Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Екатеринбург Арена футбольный стадион
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 18
Екатеринбург Арена и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
|Глухов Владимир 3 1
|Гусев Сергей 44 1
|Куликов Сергей 37 1
|Юрьев Вадим 3 1
|Первунинских Дмитрий 1 1
|Минниханов Рифкат 15 1
|Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
|Женихов Алексей 61 1
|Дубынин Дмитрий 20 1
|Чемезов Олег 3 1
|Байкалова Юлия 1 1
|Исаев Нариман 1 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Половинка Александр 1 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Елизаров Андрей 17 1
|Корогодин Андрей 4 1
|Ван Флотен Константин 1 1
|Горький Максим 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.