Председатель ПСБ назвал ключевое условие для экономики будущего

Формирование новых экономических моделей, основанных на инновациях и человекоцентричности, – это ключевое условие экономики будущего, сказал Петр Фрадков, председатель ПСБ, выступая на пленарной сессии «Умные технологии и трансформация платежного рынка» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.



Инновации и человекоцентричность



Председатель ПСБ назвал ключевые условия для экономики будущего: инновации и человекоцентричность. «Главное в экономике будущего одно, причем неважно, для какой отрасли, – это основанная на человекоцентричности конкуренция за внимание клиента. Одновременно с этим активное сотрудничество позволит банкам предоставлять пользователям финансовых решений наиболее эффективные и выгодные сервисы. Дальнейшее развитие инфраструктурных сервисов требует объединения усилий - только совместная работа государства, банков, крупнейших технологических компаний и ритейлеров поможет сделать большой шаг вперед как с точки зрения развития финансовых решений, так и обеспечения информационной безопасности», — сказал Петр Фрадков. Также председатель ПСБ рассказал про планы банка в ближайшей перспективе развивать финтех-решение по объединению различных социальных и платежных сервисов в цифровом формате на платформе карты ПСБ.



https://photogenica.ru/zoom/PHX160677830/# Формирование новых экономических моделей, основанных на инновациях и человекоцентричности, – это ключевое условие экономики будущего



