ПСБ и НСПК договорились о развитии биоэквайринга

ПСБ и Национальная система платежных карт (НСПК) заключили соглашение о развитии и масштабировании инновационных платежных технологий, включая оплату по биометрии. Подписи под документом на площадке Форума инновационных финансовых технологий «Финополис» поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Дмитрий Дубынин, генеральный директор, председатель НСПК.

ПСБ будет внедрять биометрическую технологию оплаты в свой парк терминалов. В результате на предприятиях торговли и сферы услуг, которые используют POS-терминалы ПСБ, для подтверждения личности клиентов будет применяться считывание и распознавание лица. Такая технология обеспечит удобный способ бесконтактной оплаты и безопасность транзакций. Также биометрия может стать альтернативным способом идентификации при покупке товаров с возрастными ограничениями.

«ПСБ предоставляет самые современные и инновационные решения для бизнеса и является одним из лидеров по внедрению новых технологий. Сегодня мы с НСПК подписали соглашение, которое обеспечит российским компаниям наиболее удобные, быстрые и технологичные способы приема платежей, а также упростит процессы оплаты товаров и услуг розничным клиентам», – сказал Петр Фрадков.

«Масштабирование межбанковского биоэквайринга напрямую связано с подключением банков к платформе НСПК. Подключение ПСБ к биоэквайринговой сети НСПК позволит расширить сеть приема платежей новым бесконтактным способом и сделает технологию еще доступнее для бизнеса и граждан нашей страны», – рассказал Дмитрий Дубынин.