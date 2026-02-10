Онлайн-магазин «ВсеИнструменты.ру» перешел с New Relic на российскую платформу наблюдаемости Gmonit

Онлайн-гипермаркет для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» завершил миграцию с зарубежной системы New Relic на observability платформу Gmonit. Переход позволил компании выполнить требования импортозамещения и получить полноценный аналог зарубежного сервиса с полным набором функций APM-мониторинга. Об этом CNews сообщил представитель Gmonit.

Благодаря внедрению Gmonit SRE-команда компании «ВсеИнструменты.ру» теперь может оперативно отслеживать производительность приложений, ориентируясь на персонализированные дашборды для мониторинга.

«Нам было критически важно найти российское решение, которое обеспечит плавный и бесшовный переход без потери данных о доступности сервисов, – сказал Алексей Шкирмановский, технический директор компании «ВсеИнструменты.ру». – Gmonit стал для нас единым инструментом мониторинга сервисов, который не только упрощает анализ производительности базы данных и детектирование проблемных запросов, но и масштабируется вместе с нами. Компания растет стремительно, и нагрузка на инфраструктуру увеличивается в разы. Важно, чтобы система мониторинга справлялась с этим ростом, позволяя нам оставаться гибкими и оперативно реагировать на любые изменения. Благодаря Gmonit мы можем уверенно масштабироваться, зная, что контроль над всеми критическими метриками сохраняется. Также мы получили простоту обнаружения повторяющихся критических ошибок для приоритизации их исправлений, что особенно важно в условиях быстрого роста».

Теперь «ВсеИнструменты.ру» располагает полной и непротиворечивой картиной состояния своих сервисов. Онлайн-ритейлер отслеживает производительность приложений и их взаимодействие с внешними системами. Сбор и хранение исторических метрик позволяют динамически формировать уровни нормального поведения системы (baselines), что упрощает выявление аномалий, способствует оптимизации процессов и повышает общую стабильность работы сервисов.

Российская платформа Gmonit продолжает проходить проверку и адаптацию под нагрузки и запросы «ВсеИнструменты.ру» в реальных условиях крупного бизнеса, доказав свою способность полноценно заменять зарубежные аналоги в условиях импортозамещения, предоставляя при этом дополнительные возможности для мониторинга цифрового контура.