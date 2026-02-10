Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Интернет Импортонезависимость
|

Онлайн-магазин «ВсеИнструменты.ру» перешел с New Relic на российскую платформу наблюдаемости Gmonit

Онлайн-гипермаркет для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» завершил миграцию с зарубежной системы New Relic на observability платформу Gmonit. Переход позволил компании выполнить требования импортозамещения и получить полноценный аналог зарубежного сервиса с полным набором функций APM-мониторинга. Об этом CNews сообщил представитель Gmonit.

Благодаря внедрению Gmonit SRE-команда компании «ВсеИнструменты.ру» теперь может оперативно отслеживать производительность приложений, ориентируясь на персонализированные дашборды для мониторинга.

«Нам было критически важно найти российское решение, которое обеспечит плавный и бесшовный переход без потери данных о доступности сервисов, – сказал Алексей Шкирмановский, технический директор компании «ВсеИнструменты.ру». – Gmonit стал для нас единым инструментом мониторинга сервисов, который не только упрощает анализ производительности базы данных и детектирование проблемных запросов, но и масштабируется вместе с нами. Компания растет стремительно, и нагрузка на инфраструктуру увеличивается в разы. Важно, чтобы система мониторинга справлялась с этим ростом, позволяя нам оставаться гибкими и оперативно реагировать на любые изменения. Благодаря Gmonit мы можем уверенно масштабироваться, зная, что контроль над всеми критическими метриками сохраняется. Также мы получили простоту обнаружения повторяющихся критических ошибок для приоритизации их исправлений, что особенно важно в условиях быстрого роста».

Теперь «ВсеИнструменты.ру» располагает полной и непротиворечивой картиной состояния своих сервисов. Онлайн-ритейлер отслеживает производительность приложений и их взаимодействие с внешними системами. Сбор и хранение исторических метрик позволяют динамически формировать уровни нормального поведения системы (baselines), что упрощает выявление аномалий, способствует оптимизации процессов и повышает общую стабильность работы сервисов.

Российская платформа Gmonit продолжает проходить проверку и адаптацию под нагрузки и запросы «ВсеИнструменты.ру» в реальных условиях крупного бизнеса, доказав свою способность полноценно заменять зарубежные аналоги в условиях импортозамещения, предоставляя при этом дополнительные возможности для мониторинга цифрового контура.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще