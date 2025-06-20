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Дубынин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Пользователи Мах смогут переводить деньги через Систему быстрых платежей 2
Какие финтех-инновации внедряет НСПК 1
17.10.2024 Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется 1
10.10.2024 Универсальный QR-код работает во всей сети СБП 1
30.08.2024 В «СБПэй» появилась возможность привязать оплату по биометрии к банковскому счету 1
01.12.2023 Грандиозная идея электронных паспортов упростилась до мобильного приложения. Страна возвращается к QR-кодам 2
03.10.2022 В России появится Центр биометрических технологий 1
11.07.2022 Минцифры: подано более 44 тыс. заявлений на оформление Карты болельщика 1
15.11.2021 Миллионы SIM-карт в России попали под угрозу блокировки 1
15.11.2021 Минцифры: через портал госуслуг подтверждено 13,3 млн корпоративных SIM-карт 1
27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Дубынин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2978 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 3
МегаФон 9346 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8942 2
Apple Inc 12297 2
Восход ФГБУ НИИ 660 1
Ростелеком 9984 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 36 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 22 1
Samsung Electronics 10390 1
Google LLC 11983 1
НСПК - Национальная система платежных карт 860 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 2
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
Ак Барс Банк 274 1
Альфа-Банк 1802 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4993 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5080 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2826 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 258 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1807 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2551 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24791 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21217 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4936 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28340 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11543 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8124 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12399 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 807 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 899 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4076 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8669 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24977 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5399 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5566 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14127 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 711 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 537 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29321 2
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 95 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3024 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5384 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5177 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3989 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2225 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13031 1
Электронный документ - Electronic document 1486 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1587 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10951 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13892 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3231 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1426 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 839 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5481 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 722 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1468 2
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 43 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 172 2
Apple Pay 496 2
Huawei AppGallery 299 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7185 1
VK RuStore - Рустор 408 1
Apple iOS 7992 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 1
Путин Владимир 3254 2
Талдыкина Наталья 43 1
Чинкова Мария 28 1
Зайков Максим 26 1
Парфенов Юрий 10 1
Анкилов Константин 109 1
Осеевский Михаил 329 1
Поволоцкий Владислав 16 1
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Беров Иван 44 1
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Чернышенко Дмитрий 573 1
Войлуков Алексей 19 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149964 8
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2328 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3231 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4093 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3025 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2060 1
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 986 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4260 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8256 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1301 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7067 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6096 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19361 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1676 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4091 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2519 1
Спорт - Футбол 743 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 714 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2487 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10234 1
Паспорт - Паспортные данные 2606 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 529 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5193 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3649 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1996 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 1
РИА Новости 947 1
Известия ИД 660 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11317 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 30 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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