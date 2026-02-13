Разделы

УГМК Арена многофункциональная ледовая арена в Екатеринбурге


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.02.2026 УЦСБ и ГК «Рубеж» внедрили комплексную систему безопасности на «УГМК-Арене» 2
15.04.2025 «Русская Инфраструктурная Компания» создала инфраструктуру связи на территории «УГМК-Арены» в городе Екатеринбурге 2
13.03.2025 Интернет оператора «Мотив» «летает» на новом ледовом объекте Екатеринбурга 1
12.03.2025 «МегаФон» запустил 4G на крупнейшей ледовой арене Урала 2
06.03.2025 Уральский оператор «Мотив» обеспечил болельщиков хоккея на «УГМК-Арене» скоростным интернетом и стабильной связью 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

УГМК Арена и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10099 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 292 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9245 2
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 7 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14635 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 1
Ростелеком 10414 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 3
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 3
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 8 3
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 14 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5193 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25551 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9455 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17175 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 843 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32021 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4465 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4852 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21810 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25696 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2384 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 85 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 568 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8480 1
Kaspersky Neuromorphic Platform - KNP 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5921 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 161 1
Золотарев Андрей 18 2
Женихов Алексей 58 2
Исаев Нариман 1 1
Литвяков Павел 1 1
Кочетков Виталий 2 1
Чуб Александр 43 1
Елизаров Андрей 16 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4326 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3211 4
Россия - УФО - Свердловская область 1796 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1458 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2242 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1105 1
Россия - ЦФО - Брянская область 387 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 460 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 446 1
Россия - УФО - Курганская область 594 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 738 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 3
Спорт - Хоккей 264 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 3
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 55 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
