Петербуржцы первыми в России поедут на самокатах разработки «Яндекса»

С 19 апреля 2023 г. самокаты «Яндекс Go» снова появятся в Санкт-Петербурге. Для аренды доступны Wind, новые модели самокатов «Яндекса» собственной разработки. Это первые в мире арендные устройства с двумя амортизаторами — и передними, и задними. Вместе с увеличенным дорожным просветом это подарит новый опыт комфортного передвижения по городу, даже по неровным дорогам и брусчатке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

У самоката широкая и короткая платформа — так удобно ездить одному и практически невозможно вдвоём, что важно для безопасности. Встроенные поворотники помогут заранее предупредить о своем маневре на дороге, а мощный фонарик увеличит видимость в пути в темное время суток. Руль стал шире, что сделало самокат более устойчивым, а радиус поворота значительно уменьшился — так удобнее разворачиваться на узких улицах.

Максимальная скорость самокатов — 20 км/ч. Они автоматически плавно снижают скорость в зонах, где гуляет много людей, — например на набережной Мойки. «Медленные зоны» выделены на основе технологий «Яндекса» в зависимости от плотности пешеходного потока, его средней скорости, близости школ, детских садов и площадок. Некоторые зоны — например, Дворцовую площадь или Адмиралтейскую набережную — нужно будет миновать пешком, ездить на самокатах там запрещено. Самокат автоматически определит положение на карте и снизит или отключит скорость.

Самокат «Яндекса»

Перед первой поездкой «Яндекс Go» показывает простую короткую инструкцию о том, как управлять самокатом и ездить безопасно. Например, нельзя вставать на один самокат вдвоём или пить алкоголь до и во время поездки — такие правила. Приложение предложит маршруты специально для самокатов — с учетом проезда по велосипедным дорожкам и тротуарам.

Жизнь и здоровье пользователей во время поездки застрахованы. Базовая страховка уже включена в стоимость аренды, а за 1 руб./мин можно добавить расширенную страховку, которая покрывает, например, ремонт смартфона, если он повредится в пути.

Арендовать самокаты можно по тарифам «Фикс» и «Поминутный». В последнем стоимость составит 50 руб. за бронь, а тариф — от 6 руб. в минуту. Подписчикам «Яндекс плюса» сервис вернет 5% от стоимости поездки баллами. Также можно подключить абонемент за 399 руб. в месяц. С ним старт по всем тарифам и 15 минут паузы в поездке будут бесплатными.

С одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов одновременно. Для аренды нескольких самокатов нужно нажать на кнопку «Еще один самокат» или отсканировать QR-код на его корпусе.