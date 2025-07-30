Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179369
ИКТ 13930
Организации 10830
Ведомства 1480
Ассоциации 1012
Технологии 3485
Системы 25929
Персоны 77241
География 2898
Статьи 1538
Пресса 1232
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2673
Мероприятия 862

New Relic


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 «Монк Диджитал Лаб» выпустила новую версию платформы Monq 1
30.10.2023 Как «Ключ-Астром» помогает онлайн-продажам: «ВинЛаб» начал работать с российским APM 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram 1
10.06.2016 Brocade анонсировала открытую платформу для автоматизации сетей 1
07.11.2012 Названы самые быстрые и популярные браузеры для Windows, Mac и Linux 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

New Relic и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2322 2
Apple Inc 12346 2
Google LLC 12033 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
Cisco Systems 5174 1
Amazon Inc - Amazon.com 3075 1
X Corp - Twitter 2891 1
Yandex - Яндекс 7942 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Veeam Software 322 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 1
ESET - ESET Software 1138 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
Naumen - Наумен 658 1
Dropbox 504 1
PayPal 657 1
NtechLab - НтехЛаб 150 1
Yahoo! 3700 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Snapchat 134 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Zendesk 37 1
Zabbix SIA - Заббикс 119 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Dynatrace 57 1
Snap Inc 100 1
Netscape Communications Corporation 422 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 19 1
Stripe 29 1
Nest 39 1
Cyanogen Mod 53 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4274 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 827 1
Brocade Communications Systems 242 1
Microsoft Corporation 24973 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
GitHub 902 1
Cisco Systems - Splunk 71 1
Trellix - FireEye 58 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7800 1
eBay Inc 1627 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1718 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
Альфа-Банк 1807 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 213 1
Visa International 1958 1
Газпром нефть 646 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
Airbnb 96 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Sequoia Capital 114 1
Block - Square 198 1
JD.com - Jingdong Mall 90 1
WeWork 6 1
Stitch Fix 1 1
Uber 333 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 51 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
Accel Partners 49 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
МКБ - Московский кредитный банк 597 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1236 1
Coca-Cola Company 257 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2068 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16461 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22172 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15859 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6044 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11571 2
DevOps - Development и Operations 976 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7242 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12540 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4906 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29840 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12566 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11773 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1121 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10911 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2297 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32558 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1808 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25223 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1543 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2948 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1844 1
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 39 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 654 1
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 67 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1011 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 594 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1041 1
OpenStack 518 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7030 1
New IP - Интернет-протокол 19 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9498 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7801 1
Workflow - Поток работ 339 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16614 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5657 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 693 1
Microsoft Windows 16045 2
Google YouTube - Видеохостинг 2839 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 804 1
Rakuten Viber 637 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1159 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5568 1
Discord 133 1
Microsoft Office 365 963 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 56 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 39 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 41 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Filecoin - криптовалюта 8 1
Yelp 44 1
Brocade Workflow Composer 2 1
Microsoft Azure 1435 1
Docker - Платформа распределённых приложений 390 1
Linux OS 10395 1
Brocade NetDev 1 1
Apple iOS 8036 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3007 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2006 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
Google Chrome - браузер 1605 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1044 1
Apple Safari - браузер 866 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Broadcom - VMware vSphere 580 1
Opera Mini - браузер 212 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
Apple macOS 2155 1
BlackBerry OS 172 1
Pinterest 70 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
НКТ - Р7-Офис 430 1
РусКомТехнологии - Ключ-астром 18 1
Колбин Евгений 75 1
Чаркин Евгений 300 1
Поляков Сергей 74 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 345 1
Абакумов Евгений 208 1
Путятинский Сергей 86 1
Картавый Эдуард 2 1
Кириченко Игорь 50 1
Хомков Игорь 46 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 51 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Васильев Григорий 43 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Нетребин Дмитрий 3 1
Шингарев Евгений 7 1
Nolet Jason - Нолет Джейсон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 2
Казахстан - Республика 5701 1
Беларусь - Белоруссия 5908 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4149 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 1
Украина 7706 1
Грузия 1265 1
США - Калифорния - Менло-Парк 29 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1172 1
Канада 4939 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2785 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18082 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6027 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14441 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25131 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5109 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3049 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49858 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3723 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 479 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5087 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1107 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11417 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3234 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30732 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6076 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2589 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2731 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8062 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Список системообразующих предприятий РФ 302 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5787 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 337 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2224 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1401 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1015 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6099 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1289 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2012 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 348 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 827 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 958 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 343 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6707 1
FT - Financial Times 1240 1
Bloomberg 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1232 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
Times 630 1
IDC - International Data Corporation 4926 1
Gartner - Гартнер 3583 1
Vanson Bourne 49 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 368 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1165 1
CNews AWARDS - награда 531 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374890, в очереди разбора - 748028.
Создано именных указателей - 179369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще