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Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
|Коротин Павел 31 2
|Мерзляков Антон 16 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Горький Максим 17 1
|Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Иванов Сергей 388 1
|Кузнецов Виктор 12 1
|Лисовский Евгений 20 1
|Галушко Евгений 14 1
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