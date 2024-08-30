В «СБПэй» появилась возможность привязать оплату по биометрии к банковскому счету

«Национальная система платежных карт» (НСПК) выпустила обновленную версию мобильного приложения «СБПэй». Теперь пользователи Системы быстрых платежей могут оплачивать покупки по биометрии, активировав эту функцию в приложении.

В новой версии мобильного приложения «СБПэй» появилась возможность подключить оплату покупок по биометрии. Эта функция доступна пользователям, которые предварительно зарегистрировали биометрию в приложении «Госуслуги Биометрия».

Для того, чтобы привязать новый способ платежа к счету, достаточно зайти в раздел «Счета», нажать на три точки в правом верхнем углу экрана смартфона и выбрать действие «Подключить биометрию».

После того, как пользователь подтвердит подключение, он автоматически перейдет в «Госуслуги». На портале останется дать согласие на обработку биометрических персональных данных. Отвязать такой способ совершения платежей можно также в «СБПэй» по аналогичному сценарию.

В дальнейшем оплата по биометрии будет происходить без участия приложения «СБПэй». При совершении операции пользователю достаточно посмотреть в камеру специализированного терминала, после чего спишется сумма платежа за покупку. Операция займет несколько секунд.

На начальном этапе подключить оплату «взглядом» могут клиенты ограниченного числа банков. Однако, по словам генерального директора НСПК Дмитрия Дубынина, в ближайшее время такой способ совершения платежей станет доступен большинству пользователей «СБПэй»: «Новая возможность приложения «СБПэй» является частью проекта по запуску биоэквайринга — платформы биометрических сервисов. Уже в ближайшие дни технология впервые запустится в метро Казани, там люди смогут оплачивать проезд новым для них способом. После мы планируем масштабировать решение на торгово-сервисные предприятия и увеличивать количество банков-участников, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться сервисом».

Разработчики приложения «СБПэй» также добавили памятку для пользователей по процессу самостоятельной регистрации биометрии. Обновление уже доступно для загрузки в магазинах RuStore и AppGallery.