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Индексная книга (каталог) CNews*
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Захаров Илья


11.03.2025 Astra Monitoring 0.6: новые возможности для удобного отслеживания логов 1
20.06.2010 СПО поможет информатизации госсектора 1
06.04.2010 Ассоциация "Отечественный софт": Противоречий между СПО и "проприетарными" продуктами нет 1
28.11.2005 IP меняет парадигму связи 1
24.11.2005 В Виноградово проходит конференция по IP-коммуникациям 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Захаров Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24703 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Google LLC 11854 1
Cisco Systems 5128 1
8297 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1054 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 18 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 1
Yahoo! 3699 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1949 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Городисский и Партнёры 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 840 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7500 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4122 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8228 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1012 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12639 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28008 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3361 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4050 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11716 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1060 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 643 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16226 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 203 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1141 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 945 1
Repository - Репозиторий 880 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3870 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7737 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2545 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1074 1
Социальная карта - Social card 243 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 721 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7176 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16088 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 536 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5280 1
Linux OS 10056 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2292 1
Кремер Аркадий 15 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Массух Илья 232 1
Пугачева Алла 8 1
Зайцева Ольга 19 1
Смирнов Алексей 243 1
Сенаторов Михаил 42 1
Харитонов Алексей 4 1
Ухлинов Леонид 59 1
Спиридонов Александр 43 1
Озеров Георгий 1 1
Андреева Марина 1 1
Куликов Михаил 2 1
Грицанин Георгий 1 1
Кристев Михаил 16 1
Корпуснов Сергей 7 1
Бряндинский Андрей 8 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 1
Масленников Игорь 36 1
Рокотян Алексей 8 1
Пашинцева Наталья 1 1
Тикеев Шамиль 1 1
Лушников Алексей 1 1
Логинов Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 1
Россия - СФО - Новосибирск 4346 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1246 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1964 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7687 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5012 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1752 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4179 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4704 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 349 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4500 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 223 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8113 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3057 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1314 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 890 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7897 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5054 1
Физика - Physics - область естествознания 2659 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5809 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 857 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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