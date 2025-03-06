Уральский оператор «Мотив» обеспечил болельщиков хоккея на «УГМК-Арене» скоростным интернетом и стабильной связью

Уральский оператор «Мотив» реализовал мероприятия по организации связи внутри «УГМК-Арены». В результате на трибунах ледовой площадки обеспечена стабильная голосовая связь и высокоскоростной интернет. Болельщики с SIM-картой «Мотив», даже при полной посадке на 12 тыс. мест, смогут делиться видео, отправлять фото и совершать звонки. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив».

Связь Мотив на «УГМК-Арене» прошла испытание на первом матче, который состоялся в рамках Молодежной Хоккейной Лиги. Событие собрало более половины зрителей, и только абоненты «Мотив» смогли в полной мере воспользоваться всеми возможностями своих смартфонов. Всего абоненты «Мотив» за время игры скачали более 100 ГБ интернет-трафика, а общее время голосовых вызовов превысило 1500 минут.

«Как уральский оператор связи, «Мотив» рад быть частью значимых событий, которые объединяют уральцев. Хоккей с шайбой традиционно собирает полные трибуны болельщиков. Мы гордимся тем, что стали первым и на сегодняшний день единственным мобильным оператором, обеспечившим связь на данной площадке», – отметил Андрей Золотарев, коммерческий директор сотового оператора «Мотив».

Компания планирует и дальше развивать инфраструктуру связи на ключевых объектах Екатеринбурга и Свердловской области.