«МегаФон»: Сочи или Москва: куда поедут красноярцы на майские праздники

Жители Красноярского края уже определились с путешествиями на предстоящие майские праздники. Согласно совместному исследованию «МегаФона» и сервиса покупки авиа‑ и ж/д билетов «Купибилет», в топе направлений оказались Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Эти локации второй год подряд остаются наиболее популярными у красноярцев и россиян в целом, даже несмотря на рост цен на авиабилеты. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сочи стали основной локацией для длинных весенних выходных. Основной точкой притяжения для сибирских путешественников в городе стал Олимпийский парк – главный объект зимних Олимпийских игр 2014 г. и одно из мест проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. На него приходится 43% от общего числа туристов из Красноярского края. Также жители региона, находясь в летней столице страны, посещают Розу Хутор (27%) и парк Ривьера (20%).

По данным «Купибилет», вторым по популярности городом для путешествий стала Москва. Не исключено, что для многих сибиряков столица является транзитной точкой в дальнейших путешествиях. Те же красноярцы, кто целенаправленно едет в Белокаменную, чтобы погулять, идут в Парк Победы (16% от общего количества туристов), на Красную площадь (14%), Парк Зарядье (12%), ВДНХ (10%) и Старый Арбат (9%). Как отмечают аналитики оператора, в прошлом году в Москве на майских праздниках побывало на 27% больше красноярцев, чем в 2023 г.

Замыкает топ-3 северная столица нашей страны. Приезжая в город на Неве, 41% красноярских туристов первым делом посещают Стрелку Васильевского острова, а потом через Дворцовый мост идут на Дворцовую площадь. Также в топ достопримечательностей у сибиряков вошли Петропавловская крепость и Парк 300-летия Санкт-Петербурга, расположенный на берегу Финского залива.

Как отмечают аналитики «МегаФона», за пределы родного региона на майские праздники активно выезжают красноярцы в возрасте от 36 до 45 лет — это 38% туристов, на втором месте те, кому от 26 до 35 лет — их 28%. При этом женщины чаще мужчин выбирают поездки в другие города страны, мужчин в общем потоке майских путешественников только 47%.