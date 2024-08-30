Разделы

ПО Софт
|

В «СБПэй» появилась возможность привязать оплату по биометрии к банковскому счету

«Национальная система платежных карт» (НСПК) выпустила обновленную версию мобильного приложения «СБПэй». Теперь пользователи Системы быстрых платежей могут оплачивать покупки по биометрии, активировав эту функцию в приложении.

В новой версии мобильного приложения «СБПэй» появилась возможность подключить оплату покупок по биометрии. Эта функция доступна пользователям, которые предварительно зарегистрировали биометрию в приложении «Госуслуги Биометрия».

Для того, чтобы привязать новый способ платежа к счету, достаточно зайти в раздел «Счета», нажать на три точки в правом верхнем углу экрана смартфона и выбрать действие «Подключить биометрию».

После того, как пользователь подтвердит подключение, он автоматически перейдет в «Госуслуги». На портале останется дать согласие на обработку биометрических персональных данных. Отвязать такой способ совершения платежей можно также в «СБПэй» по аналогичному сценарию.

В дальнейшем оплата по биометрии будет происходить без участия приложения «СБПэй». При совершении операции пользователю достаточно посмотреть в камеру специализированного терминала, после чего спишется сумма платежа за покупку. Операция займет несколько секунд.

Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка
Импортонезависимость

На начальном этапе подключить оплату «взглядом» могут клиенты ограниченного числа банков. Однако, по словам генерального директора НСПК Дмитрия Дубынина, в ближайшее время такой способ совершения платежей станет доступен большинству пользователей «СБПэй»: «Новая возможность приложения «СБПэй» является частью проекта по запуску биоэквайринга — платформы биометрических сервисов. Уже в ближайшие дни технология впервые запустится в метро Казани, там люди смогут оплачивать проезд новым для них способом. После мы планируем масштабировать решение на торгово-сервисные предприятия и увеличивать количество банков-участников, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться сервисом».

Разработчики приложения «СБПэй» также добавили памятку для пользователей по процессу самостоятельной регистрации биометрии. Обновление уже доступно для загрузки в магазинах RuStore и AppGallery.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики. Компания отбирает у должников токены для электронных подписей

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Число атак на российские Linux выросло в 85 раз

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России хотят внедрить искусственный интеллект для проверки ЕГЭ

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Показать еще

Наука

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS