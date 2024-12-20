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Индексная книга (каталог) CNews*
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GAFAM Big Tech Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft

GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft


20.12.2024 «Мегамаркет» обновляет навигацию на сайте и главную страницу 1
15.07.2024 Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать 1
24.08.2022 Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек 1
21.10.2021 CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

GAFAM и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 318 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 14
VK - Mail.ru Group 3455 14
Naumen - Наумен 626 14
NtechLab - НтехЛаб 121 14
Dynatrace 56 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 14
Ростелеком 9701 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Microsoft Corporation 24625 2
Huawei 3933 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Oracle Corporation 6688 2
Telegram Group 1983 2
Zabbix SIA - Заббикс 89 2
Google LLC 11775 2
Nvidia Corp 3487 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МегаФон 8805 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
8213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
ESET - ESET Software 1133 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Крок - Croc 1777 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
G-Core Labs 73 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 14
Альфа-Банк 1769 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 14
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 14
МКБ - Московский кредитный банк 558 8
Газпром нефть 618 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Совкомбанк ПАО 256 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
LEGO 244 1
Траско - Trasko 32 1
Деловые Линии ГК 67 1
Capital One 18 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Верный - торговая сеть 291 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 15
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НКТ - Р7-Офис 380 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Microsoft Office 3734 2
Microsoft Office 365 940 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
Apple iPhone 6 4862 2
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
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Шершнев Георгий 14 14
Теленков Андрей 27 14
Колбин Евгений 67 1
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Горпинченко Роман 13 1
Лобас Аркадий 33 1
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Егоров Владимир 82 1
Вайнер Всеволод 26 1
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Сирота Юрий 67 1
Колесов Александр 54 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Ермаченков Игорь 3 1
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Осипова Александра 18 1
Картавый Эдуард 2 1
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Галкин Николай 104 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Gartner - Гартнер 3556 3
IDC - International Data Corporation 4910 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
CNews AWARDS - награда 519 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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