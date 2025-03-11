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Захаров Илья
|11.03.2025
|Astra Monitoring 0.6: новые возможности для удобного отслеживания логов 1
|20.06.2010
|СПО поможет информатизации госсектора 1
|06.04.2010
|Ассоциация "Отечественный софт": Противоречий между СПО и "проприетарными" продуктами нет 1
|28.11.2005
|IP меняет парадигму связи 1
|24.11.2005
|В Виноградово проходит конференция по IP-коммуникациям 1
Захаров Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
|Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
|Городисский и Партнёры 10 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 2
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 2
|Кремер Аркадий 15 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Массух Илья 232 1
|Пугачева Алла 8 1
|Зайцева Ольга 19 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Харитонов Алексей 4 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Спиридонов Александр 43 1
|Озеров Георгий 1 1
|Андреева Марина 1 1
|Куликов Михаил 2 1
|Грицанин Георгий 1 1
|Кристев Михаил 16 1
|Корпуснов Сергей 7 1
|Бряндинский Андрей 8 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 1
|Масленников Игорь 36 1
|Рокотян Алексей 8 1
|Пашинцева Наталья 1 1
|Тикеев Шамиль 1 1
|Лушников Алексей 1 1
|Логинов Вячеслав 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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