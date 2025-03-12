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«МегаФон» запустил 4G на крупнейшей ледовой арене Урала

Инженеры «МегаФона» обеспечили качественное покрытие сети четвертого поколения на новой домашней площадке ХК «Автомобилист» — «УГМК-Арене». В день открытия объекта тысячи болельщиков хоккея смогли поделиться своими впечатлениями от мачта екатеринбургской команды с ЦСКА. В понедельник 10 марта 2025 г. зрители и сотрудники прокачали объем трафика, которого хватило бы на просмотр около 1000 хоккейных матчей в режиме онлайн. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Площадь нового спортивного объекта составляет более 98 тыс. кв. метров. Разнесенное по трибунам и этажам здания антенное индор-оборудование позволяет обеспечить устойчивый 4G-сигнал внутри всего сооружения. Установленная базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах: среднечастотный слой обеспечивает необходимую емкость сети с учетом вместимости арены, а высокочастотный — гарантирует высокую скорость мобильного интернета.

Также базовая станция поддерживает технологию MIMO 4×4, которая способна принимать сигналы от большого количества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. В комбинации с высокочастотными диапазонами стандарта LTE увеличивается пропускная способность сети и повышается пиковая скорость мобильного интернета. Сейчас мобильный интернет на площадке может разгоняться до 80 Мбит/с.

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«Наша команда обладает большой экспертизой в организации индор-покрытия масштабных локаций. Такое оборудование гарантирует устойчивое 4G-покрытие на “Екатеринбург-Арене”, в спортивном комплексе “Уралец” и на площадке “Екатеринбург-Экспо”. Теперь подобный объект появился и на крупнейшей ледовой арене Урала. Уверены, что она станет знаковым местом для хоккейных болельщиков, ценителей других видов спорта и искусства — всех гостей мероприятий. Зрители, спортсмены и сотрудники ледовой арены смогут делиться впечатлениями и вести онлайн-трансляции в высоком качестве, пользоваться современными цифровыми услугами», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

«Крытый многофункциональный комплекс ”УГМК-Арена” — это уникальный спортивный объект, способный вместить при проведении хоккейных матчей более 12,5 тыс. зрителей, а во время концертных программ — 15 тыс. гостей. Здесь будет тренироваться и проводить матчи хоккейный клуб “Автомобилист”, для которого арена теперь новый дом. Площадка станет домашней и для женского баскетбольного клуба “УГМК”. Кроме того, спортивный объект сможет принимать крупные соревнования по фигурному катанию, керлингу, футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта», — отметил главный инженер АО «Ледовая арена» Нариман Исаев.

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