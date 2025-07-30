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New Relic
УПОМИНАНИЯ
New Relic и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2068 1
|Колбин Евгений 75 1
|Чаркин Евгений 300 1
|Поляков Сергей 74 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 345 1
|Абакумов Евгений 208 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Кириченко Игорь 50 1
|Хомков Игорь 46 1
|Антонов Александр 77 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Клявин Владимир 51 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Васильев Григорий 43 1
|Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Нетребин Дмитрий 3 1
|Шингарев Евгений 7 1
|Nolet Jason - Нолет Джейсон 6 1
|FT - Financial Times 1240 1
|Bloomberg 1339 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1232 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
|Times 630 1
|IDC - International Data Corporation 4926 1
|Gartner - Гартнер 3583 1
|Vanson Bourne 49 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 368 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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