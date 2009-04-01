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GlassBridge Enterprises Imation
СОБЫТИЯ
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|01.04.2009
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Imation предлагает пакеты перехода с жестких дисков на SSD
Компания Imation выпустила на рынок новую серию твердотельных накопителей в тонком формате, а также представила пакеты обновлений для улучшенного переноса данных с жестких дисков на SSD-носители, которы
|23.10.2008
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Imation отчиталась за третий квартал 2008 г.
Корпорация Imation опубликовала свои финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2008 г. Общий доход компании за квартал составил $527,5 млн., что на $2 млн. больше, чем прошлом год
|21.07.2008
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Imation представила новый ленточный привод
Компания Imation выпустила ленточный привод корпоративного уровня Sun StorageTek T10000B, который может работать с картриджами высокой емкости в 1 ТБ. Ленточный привод Imation Sun StorageTek T100
|03.07.2008
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Imation приобретает производителя аксессуаров XtremeMac
Компания Imation вчера, 2 июля, объявила о приобретении практически всех активов закрытой компании Xtreme Accessories по цене $9 млн, которая включает $7 млн, выплаченных наличными, и перешедшие обязате
|21.05.2008
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Imation Apollo: карманный накопитель на 160-320 ГБ
Компания Imation выпустила компактный портативный жесткий диск Apollo емкостью 160, 250 и 320 ГБ. В комплект поставки Apollo входит программное обеспечение Total Media Backup. Apollo разработан для рабо
|23.04.2008
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Твердотельные диски Imation вышли в продажу
Компания Imation объявила о выходе на европейский рынок первых твердотельных дисков (SSD). Линейка Imation SSD на базе Mtron включает серию MOBI 3000 – потребительские SSD-продукты, и серию PRO 7
|13.03.2008
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Imation приступил к поставкам твердотельных накопителей
Корпорация Imation объявила о начале поставок своих первых SSD-накопителей: MOBI 3000 Series для пользовательских ПК и PRO 7000 Series для корпоративных систем хранения данных и промышленного оборудования
|15.02.2008
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Imation разработала новую технологию записи на ленту
Компания Imation представила новую многоканальную технологию чтения и записи на ленту. Новая технология увеличивает емкость при записи на ленту, позволяя записывать 10 тыс. треков на дюйм на обычную нед
|14.02.2008
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Imation увеличила квартальный доход на 52,9%
Компания Imation объявила финансовые результаты четвертого квартала 2007 г. Доход за квартал составил $701,8 млн., что на 52,9% превысило аналогичный показатель 2006 г. ($459 млн.). Приобретение компани
|24.01.2008
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Imation и Mtron вместе разработают SSD-решения
и корпоративные рынки. Партнерство позволит объединить инновационные разработки, исследовательские и производственные мощности Mtron и мировые сети маркетинга, дистрибуции и технического обслуживания Imation. Таким образом, компании смогут быстро выйти на рынок с SSD-продуктами «powered by Mtron» под маркой Imation (выпуск первых продуктов намечен на I квартал 2008 г.). SSD – это тех
|29.11.2007
|Доход Imation в 3 квартале вырос на 23,7%
|27.08.2007
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Imation представил флэш-накопитель Nano
еля Nano - одного из самых маленьких и компактных флэш-накопителей на рынке. Это легкое устройство объемом от 1 до 4 ГБ легко поместится в кармане, сумке или на идущей в комплекте цепочке для ключей. Imation Nano Поворотный колпачок обеспечивает простой доступ к USB-портам в ограниченном пространстве и устраняет необходимость использования дополнительных USB-кабелей. Накопитель Nano имеет п
|27.08.2007
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Imation подала иск против Philips
Компания Imation объявила о подаче иска в окружной суд Сент-Пола, Миннесота, с просьбой разрешить продолжающийся диспут с Philips Electronics N.V., U.S. Philips Corporation и North American Philips Corp
|10.08.2007
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Imation завершила приобретение бизнеса TDK по записи медианосителей
Компания Imation объявила о завершении приобретения бизнеса TDK по записи медианосителей и права использования бренда TDK для выпуска медианосителей по всему миру. Сделка проводилась с использованием об
|10.05.2007
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Imation будет выпускать ЖК-панели под брендом Memorex
яет приблизительно $23 млн. наличными и $37,5 млн. 3-летними ценными бумагами плюс до $20 млн. дополнительных выплат в течение трех лет в зависимости от финансовых показателей приобретенного бизнеса. Imation также планирует инвестировать около $15 млн. в увеличение оборотного капитала после проведения сделки. Завершение процесса сделки намечено на III квартал 2007 года в соответствии с обыч
|26.04.2007
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Imation увеличила доход на 25,9%
Компания Imation объявила финансовые результаты квартала, закончившегося 31 марта 2007 года. Доход в 1 квартале составил $421,9 млн, на 25,9% больше, чем $335,2 в 1 квартале 2006 года. Рост был вызван в
|19.04.2007
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Imation покупает бренд TDK
Американская компания Imation купит бренд японской компании TDK для выпуска медианосителей и несколько ее подразделений по продажам за общую сумму $300 млн. Сделка позволит Imation использовать бренд TDK, зан
|12.04.2007
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В Imation поменялся исполнительный директор
Компания Imation объявила, что Фрэнк Руссоманно избран на должность президента, главного исполнительного директора и члена совета директоров, заменив Брюса Хендерсона. Г-н Руссоманно стал временно испол
|09.04.2007
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Imation Odyssey: мобильное решение для хранения данных
Компания Imation сообщила о поступлении в продажу мобильного решения для хранения данных под названием Odyssey. Каждое решение состоит из 2,5-дюймового жесткого диска объемом 40, 80 или 120 ГБ и универс
|16.03.2007
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Imation и Sun Microsystems заключили соглашение о международной дистрибуции
Imation и Sun Microsystems объявили о соглашении, согласно которому Imation становится дистрибьютором средств хранения данных Sun по всему миру. По условиям этого соглашения Imation станет дистрибьютором всех ленточных решений под брендом Sun начального
|16.03.2007
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Imation: модельный ряд Pocket Flash Drive расширен до 4 ГБ
Компания Imation объявила о расширении модельного ряда флэш-накопителей Pocket Flash Drive устройствами с объемом памяти до 4 ГБ. Накопители предназначены для безопасного переноса и хранения персонально
|22.02.2007
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Imation представил систему для тиражирования компакт-дисков
Компания Imation представила систему для тиражирования компакт-дисков — D20 Disc Publisher. Система оснащена встроенным пишущим DVD-приводом и цветным струйным принтером, предназначенным для оформл
|05.02.2007
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Imation сообщила о финансовых показателях 4 квартала
Компания Imation объявила финансовые результаты 4 квартала и всего 2006 г. Доход в 4 квартале составил $459 млн., что на 34% больше, чем $343,0 млн. в 4 квартале 2005 г. Рост был вызван поглощением комп
|30.08.2006
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Imation представил диски формата HD-DVD
Компания Imation объявила о выпуске своих первых записываемых HD-DVD дисков. Теперь носители Imation HD-DVD и Imation Blu-ray, о выпуске которых было объявлено в прошлом месяце, предоставл
|13.07.2006
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Imation отметил 10-летний юбилей
Компания Imation, производитель устройств для хранения данных, отметила 10 лет со дня получения независимости. В 1996 году, отделившись от компании 3М, Imation вышла на новый этап своей деятельно
|21.06.2006
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Imation представил ультранадежный жесткий диск
Компания Imation Corp представила новую серию сменных жестких дисков начального уровня Odyssey с повышенными показателями надежности. Картридж Odyssey включает 2,5-дюймовый жесткий диск с интерфейсом SA
|22.05.2006
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Imation выпустил водоустойчивую флэшку
Голландская компания Imation объявила о выпуске нового поворотного флэш-накопителя. Устройство помещено в прорезиненный водоустойчивый корпус, снабженный армированным кольцом, а также защищено поворачивающимся колп
|28.03.2006
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Imation представила накопители с карабином
Компания Imation объявила о появлении в своем модельном ряду новых USB-накопителей под названием Clip USB 2.0 Flash Drives. Эти модели обладают повышенной защитой от ударов и оборудованы карабином, благ
|31.01.2006
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Imation разработала самый маленький внешний винчестер
Компания Imation объявила о выпуске самого маленького в мире жесткого диска Imation Micro Hard Drive. Диск Imation Micro Hard Drive снабжен встроенным кабелем USB, с помощью которого диск
|18.01.2006
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Imation выпустила миниатюрный USB-накопитель с жестким диском
Японская компания Imation анонсировала выпуск миниатюрного USB-накопителя, который использует вместо привычной флэш-памяти жесткий диск. Винчестер имеет объем 4 ГБ, а его размер составляет 0,85 дюймов. Габариты
|21.11.2005
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Imation создала защитное покрытие для HD DVD и Blu-ray
Компания Imation объявила о завершении разработки оптических носителей данных на основе технологий HD DVD и Blu-ray с применением защитного покрытия собственной разработки для дисков обеих форматов. Све
|13.10.2005
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Imation Ulysses: первый ленточный картридж с диском
Компания Imation, производитель съемных носителей данных, представила Ulysses — первый съемный дисковый картридж. Решение Ulysses было разработано с целью повышения автоматизации работы с ленточным
|07.09.2004
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Imation выпустила флэш-драйвы емкостью до 1 ГБ
Компания Imation представила новые флэш-накопители емкостью от 128 МБ до 1 ГБ - USB 2.0 Swivel Flash Drive. Модель весит менее 30 граммов. Скорость чтения составляет 8 МБ/сек., а скорость записи – 7 МБ/
|27.11.2001
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Seagate и Imation выпустили новое семейство накопителей Travan 40
Компания Seagate Technology и корпорация Imation объявили о предстоящем выпуске нового семейства ленточных накопителей Travan 40 и картриджей к ним, представляющих седьмое поколение технологии Travan. Применение новой технологии, испо
|31.10.2001
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Quantum выиграла дело в суде против Imation
Судья Верховного суда графства Санта-Клара, Калифорния, Уильям Элфвинг (William Elfwing) вынес предварительное решение по иску Quantum против Imation. По условиям решения, Imation обязана выплачивать 30% лицензионных отчислений компании Quantum за производство картриджей для ленточных DLT накопителей. По словам судьи, "после д
|22.10.2001
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Imation продаст бизнес принтеров подразделению Kodak
Компания Imation решила продать свой бизнес ПО и услуг для цветокорректирования принтеров и сосредоточиться на своем основном занятии - производстве и продаже флоппи-дисков, "болванок" компакт-дисков, м
|02.10.2001
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Imation обвиняет Quantum в нарушении антимонопольных законов
Корпорация Imation подала в суд на компанию Quantum за нарушение антимонопольного законодательства, по информации www.infosan.ru. Поводом для иска послужил отказ Quantum сертифицировать ленты DLT, выпуска
|28.06.2001
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Imation и Seagate RSS будут развивать стандарт Travan
Компании Imation и Seagate RSS сообщили о дальнейшем развитии стандарта Travan. Как утверждается в совместном пресс-релизе, компании намерены увеличить емкость накопителей, их скорость и создавать "уник
|26.07.2000
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Imation заявила, что доходы за 2-й квартал увеличатся, а годовые прибыли уменьшатся
Американская компания Imation Corp., производитель устройств хранения информации и обработки изображения, объявила во вторник о том, что ожидает увеличения доходов за второй квартал, однако в целом объемы годовых пр
|12.08.1999
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Lucent Technologies и Imation Corp. будут совместно разрабатывать голографические системы накопления информации
Компания Lucent Technologies заключила договор с Imation Corp. На совместное проведение разработок голографических систем накопления информации. Последние достижения Bell Labs, исследовательского подразделения Lucent показали, что коммерческо
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