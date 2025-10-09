Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фрадков Петр
УПОМИНАНИЯ
Фрадков Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 1
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 462 1
|Ростелеком 10223 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 889 3
|Promsvyaz Capital B.V. 10 1
|Возрождение - Коммерческий банк 348 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2960 1
|eBay Inc 1629 1
|ПромСвязьКапитал 84 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1580 1
|Афанасьев Александр 39 1
|Кехман Владимир 2 1
|Козеренко Евгений 9 1
|Шаталов Владимир 13 1
|Волошкина Татьяна 8 1
|Жупанов Андрей 8 1
|Иванов Дмитрий 99 1
|Иодко Алексей 9 1
|Мамакин Владимир 8 1
|Ананьев Дмитрий 82 1
|Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 1
|Кретов Илья 17 1
|Медведев Дмитрий 1661 1
|Осеевский Михаил 330 1
|Рейман Леонид 1057 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Никифоров Николай 1136 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
