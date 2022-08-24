Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек

Досье на пять миллиардов людей

В США подан судебный иск к корпорации Oracle, которую обвиняют в создании «машины глобальной слежки» и «досье на пять миллиардов человек», то есть, более, чем на половину населения планеты. Истцы утверждают, что рекламные и технологические разработки Oracle используются для массового нарушения прав людей на приватность.

В качестве истцов выступили доктор Джонни Райан (Johnny Ryan), член Ирландского совета по гражданским правам (Irish Councilfor Civil Liberties, ICCL), Майкл Кац-Лакабе (Michael Katz-Lacabe), директор по исследованиям Центра по правам человека и конфиденциальности личной информации и доктр Дженнифер Голбек (Jennifer Golbeck), профессор информатики Университета штата Мэриленд. Истцы заявляют, что выступают «от лица всех пользователей интернета, ставших жертвами инвазивных действий Oracle».

Их представляет юридическая фирма из Сан-Франциско Lieff Cabraser, которая уже выступала в судебных процессах против высокотехнологического сектора (BigTech).

В США не существует единого федерального закона о защите приватности; истцы ссылаются на ряд законов общефедерального и местного уровней, в том числе общефедеральный акт о конфиденциальности электронных коммуникаций, конституцию штата Калифорния, акт о нарушении приватности штата Калифорния, законы о конкуренции и др.

Перспективы туманны

Перспективность такого подхода вызывает вопросы. Суть же обвинения состоит в том, что Oracle собирает огромное количество сведений об интернет-пользователях без их согласия, создает профили каждого такого пользователя, а также использует технические средства, такие как прокси-серверы, для получения конфиденциальных данных в обход настроек конфиденциальности.

К Oracle подан иск о создании «досье на 5 млрд человек»

Доктор Райан прямо заявил, что Oracle нарушает приватность миллиардов людей, и что эта компания поставила себе «опасную задачу отслеживать, куда каждый человек идет и что делает». Цель иска — остановить эту машину.

В Oracle комментировать иск отказались.

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Два года назад в Европе, где уже действуют довольно жесткие законы о защите приватности, Oracle (вместе с Salesforce) уже становился ответчиком по сходным искам, в частности в Голландии и Великобритании. Однако суд в Голландии отказался рассматривать дело, заявив, что истец, некоммерческая организация Privacy Collective не смог доказать, что выступает от имени и в интересах пострадавших. Впрочем, история еще не закончена: Privacy Collective обещает апелляцию.

Судебный иск в Великобритании был поставлен на паузу, пока рассматривалось аналогичное дело против Google. Суд встал на сторону поискового гиганта, сославшись на то, что ущерб, понесенный пострадавшими, должен быть доказан на уровне конкретных лиц, и что предполагаемая потеря контроля над личными данными неограниченного круга лиц в качестве аргумента не годится.

Решение суда по иску против Google стало серьезным ударом по позициям истцов и по искам против Oracle и Salesforce.

Теперь претензии к нарушению приватности неограниченного круга лиц со стороны технологических гигантов заявлены в США.

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«Только специалисты по американскому праву смогут объективно оценить перспективы иска, но можно предположить, что будет, если его рассмотрят по существу, и суд вынесет какое-то однозначное решение, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Если суд встанет на сторону истцов, ответчикам и всему технологическому сектору вероятно придется сильно скорректировать порядок сбора личной информации. Если же выиграет ответчик, то это закрепит де-факто существующие практики использования личных данных, исключит вероятность дальнейших исков на аналогичную тему и, возможно, откроет возможности для более инвазивных практик».