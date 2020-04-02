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Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла вдвое, превысив 1 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты Телеком Мобильная связь Big Data

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги работы направления больших данных (Big Data) за 2019 г. За прошлый год эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике больших данных вырос в два раза и составил 1,057 млрд руб. При этом доход от внешней монетизации увеличился на 70%. Драйверами роста выручки стали направление геоаналитики и продукты для финансовых организаций.

Сервисы геоаналитики стали лидером по темпам роста выручки в 2019 г.: доходы оператора от внешних проектов выросли более чем в 10 раз по сравнению с 2018 г. В прошлом году Tele2 продолжил сотрудничество с ДИТ Москвы. Например, специалисты по данным (Data Scientists) оператора выполнили анализ структуры населения региона, динамики ее изменения, трафика пассажиров в метро на вход и выход в привязке ко времени суток.

Также в 2019 г. Tele2 реализовал масштабный проект на основе технологий Big Data в Санкт-Петербурге. Компания проанализировала для Комитета по туризму Ленинградской области портрет и географию посетителей фестиваля «Чудо света», который прошел в ноябре на Дворцовой площади Северной столицы. В 2020 г. после стабилизации эпидемиологической обстановки и восстановления сферы туризма Tele2 продолжит анализировать структуру внешнего и внутреннего туристического потока Северной столицы.

На втором месте по динамике роста выручки – решения для финансовых организаций и кредитных учреждений: на 86% увеличился доход от услуг рискового скоринга, верификации и других сервисов. Эти продукты стали более востребованными, так как Tele2 постоянно совершенствует модели и расширяет число сегментов целевой аудитории, учитывая особенности бизнеса разных заказчиков.

Одной из ключевых внутренних инициатив 2019 г. стал проект Smart Capacity – умное управление емкостью сети оператора. На основе предиктивной аналитики специалисты Tele2 находят потенциальные «узкие места» и расширяют емкость сети там, где это необходимо. Это высокоприоритетная задача, так как такой подход позволяет увеличить эффективность инвестиций в инфраструктуру и предоставить клиентам качественный сервис и высокую скорость мобильного интернета.

В 2019 г. Tele2 поставил на поток использование предиктивной аналитики для повышения эффективности бизнеса. Так, десятки коммерческих и технических показателей работы оператора оцениваются в горизонте ближайших трех месяцев. Точность модели позволяет планировать работу разных подразделений и принимать верные управленческие решения.

В 2020 г. Tele2 инвестирует в развитие аналитики больших данных и искусственного интеллекта до 100 млн руб. Компания сфокусируется на нескольких ключевых направлениях, которые принесут максимальный эффект по возврату инвестиций. В прошлом году размер инвестиций составил 50 млн руб.

Увеличить отдачу от работы подразделения Big Data в том числе позволила реорганизация функции. В 2019 г. Tele2 запустила центр компетенций по анализу больших данных, сфокусировалась на автоматизации процессов и масштабировании, создала продуктовые agile-команды, которые отвечают за разные направления бизнеса: инсайты (поиск инновационных решений для внутренних заказчиков), ритейл, эффективность процессов, геоаналитику, финансовые сервисы, сегментацию.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2, сказал: «Все продукты и технологии для внешнего рынка мы сначала реализуем внутри компании. Наша первоочередная задача – использовать анализ больших данных для роста эффективности нашего бизнеса. Результаты 2019 г. говорят сами за себя: эффект от проведения внешних и внутренних проектов с использованием больших данных превысил 1 млрд руб. Важно, что для оценки отдачи от реализации внутренних проектов мы подбираем подходящую методологию вместе с финансистами Tele2, поэтому все показатели эффективности подтверждены экспертами по финансам. В прошлом году мы совершили качественный рывок в том числе и благодаря трансформации роли подразделения Big Data внутри компании. От функции исполнителя мы перешли к роли драйвера изменений. Продуктовые команды в дирекции, которые отвечают за разные направления бизнеса, видят зоны для улучшения: определяют приоритеты, потенциал, инвестируют ресурсы, создают решения для сокращения времени вывода продукта на рынок. Наш принцип – проводить быстрые и недорогие пилоты – позволяет одновременно тестировать десятки гипотез со средним time to market в четыре недели. Стратегические партнерства с бизнес-заказчиками дают возможность оперативно внедрять и развивать самые успешные продукты. В будущем мы ожидаем роста выручки от геоаналитических продуктов и сотрудничества с ДИТ Москвы, правительствами регионов России и внешними бизнес-заказчиками».

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