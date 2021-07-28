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Verbatim

Verbatim

СОБЫТИЯ

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28.07.2021 Verbatim объявляет о выходе новых устройств серии Executive Fingerprint Secure

ти системы, обеспечивая намного более высокий уровень безопасности, чем программное шифрование. После настройки отпечатка пальца с помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения диски Verbatim Fingerprint Secure можно использовать в операционных системах ПК и Mac. Благодаря интерфейсу USB 3.2 GEN 1 с разъемом USB-C эти накопители обеспечивают сверхбыстрый обмен данными со ск
20.06.2019 Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim

Verbatim без Mitsubishi Компания CMC Magnetics приобрела компанию Verbatim, производителя носителей информации. Соответствующее соглашение в ходе переговоров было достигнуто с корпорацией Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, теперь бывшим владельцем V
03.04.2019 Verbatim объявила о назначении нового регионального президента компании

ается в Токио, Япония, чтобы занять позицию генерального менеджера департамента корпоративного маркетинга в Mitsubishi Chemical Corp. «Для меня это большая радость и честь – занять ключевую позицию в Verbatim, компании с богатым и всемирно известным 50-летним наследием в области хранения данных, – сказал Клайв Альбертс (Clive Alberts ). - Мы стремимся продолжать укреплять наше лидерство в о
29.05.2017 Verbatim представила новые жесткие диски линеек Store'n'Save и Store'n'Go
29.11.2016 Verbatim раскрывает потенциал USB 3.0

Используя все возможности интерфейса USB 3.0, новые жёсткие диски Verbatim позволяют быстро создавать резервные копии программного окружения, хранить большие данные и за считанные минуты разворачивать информационную среду на новых компьютерах. В серию новых п
20.08.2014 Verbatim намерена выйти на рынок 3D-печати

Компания Verbatim планирует в сентябре текущего года представить полимерные расходные материалы на основе термопластиков PLA и ABS, что позволит компании выйти на рынок 3D-печати. Как сообщили CNews в <
01.12.2011 Миниатурная клавиатура Verbatim

Компания Verbatim представила на рынке новую ультракомпактную клавиатуру Ultra-Slim Bluetooth Keyboard, которая может быть полезна как владельцам различных гаджетов, так и пользователям ПК, желающим мак
08.10.2011 Verbatim представила сверхскоростной стационарный жесткий диск

Компания Verbatim анонсировала настольный жесткий диск Verbatim Store n Save USB 3.0. Устройство поддерживает специальные функции безопасности. Жесткий диск предлагает емкость хранения до 3 Tб. Д
01.08.2011 Verbatim показала новый внешний винчестер

решения – голубой и розовый. Винчестер имеет 500 Гб памяти, на нем записаны приложения Nero BackItUp и Burn Essentials. Винчестеры отформатированы в FAT32 и оснащены кнопкой перехода в спящий режим. Verbatim показала новый внешний винчестер Стоимость диска составляет 100 долларов.
01.06.2011 Verbatim показала SSD-диск в 2.5-дюймовом корпусе

Компания Verbatim подготовила линейку новых твердотельных накопителей 2,5 дюймов SSD (Solid State Drive) с интерфейсом SATA II. Новые накопители станут идеальной заменой жестким дискам в решении вопросо
28.04.2011 Verbatim представляет высокоскоростной внешний SSD-накопитель

Компания Verbatim представила ультратонкий внешний SSD-накопитель с интерфейсом USB 3.0 в гладком прочном матовом алюминиевом корпусе. Емкостью диска составляет от 32 Гб до 128 Гб. Устройство поддержива
15.03.2011 Verbatim сделала флешку для автомобилей

Компания Verbatim разработала миниатюрный флеш-накопитель Store n Go USB Car Audio Storage, разработанный для автомобильных проигрывателей. Устройство имеет размер меньше монеты достоинством в 1 Евро им
14.03.2011 Verbatim показала беспроводную миниклавиатуру
21.02.2011 Складная клавиатура от Verbatim
16.02.2011 Verbatim удвоила емкость Blu-ray-дисков

Компания Verbatim представила на российском рынке новые перезаписываемые диски Verbatim Blu-ray Dual Layer (BD-RE DL 50GB 2x) емкостью 50 Гб. Производитель позиционирует диски Blu-ray Dual Layer

11.06.2010 Карманные и настольные накопители Verbatim с поддержкой USB 3.0

Компания Verbatim анонсирует на российском рынке появление новых внешних жестких дисков – USB 3.0 Portable Store ‘n’ Go и USB 3.0 Desktop. Оба накопителя поддерживают интерфейс USB 3.0 с максимальной ск
01.02.2010 Новый сетевой диск от Verbatim: встроенные FTP-сервер, BitTorrent, единая библиотека iTunes

Компания Verbatim представляет на российском рынке сетевой диск Gigabit NAS, обеспечивающий доступ к файлам и каталогам через компьютерную сеть и являющийся подходящим как для современного дома, так и д
25.11.2009 Флэш-накопители Verbatim с аппаратным шифрованием для нетбуков и ноутбуков

Компания Verbatim представила накопитель SSD Secure ExpressCard на базе флэш-памяти с шифрованием на аппаратном уровне. Решение доступно в версиях 16 и 32 ГБ и предназначено для использования в разъеме

28.10.2009 Verbatim выпустила внешний жесткий диск на 640 ГБ

Производитель лазерных носителей информации и портативной техники компания Verbatim представила на российском рынке новую модель внешнего жесткого диска – емкостью 640 ГБ. Устройство выполнено в компактном корпусе серебристого цвета, легко помещающемся в кармане пиджа
01.09.2009 Verbatim представила домашний медиацентр с терабайтным винчестером

Компания Verbatim представила мультимедийный центр на жестком диске MediaStation HD DVR, позволяющий записывать телепередачи, воспроизводить видео с DVD-плеера или видеомагнитофона, хранить и воспроизво
10.03.2009 Verbatim представил скоростную SDHC карту памяти на 32 ГБ

Компания Verbatim анонсировала новую SDHC карту памяти емкостью 32 ГБ, которая относится к самой высокой категории производительности из существующих на данный момент – Class 6. Новая карта памяти подхо
14.01.2009 Verbatim выпустил USB-флешки емкостью 32 ГБ

Компания Verbatim, производитель носителей для хранения информации, расширяет продуктовую линейку USB-накопителей Store‘n’Go за счет выпуска двух новых моделей – Executive и Mini Swivel – емкостью 32 ГБ
05.12.2008 Verbatim приступил к производству DVD+R DL с технологией LightScribe

Компания Verbatim объявила о начале выпуска первых в мире двухслойных дисков 8x DVD+R DL, сертифицированых по технологии LightScribe. Данные записываются на диск с максимально возможной на сегодня скоро
27.11.2008 Verbatim выпустила Blu-ray-диски объемом 50 ГБ

Компания Verbatim представила двухслойные диски BD-R 2x Dual Layer с объемом памяти 50 ГБ и скоростью записи 2х. Новый Blu-ray-диск от Verbatim подходит для записи фильмов высокого разрешения, ре
07.07.2008 Жесткие диски Verbatim: сохранность гарантирована

Компания вышла на рынок внешних жестких дисков не так давно, но уже добилась определенных успехов. Как известно, Verbatim является одним из лидеров на рынке устройств хранения информации и представляет широкий спектр продукции, начиная c флоппи-дисков, магнитооптических накопителей, CD и DVD и заканчивая

26.06.2008 Verbatim вернулся в Россию

Собирать прессу на торжественную церемонию открытия не стали: журналистов решили приглашать в новый офис по одному и говорить с глазу на глаз. Японское руководство (Verbatim — дочерняя компания Mitsubishi Kagaku Media) при этом не присутствовало, их заменили коллеги из Европы. Новая глава московского представительства Габриэла Качина (Gabriele Kaczyna
14.09.2007 Флеш-драйвы Verbatim: надежная защита личных файлов

Компания Verbatim совместно с Ergodata Distribution представляет на российском рынке новую линейку USB-носителей, которые, в дополнение к основной функции хранения данных, оснащены полной версией програ
12.07.2007 Verbatim приобрел поставщика внешних жестких дисков

ериканскую компанию SmartDisk Corporation, поставщика продукции для хранения данных в Соединенных Штатах. Приобретая бизнес внешних жестких дисков и сопутствующих цифровых решений компании SmartDisk, Verbatim становится глобальным поставщиком полного спектра переносных носителей информации. С годовым оборотом в $44 млн. в 2006 г., корпорация SmartDisk, расположенная в г. Ft. Myers, Флорида,
11.11.2004 Verbatim представила накопитель с камерой и микрофоном

Компания Verbatim выпустила на рынок новый флэш-накопитель, сочетающий в себе функции цифровой камеры и голосового рекордера. Модель Verbatim 5 in 1 Store 'n' Go позволяет сохранить до 3 тыс. фот
02.09.2004 Verbatim представил новые флэш-накопители

Компания Verbatim анонсировала новую линейку USB-накопителей под названием Store 'n' Go Pro. Устройство поддерживает скорость чтения, равную 23 МБ/сек, и скорость записи 14 МБ/сек. Модели будут доступны
09.06.2004 Verbatim анонсировал поставки двухслойных DVD+R

Компания Verbatim анонсировала планы по началу поставок двухслойных дисков DVD+R. Новые медиа-носители DVD+R со скоростью записи 2,4x увеличивают объем сохраняемой на одной стороне информации с 4,7 ГБ д
25.03.2003 Verbatim выпустил коврики к 300-летию Питера

На российском рынке появилась новая юбилейная коллекция ковриков Verbatim для мышки, приуроченной к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. Юбилейная серия ковриков состоит из шести мотивов: “Петербургская набережная”, “Петропавловская крепость”, “Мосты Пет
11.02.2003 Verbatim DVD+R 4x с покрытием Advanced AZO позволяет вдвое ускорить создание диска

  Вскоре на российском рынке появятся новейшие высокоскоростные диски Verbatim DVD+R 4x для записи данных и видео. Благодаря использованию новой технологии нанесения записывающего слоя - Advanced AZO, разработанной корпорацией Mitsubishi Chemical Media, новый чет
27.01.2003 Осторожно: на российском рынке появились поддельные CD-R Verbatim

  Корпорация Verbatim предупреждает потребителей о появлении в России поддельных упаковок дисков. Подделка представляет собой целлофанированную картонную упаковку, практически полностью имитирующую дизайн у
10.12.2002 Ergodata представила коллекцию дисков Verbatim Live it! необычного дизайна

Компания Ergodata сообщила о появлении на российском рынке новой коллекции потребительских аудио/видеопродуктов от компании Verbatim - Live it! Новинки ориентированы, прежде всего, на рынок домашних развлечений.   Концепция Live it! ("Живи этим!") превращает продукты, ориентированные на специалистов, в продукты, пре
16.10.2002 Осторожно: коврики от Verbatim подделывают

Корпорация Verbatim и компания Ergodata, партнер Verbatim в России, предупреждают российских потребителей о том, что недавно на рынке аксессуаров появились поддельные коврики Verbatim для мы
30.07.2002 Verbatim: десять лет в России

Корпорация Verbatim и компания Ergodata провели в Москве совместную пресс-конференцию, посвященную десятилетию работы Verbatim на российском рынке. Впервые продукция Verbatim появилась в Рос
19.03.2002 Verbatim разработала диск CD-R 32х

Компания Ergodata - партнер Verbatim на российском рынке - сообщила, что в начале марта корпорация Verbatim объявила о выходе носителя данных следующего поколения - CD-Recordable 32х 700 Мб. Полностью совместимый с
22.02.2002 Ergodata расширила ассортимент DVD-носителей от Verbatim

Компания Ergodata сообщила о поставках на российский рынок полного ассортимента DVD-носителей от Verbatim. В настоящее время это направление включает носители DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM и DVD+RW емкостью от 3,95 Гб до 9,4 Гб. Выпуск носителей стандарта DVD+R компания Verbatim начнет в п
19.11.2001 Verbatim выпустила 32х CD-R

Компания Verbatim анонсировала новые CD-R диски DataLifePlus со скоростью записи 32x. Новые диски имеют емкость 700 Мб (80 мин.) и новый записывающий слой Super Azo. Новые диски серии DataLifePlus подде

Публикаций - 69, упоминаний - 69

Verbatim и организации, системы, технологии, персоны:

Ergodata - Эргодата 45 13
Apple Inc 13156 9
Sony 6739 9
Samsung Electronics 11065 8
Philips 2099 6
Eastman Kodak - Кодак 509 5
Dell EMC 5180 5
Toshiba Corporation 2980 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
SanDisk 343 5
Seiko Epson Corporation 908 4
TDK 112 4
GlassBridge Enterprises - Imation 57 4
Mitsubishi Kagaku Media 10 4
Microsoft Corporation 25775 4
LG Electronics 3735 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
HP Inc. 5883 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
CMC Magnetics Corporation 15 3
Transcend Information 82 3
HP 3Com 681 3
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 3
Nero AG - Ahead Software AG 54 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Seagate Technology 766 3
Canon 1439 3
ViewSonic 325 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Freecom 8 2
LaCie 75 2
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 2
Новый диск 963 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
British Airways - British Midland International 127 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
Композит 99 1
Белый Ветер 365 1
Sony BMG 187 1
Warner 540 1
EMI Group 60 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Atlas Air - авиакомпания 2 1
Стример НПО 24 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
Delta Air Lines - Northwest Airlines - NWA 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Carl Zeiss AG 307 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 22
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 20
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 9
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 9
Аксессуары 4282 9
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
FDD - Floppy Disk Drive - НГМД - Накопитель на гибких магнитных дисках - Дискета 161 8
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 5
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 5
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Nero BackItUp 14 9
Microsoft Windows 16882 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Apple iTunes Store 1118 3
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 3
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Verbatim DVD+R 2 2
BBK Popcorn TV 17 2
Apple macOS 2419 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 1
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 1
Sony Bravia 251 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Google Picasa Web Albums 167 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 21 1
Transcend Elite 5 1
Microsoft Windows OEM - Original Equipment Manufacturer - версии продуктов, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением 15 1
Western Digital - WD My Passport - серия SSD 32 1
VK Combo 86 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
LaCie Rugged RAID 14 1
Transcend SSD Scope 15 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
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Даббах Арсений 23 2
Вислый Александр 20 1
Тихонов Александр 69 1
Заржецкий Александр 37 1
Лесин Михаил 28 1
Бобылев Сергей 15 1
Alberts Clive - Альбертс Клайв 1 1
Frankel Justin - Франкел Джастин 11 1
Yabe Hidetaka - Ябэ Хидетака 1 1
Давлетшин Анвар 5 1
Skippen Jim - Скиппен Джим 2 1
Квашенко Кирилл 3 1
Пантелеева Ольга 5 1
Kaczyna Gabriele - Качина Габриэла 1 1
Луханин Виктор 1 1
Perez Antonio - Перес Антонио 7 1
Жажков Александр 2 1
Цуриков Николай 1 1
Csilics Maria - Силич Мария 1 1
Fanning Shawn - Фэнинг Шон 16 1
Ягнюков Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Япония 13807 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Европа 24964 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Китай - Тайвань 4245 4
США - Висконсин 118 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Украина 7928 2
США - Калифорния 4829 2
Япония - Токио 1020 2
США - Техас 1048 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
США - Флорида 786 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
США - Северная Каролина 328 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 177 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
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