Verbatim объявляет о выходе новых устройств серии Executive Fingerprint Secure

Verbatim расширяет линейку решений для хранения данных, дополняя ее новыми внешними жесткими дисками и твердотельными накопителями с поддержкой технологий шифрования и биометрического сканирования, которые гарантируют безопасное и полностью защищенное хранение конфиденциальных данных в соответствии с требованиями Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Новые жесткие диски Executive Fingerprint Secure (емкостью 1 ТБ или 2 ТБ) и твердотельные накопители Executive Fingerprint Secure (емкостью 512 МБ или 1 ТБ) имеют элегантный алюминиевый корпус и обеспечивают безупречное шифрование всех данных на диске в режиме реального времени с использованием технологии аппаратного шифрования AES с размером ключа 256 бит и сканера отпечатка пальца. Все содержимое диска полностью шифруется и надежно защищено от несанкционированного доступа даже в случае потери или кражи накопителя.

Встроенная система распознавания отпечатка пальца обеспечивает доступ до восьми авторизованных пользователей и одного администратора. После настройки зарегистрированные пользователи могут блокировать и разблокировать устройство всего за пару секунд с помощью отпечатка пальца. Твердотельный накопитель или жесткий диск не сохраняет пароли на компьютере или в постоянной памяти системы, обеспечивая намного более высокий уровень безопасности, чем программное шифрование.

После настройки отпечатка пальца с помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения диски Verbatim Fingerprint Secure можно использовать в операционных системах ПК и Mac. Благодаря интерфейсу USB 3.2 GEN 1 с разъемом USB-C эти накопители обеспечивают сверхбыстрый обмен данными со скоростью до 5 Гбит/с. В их комплект поставки также входит кабель USB-C — USB-A с адаптером USB-C для подключения к самым разным устройствам. Кроме того, после регистрации отпечатка пальца возможно подключение к телевизору — функция, недоступная для обычных дисков с шифрованием данных.

В комплект поставки входит программное обеспечение Nero Backup для Windows, с помощью которого пользователи смогут создавать резервные копии файлов, папок и всего содержимого диска с ноутбука или ПК, а также планировать регулярное резервное копирование данных, которое будет выполняться автоматически в указанное время.

Рекомендованная розничная цена жесткого диска Executive Fingerprint Secure составляет 8500 рублей за модель емкостью 1 ТБ (артикул 53652) и 10700 рублей за модель емкостью 2 ТБ (артикул 53653).

Рекомендованная розничная цена твердотельного накопителя Executive Fingerprint Secure составляет 9100 рублей за модель емкостью 512 ГБ (артикул 53656) и 13900 за модель емкостью 1 ТБ (артикул 53657).