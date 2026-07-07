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Екатеринбург Арена футбольный стадион

СОБЫТИЯ

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07.07.2026 «Ростелеком» и ГК PitON наметили направления совместной работы 1
12.03.2025 «МегаФон» запустил 4G на крупнейшей ледовой арене Урала 1
29.07.2022 Минцифры: почти 50 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ получено по Карте болельщика 1
25.07.2022 Почти 50 тыс. карт болельщика оформлено в России 1
11.07.2022 Минцифры: подано более 44 тыс. заявлений на оформление Карты болельщика 2
15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом 1
02.12.2020 «Росатом» вывел на рынок цифровой продукт для комплексной безопасности крупных объектов 1
02.12.2020 «Ростелеком» создает проект телеком-инфраструктуры для Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
22.08.2019 МТС построила indoor-сеть в первом на Урале аутлет-центре 1
07.08.2019 «КРОК» обеспечил безопасность стадиона «ВТБ Арена» 1
08.06.2018 МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира 2
15.05.2018 «Мегафон» построил к ЧМ 2018 крупную базовую станцию на Урале 1
23.04.2018 КРОК создал инфраструктуру стадиона «Екатеринбург Арена» 2
27.03.2018 «Умные» решения «Ростеха» вызвали повышенный интерес на выставке в Амстердаме 1
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Екатеринбург Арена и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10635 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15588 2
Крок - Croc 1956 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 264 1
Ростелеком 10871 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3434 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3085 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 1
Extreme Networks 110 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 7
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 6
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 56 4
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 3
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 3
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 3
Открытие Арена - стадион 21 3
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 3
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 2
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 2
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - ЦеСИС НИКИРЭТ - Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники 5 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 41 2
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 10 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 104 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ Уралмаш ЕМУП - Спортивный комплекс (стадион) 1 1
ЕКАД - Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога 4 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 1
МосКино - сеть кинотеатров 12 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 68 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 79 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 76 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 50 1
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
РЖД Арена - Стадион 2 1
Киномакс - сеть кинотеатров 13 1
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 6 1
Арена ЦСКА - ВЭБ Арена 7 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
УГМК Арена - многофункциональная ледовая арена в Екатеринбурге 7 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 180 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1057 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
Екатеринбургский метрополитен 8 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2834 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4366 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9387 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1580 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15975 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26152 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10042 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17873 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29571 3
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Металлоискатель - металлодетектор - миноискатель 35 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13412 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12098 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6370 1
Пропускная способность - Bandwidth 1892 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11466 1
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 372 1
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Синхронный перевод - Simultaneous translation 97 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 4
Росатом - Пилот СКУД 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6201 2
Google Android 15171 1
Apple iOS 8543 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
Глухов Владимир 3 1
Гусев Сергей 44 1
Куликов Сергей 37 1
Юрьев Вадим 3 1
Первунинских Дмитрий 1 1
Минниханов Рифкат 15 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Женихов Алексей 61 1
Дубынин Дмитрий 20 1
Чемезов Олег 3 1
Байкалова Юлия 1 1
Исаев Нариман 1 1
Солнцева Екатерина 62 1
Ушацкий Андрей 105 1
Половинка Александр 1 1
Патрикеев Алексей 8 1
Елизаров Андрей 17 1
Корогодин Андрей 4 1
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Горький Максим 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4458 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3316 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3553 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1767 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2513 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3029 4
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Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 3
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19406 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1904 2
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Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 72 1
Казахстан - Южный Казахстан - Алматинская область 14 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5461 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Дворцовая площадь 20 1
Россия - Чапаево 10 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Велижский район - Велиж 6 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Западнодвинский район - Западная Двина 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18986 1
Казахстан - Республика 6007 1
Европа 24910 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Беларусь - Белоруссия 6257 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8501 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3443 1
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Италия - Итальянская Республика 4495 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2033 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3158 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2811 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 2241 1
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Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6602 1
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1272 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 977 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3129 1
Спорт - Хоккей 267 1
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 33 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5711 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 157 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27076 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 207 1
POI - points of interest 173 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 314 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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