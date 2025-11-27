Вендор «Базис» объявил о намерении выйти на IPO

Группа «Базис», крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) своих акций на Московской бирже. Размещение запланировано на декабрь 2025 года, его параметры будут объявлены позднее.



Параметры размещения и цели

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам — российским технологическим холдингам. При этом мажоритарный акционер, РТК-ЦОД, планирует сохранить за собой контролирующую долю. Компания и основные акционеры намерены принять на себя обязательства по ограничению отчуждения акций в течение 180 дней после завершения IPO.

Среди заявленных целей проведения размещения — повышение узнаваемости бренда, улучшение системы мотивации персонала с помощью долгосрочных опционных программ, усиление корпоративного управления, а также расширение возможностей для финансирования стратегических задач и сделок M&A. В рамках подготовки к IPO была утверждена программа долгосрочной мотивации, в рамках которой ключевым сотрудникам и топ-менеджменту уже передано 5% акционерного капитала.

© Ai825 / Фотобанк Фотодженика Группа «Базис» объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) своих акций на Московской бирже

Комментарий руководства

Генеральный директор группы «Базис» Давид Мартиросов прокомментировал: «За последние годы мы последовательно инвестировали в развитие нашей продуктовой экосистемы и укрепление партнерств с ведущими корпоративными и государственными заказчиками, что позволило нам занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. Мы гордимся тем, что наши решения стали стандартом для обеспечения технологического суверенитета, помогая клиентам реализовывать стратегии цифровой трансформации и импортозамещения с помощью внедрения нашего ПО на уровне мировых аналогов.

Мы демонстрируем устойчивый рост, значительно опережающий рынок, с фокусом на инновации и диверсификацию доходов через экосистемный подход. IPO на Московской бирже станет важным шагом в нашем развитии, предоставив рыночную оценку бизнеса и открыв новые возможности для привлечения талантов через мотивационные программы, а также для ускорения стратегических инициатив.»

Позиции на рынке и финансовые показатели

«Базис» является лидером на российском рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (ПО УДИ) с долей 19% по итогам 2024 года. Компания занимает первое место в сегменте серверной виртуализации и VDI (26% доля) и второе — в сегменте ПО контейнеризации (20% доля). Продуктовая экосистема «Базиса» включает 10 решений, разработанных на собственной кодовой базе.

По данным МСФО, выручка группы за 2024 год составила 4,6 млрд рублей, что более чем в 2,7 раза превышает показатель 2022 года. За 9 месяцев 2025 года выручка достигла 3,5 млрд рублей, продемонстрировав рост на 57% в годовом сопоставлении. Показатель OIBDA за 2024 год составил 2,8 млрд рублей при рентабельности 62%. Компания поддерживает положительную чистую денежную позицию и выплачивает дивиденды.