска
28.06.2001 Imation и Seagate RSS будут развивать стандарт Travan

Компании Imation и Seagate RSS сообщили о дальнейшем развитии стандарта Travan. Как утверждается в совместном пресс-релизе, компании намерены увеличить емкость накопителей, их скорость и создавать "уник
26.07.2000 Imation заявила, что доходы за 2-й квартал увеличатся, а годовые прибыли уменьшатся

Американская компания Imation Corp., производитель устройств хранения информации и обработки изображения, объявила во вторник о том, что ожидает увеличения доходов за второй квартал, однако в целом объемы годовых пр
12.08.1999 Lucent Technologies и Imation Corp. будут совместно разрабатывать голографические системы накопления информации

Компания Lucent Technologies заключила договор с Imation Corp. На совместное проведение разработок голографических систем накопления информации. Последние достижения Bell Labs, исследовательского подразделения Lucent показали, что коммерческо

Публикаций - 57, упоминаний - 57

GlassBridge Enterprises и организации, системы, технологии, персоны:

TDK 112 7
Apple Inc 13156 6
Sony 6739 6
Samsung Electronics 11065 5
Microsoft Corporation 25775 5
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 5
Toshiba Corporation 2980 4
Verbatim 69 4
Eastman Kodak - Кодак 509 4
Dell EMC 5180 3
Seagate Technology 766 3
Philips 2099 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 3
Hitachi Maxell 30 2
LG Electronics 3735 2
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Acer Group - Acer Inc 2776 2
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Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
SanDisk 343 2
Seiko Epson Corporation 908 2
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Roxio - RoxioLabs 52 2
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Melco Holdings - Buffalo Technology 85 1
Grafitec - Графитек 98 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Trinity Logic - Тринити Лоджик - 10 1
Seagate RSS - Seagate Removable Storage Solutions 10 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
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Cisco Systems 5372 1
Lenovo Group 2447 1
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Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
EMI Group 60 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Yamaha - Ямаха 110 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Щука - дизайн-студия 26 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
Sony BMG 187 1
Warner 540 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 10
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 9
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 7
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EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 6
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 6
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
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UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 282 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
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