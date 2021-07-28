Verbatim объявляет о выходе новых устройств серии Executive Fingerprint Secure ти системы, обеспечивая намного более высокий уровень безопасности, чем программное шифрование. После настройки отпечатка пальца с помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения диски Verbatim Fingerprint Secure можно использовать в операционных системах ПК и Mac. Благодаря интерфейсу USB 3.2 GEN 1 с разъемом USB-C эти накопители обеспечивают сверхбыстрый обмен данными со ск

Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim Verbatim без Mitsubishi Компания CMC Magnetics приобрела компанию Verbatim, производителя носителей информации. Соответствующее соглашение в ходе переговоров было достигнуто с корпорацией Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, теперь бывшим владельцем V

Verbatim объявила о назначении нового регионального президента компании ается в Токио, Япония, чтобы занять позицию генерального менеджера департамента корпоративного маркетинга в Mitsubishi Chemical Corp. «Для меня это большая радость и честь – занять ключевую позицию в Verbatim, компании с богатым и всемирно известным 50-летним наследием в области хранения данных, – сказал Клайв Альбертс (Clive Alberts ). - Мы стремимся продолжать укреплять наше лидерство в о

Verbatim раскрывает потенциал USB 3.0 Используя все возможности интерфейса USB 3.0, новые жёсткие диски Verbatim позволяют быстро создавать резервные копии программного окружения, хранить большие данные и за считанные минуты разворачивать информационную среду на новых компьютерах. В серию новых п

Verbatim намерена выйти на рынок 3D-печати Компания Verbatim планирует в сентябре текущего года представить полимерные расходные материалы на основе термопластиков PLA и ABS, что позволит компании выйти на рынок 3D-печати. Как сообщили CNews в <

Миниатурная клавиатура Verbatim Компания Verbatim представила на рынке новую ультракомпактную клавиатуру Ultra-Slim Bluetooth Keyboard, которая может быть полезна как владельцам различных гаджетов, так и пользователям ПК, желающим мак

Verbatim представила сверхскоростной стационарный жесткий диск Компания Verbatim анонсировала настольный жесткий диск Verbatim Store n Save USB 3.0. Устройство поддерживает специальные функции безопасности. Жесткий диск предлагает емкость хранения до 3 Tб. Д

Verbatim показала новый внешний винчестер решения – голубой и розовый. Винчестер имеет 500 Гб памяти, на нем записаны приложения Nero BackItUp и Burn Essentials. Винчестеры отформатированы в FAT32 и оснащены кнопкой перехода в спящий режим. Verbatim показала новый внешний винчестер Стоимость диска составляет 100 долларов.

Verbatim показала SSD-диск в 2.5-дюймовом корпусе Компания Verbatim подготовила линейку новых твердотельных накопителей 2,5 дюймов SSD (Solid State Drive) с интерфейсом SATA II. Новые накопители станут идеальной заменой жестким дискам в решении вопросо

Verbatim представляет высокоскоростной внешний SSD-накопитель Компания Verbatim представила ультратонкий внешний SSD-накопитель с интерфейсом USB 3.0 в гладком прочном матовом алюминиевом корпусе. Емкостью диска составляет от 32 Гб до 128 Гб. Устройство поддержива

Verbatim сделала флешку для автомобилей Компания Verbatim разработала миниатюрный флеш-накопитель Store n Go USB Car Audio Storage, разработанный для автомобильных проигрывателей. Устройство имеет размер меньше монеты достоинством в 1 Евро им

Verbatim удвоила емкость Blu-ray-дисков Компания Verbatim представила на российском рынке новые перезаписываемые диски Verbatim Blu-ray Dual Layer (BD-RE DL 50GB 2x) емкостью 50 Гб. Производитель позиционирует диски Blu-ray Dual Layer

Карманные и настольные накопители Verbatim с поддержкой USB 3.0 Компания Verbatim анонсирует на российском рынке появление новых внешних жестких дисков – USB 3.0 Portable Store ‘n’ Go и USB 3.0 Desktop. Оба накопителя поддерживают интерфейс USB 3.0 с максимальной ск

Новый сетевой диск от Verbatim: встроенные FTP-сервер, BitTorrent, единая библиотека iTunes Компания Verbatim представляет на российском рынке сетевой диск Gigabit NAS, обеспечивающий доступ к файлам и каталогам через компьютерную сеть и являющийся подходящим как для современного дома, так и д

Флэш-накопители Verbatim с аппаратным шифрованием для нетбуков и ноутбуков Компания Verbatim представила накопитель SSD Secure ExpressCard на базе флэш-памяти с шифрованием на аппаратном уровне. Решение доступно в версиях 16 и 32 ГБ и предназначено для использования в разъеме

Verbatim выпустила внешний жесткий диск на 640 ГБ Производитель лазерных носителей информации и портативной техники компания Verbatim представила на российском рынке новую модель внешнего жесткого диска – емкостью 640 ГБ. Устройство выполнено в компактном корпусе серебристого цвета, легко помещающемся в кармане пиджа

Verbatim представила домашний медиацентр с терабайтным винчестером Компания Verbatim представила мультимедийный центр на жестком диске MediaStation HD DVR, позволяющий записывать телепередачи, воспроизводить видео с DVD-плеера или видеомагнитофона, хранить и воспроизво

Verbatim представил скоростную SDHC карту памяти на 32 ГБ Компания Verbatim анонсировала новую SDHC карту памяти емкостью 32 ГБ, которая относится к самой высокой категории производительности из существующих на данный момент – Class 6. Новая карта памяти подхо

Verbatim выпустил USB-флешки емкостью 32 ГБ Компания Verbatim, производитель носителей для хранения информации, расширяет продуктовую линейку USB-накопителей Store‘n’Go за счет выпуска двух новых моделей – Executive и Mini Swivel – емкостью 32 ГБ

Verbatim приступил к производству DVD+R DL с технологией LightScribe Компания Verbatim объявила о начале выпуска первых в мире двухслойных дисков 8x DVD+R DL, сертифицированых по технологии LightScribe. Данные записываются на диск с максимально возможной на сегодня скоро

Verbatim выпустила Blu-ray-диски объемом 50 ГБ Компания Verbatim представила двухслойные диски BD-R 2x Dual Layer с объемом памяти 50 ГБ и скоростью записи 2х. Новый Blu-ray-диск от Verbatim подходит для записи фильмов высокого разрешения, ре

Жесткие диски Verbatim: сохранность гарантирована Компания вышла на рынок внешних жестких дисков не так давно, но уже добилась определенных успехов. Как известно, Verbatim является одним из лидеров на рынке устройств хранения информации и представляет широкий спектр продукции, начиная c флоппи-дисков, магнитооптических накопителей, CD и DVD и заканчивая

Verbatim вернулся в Россию Собирать прессу на торжественную церемонию открытия не стали: журналистов решили приглашать в новый офис по одному и говорить с глазу на глаз. Японское руководство (Verbatim — дочерняя компания Mitsubishi Kagaku Media) при этом не присутствовало, их заменили коллеги из Европы. Новая глава московского представительства Габриэла Качина (Gabriele Kaczyna

Флеш-драйвы Verbatim: надежная защита личных файлов Компания Verbatim совместно с Ergodata Distribution представляет на российском рынке новую линейку USB-носителей, которые, в дополнение к основной функции хранения данных, оснащены полной версией програ

Verbatim приобрел поставщика внешних жестких дисков ериканскую компанию SmartDisk Corporation, поставщика продукции для хранения данных в Соединенных Штатах. Приобретая бизнес внешних жестких дисков и сопутствующих цифровых решений компании SmartDisk, Verbatim становится глобальным поставщиком полного спектра переносных носителей информации. С годовым оборотом в $44 млн. в 2006 г., корпорация SmartDisk, расположенная в г. Ft. Myers, Флорида,

Verbatim представила накопитель с камерой и микрофоном Компания Verbatim выпустила на рынок новый флэш-накопитель, сочетающий в себе функции цифровой камеры и голосового рекордера. Модель Verbatim 5 in 1 Store 'n' Go позволяет сохранить до 3 тыс. фот

Verbatim представил новые флэш-накопители Компания Verbatim анонсировала новую линейку USB-накопителей под названием Store 'n' Go Pro. Устройство поддерживает скорость чтения, равную 23 МБ/сек, и скорость записи 14 МБ/сек. Модели будут доступны

Verbatim анонсировал поставки двухслойных DVD+R Компания Verbatim анонсировала планы по началу поставок двухслойных дисков DVD+R. Новые медиа-носители DVD+R со скоростью записи 2,4x увеличивают объем сохраняемой на одной стороне информации с 4,7 ГБ д

Verbatim выпустил коврики к 300-летию Питера На российском рынке появилась новая юбилейная коллекция ковриков Verbatim для мышки, приуроченной к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. Юбилейная серия ковриков состоит из шести мотивов: “Петербургская набережная”, “Петропавловская крепость”, “Мосты Пет

Verbatim DVD+R 4x с покрытием Advanced AZO позволяет вдвое ускорить создание диска Вскоре на российском рынке появятся новейшие высокоскоростные диски Verbatim DVD+R 4x для записи данных и видео. Благодаря использованию новой технологии нанесения записывающего слоя - Advanced AZO, разработанной корпорацией Mitsubishi Chemical Media, новый чет

Осторожно: на российском рынке появились поддельные CD-R Verbatim Корпорация Verbatim предупреждает потребителей о появлении в России поддельных упаковок дисков. Подделка представляет собой целлофанированную картонную упаковку, практически полностью имитирующую дизайн у

Ergodata представила коллекцию дисков Verbatim Live it! необычного дизайна Компания Ergodata сообщила о появлении на российском рынке новой коллекции потребительских аудио/видеопродуктов от компании Verbatim - Live it! Новинки ориентированы, прежде всего, на рынок домашних развлечений. Концепция Live it! ("Живи этим!") превращает продукты, ориентированные на специалистов, в продукты, пре

Осторожно: коврики от Verbatim подделывают Корпорация Verbatim и компания Ergodata, партнер Verbatim в России, предупреждают российских потребителей о том, что недавно на рынке аксессуаров появились поддельные коврики Verbatim для мы

Verbatim: десять лет в России Корпорация Verbatim и компания Ergodata провели в Москве совместную пресс-конференцию, посвященную десятилетию работы Verbatim на российском рынке. Впервые продукция Verbatim появилась в Рос

Verbatim разработала диск CD-R 32х Компания Ergodata - партнер Verbatim на российском рынке - сообщила, что в начале марта корпорация Verbatim объявила о выходе носителя данных следующего поколения - CD-Recordable 32х 700 Мб. Полностью совместимый с

Ergodata расширила ассортимент DVD-носителей от Verbatim Компания Ergodata сообщила о поставках на российский рынок полного ассортимента DVD-носителей от Verbatim. В настоящее время это направление включает носители DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM и DVD+RW емкостью от 3,95 Гб до 9,4 Гб. Выпуск носителей стандарта DVD+R компания Verbatim начнет в п