GAFAM Big Tech Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft
GAFAM и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
|Чаркин Евгений 296 14
|Поляков Сергей 73 14
|Абакумов Евгений 205 14
|Путятинский Сергей 86 14
|Кириченко Игорь 49 14
|Хомков Игорь 46 14
|Антонов Александр 77 14
|Педоренко Андрей 42 14
|Клявин Владимир 47 14
|Огуряев Дмитрий 85 14
|Васильев Григорий 40 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Савцов Игорь 29 14
|Валчев Стоян 48 14
|Агафонова Наталия 41 14
|Шершнев Георгий 14 14
|Теленков Андрей 27 14
|Колбин Евгений 67 1
|Петров Михаил 138 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Струченко Алексей 8 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Садовенко Илья 65 1
|Михалев Евгений 89 1
|Егоров Владимир 82 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Баринов Александр 44 1
|Сирота Юрий 67 1
|Колесов Александр 54 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Ермаченков Игорь 3 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Осипова Александра 18 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Платонов Михаил 42 1
|Галкин Николай 104 1
|Зайцев Евгений 13 1
|Fxmsp 6 1
|Печенин Алексей 18 1
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