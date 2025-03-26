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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Санкт-Петербург Дворцовая площадь


26.03.2025 «МегаФон»: Куршская коса и контрастный Стамбул: куда москвичи поедут на майские праздники 1
02.07.2024 «МегаФон» отправил бриг с Алыми парусами в стабильное интернет-плавание 1
20.03.2024 Самокаты «Яндекс Go» вернулись в Санкт-Петербург после зимы 1
29.06.2023 Плавучие «вышки» билайна обеспечили связью гостей «Алых парусов» 1
19.04.2023 Петербуржцы первыми в России поедут на самокатах разработки «Яндекса» 1
25.06.2021 Аналитика МТС: где петербуржцы чаще всего пользуются связью 5G 1
31.05.2021 МТС открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге 1
02.04.2020 Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла вдвое, превысив 1 млрд рублей 2
08.06.2018 МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира 1
04.10.2017 В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond 1
07.02.2014 Navitel обновил карты 1
10.06.2013 На Невском проспекте в Петербурге появился бесплатный Wi-Fi от «Дом.ru» 1
21.06.2012 «Ростелеком» открыл мобильный офис электронного правительства 1
15.05.2008 Сотовые операторы прошли испытание Кубком УЕФА 1
15.01.2008 Новый год: SMS-трафик подскочил в 6 раз 1
30.10.2007 BCC Company модернизировала инфраструктуру филиала ВТБ в Петербурге 1
25.03.2003 Verbatim выпустил коврики к 300-летию Питера 2
20.09.2001 Санкт-Петербург продолжают строить в интернете 1
21.11.2000 Эрмитаж и "Голден Телеком" развивают сотрудничество 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
МегаФон 9072 2
Yandex - Яндекс 7518 2
Ростелеком 9817 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Verbatim 67 1
Ergodata - Эргодата 45 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
Telegram Group 2088 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 15 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 206 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 17 2
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 2
Кронштадтский хлебозавод 2 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 13 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 10 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 41 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 3 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Петровский стадион 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2835 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Газпром ПАО 1351 1
Белорусский государственный цирк 1 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 14 1
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 8 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 4 1
Севкабель Порт 7 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7924 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2209 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28079 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1195 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3538 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16160 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20869 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17206 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9424 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8561 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24723 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4637 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6448 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7797 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7443 2
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Пропускная способность - Bandwidth 1761 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13912 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8239 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 133 1
Часы - Watch 953 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5362 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11748 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13435 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7546 1
МТС 5G-сеть 19 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 597 2
Google Android 14137 1
Apple iOS 7890 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 1
VK - Mail.ru Maps.me 52 1
OpenStreetMap - OSM 56 1
Яндекс.Плюс 197 1
Google YouTube - Видеохостинг 2778 1
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ByteDance - TikTok 262 1
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Коротин Павел 31 2
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Горький Максим 17 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Щеголев Игорь 698 1
Никифоров Николай 1136 1
Иванов Сергей 388 1
Кузнецов Виктор 12 1
Лисовский Евгений 20 1
Галушко Евгений 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 19
Россия - РФ - Российская федерация 146585 13
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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